Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей. ФОТОрепортаж
Сегодня в Киеве открыли главный корпус Музея войны и всей территории Мемориального комплекса.
Об этом сообщила пресс-служба музея, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время значительная часть коллекции музея эвакуирована в специализированные хранилища на Западе Украины, однако посетителей ждут несколько выставочных проектов, в частности:
- "Переозначення", где будет представлен советский герб, снятый со щита скульптуры "Родина-мать";
- "Загроза з неба" - проект-предупреждение об опасности, которую несут украинцам российские беспилотники. На выставке представлены БПЛА разных типов, которые используют российские агрессоры для разведки и поражения наземных целей, в частности, БПЛА Shahed.
- "Наша скарбниця" - проект освещает общенациональные социальные инициативы и благотворительные акции, инициированные и воплощенные Государственной казначейской службой Украины.
Также будет представлена выставка работ уличного художника из Франции Кристиана Гэми, известного как С215, под названием "Guerre en Ukraine" ("Война в Украине", фр.). Посетители увидят самые новые работы художника, выставлявшиеся за границей во время широкомасштабной войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поставить такое в святом для Украины месте
Это надо так не уважать себя
Такое холуйство
Такая низость
А кацапські мерзотники і мерзотниці котрі її "відєть нє магу" - з розгону головою до пам"ятника "асвабадітєлям". Може попустить...