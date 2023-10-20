Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве открыли главный корпус Музея войны и всей территории Мемориального комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба музея, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время значительная часть коллекции музея эвакуирована в специализированные хранилища на Западе Украины, однако посетителей ждут несколько выставочных проектов, в частности:

- "Переозначення", где будет представлен советский герб, снятый со щита скульптуры "Родина-мать";

- "Загроза з неба" - проект-предупреждение об опасности, которую несут украинцам российские беспилотники. На выставке представлены БПЛА разных типов, которые используют российские агрессоры для разведки и поражения наземных целей, в частности, БПЛА Shahed.

- "Наша скарбниця" - проект освещает общенациональные социальные инициативы и благотворительные акции, инициированные и воплощенные Государственной казначейской службой Украины.

Также будет представлена выставка работ уличного художника из Франции Кристиана Гэми, известного как С215, под названием "Guerre en Ukraine" ("Война в Украине", фр.). Посетители увидят самые новые работы художника, выставлявшиеся за границей во время широкомасштабной войны.















