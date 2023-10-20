РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9917 посетителей онлайн
Новости Фото
2 067 4

Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве открыли главный корпус Музея войны и всей территории Мемориального комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба музея, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время значительная часть коллекции музея эвакуирована в специализированные хранилища на Западе Украины, однако посетителей ждут несколько выставочных проектов, в частности:

Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей 01

- "Переозначення", где будет представлен советский герб, снятый со щита скульптуры "Родина-мать";

- "Загроза з неба" - проект-предупреждение об опасности, которую несут украинцам российские беспилотники. На выставке представлены БПЛА разных типов, которые используют российские агрессоры для разведки и поражения наземных целей, в частности, БПЛА Shahed.

- "Наша скарбниця" - проект освещает общенациональные социальные инициативы и благотворительные акции, инициированные и воплощенные Государственной казначейской службой Украины.

Также будет представлена выставка работ уличного художника из Франции Кристиана Гэми, известного как С215, под названием "Guerre en Ukraine" ("Война в Украине", фр.). Посетители увидят самые новые работы художника, выставлявшиеся за границей во время широкомасштабной войны.

Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей 02
Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей 03
Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей 04
Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей 05
Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей 06
Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей 07
Музей войны впервые с начала полномасштабного вторжения открыл главный корпус для посетителей 08

Также читайте: До конца года в Украине запустят Государственный электронный реестр для учета музейных предметов, - Минкульт

Автор: 

Киев (26000) музей (726)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Наш родной советский герб - серп и молот, молот серп. Хочеш сей, а хочеш куй, все равно получиш @&#" (с)
показать весь комментарий
20.10.2023 11:53 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 12:06 Ответить
Видеть эту бабу совковую не могу!
Поставить такое в святом для Украины месте
Это надо так не уважать себя
Такое холуйство
Такая низость
показать весь комментарий
20.10.2023 13:27 Ответить
Монумент Батьківщина - Мати повернений обличчям і зброєю на Схід - до споконвічного заклятого ворога України кацапії.
А кацапські мерзотники і мерзотниці котрі її "відєть нє магу" - з розгону головою до пам"ятника "асвабадітєлям". Може попустить...
показать весь комментарий
20.10.2023 15:39 Ответить
 
 