Ночью враг снова бил по Кривому Рогу, есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. ФОТО
Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, туда прилетели ракеты и БПЛА.
"Есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушен.
Обошлось без погибших и пострадавших.
По уточненным данным, из-за вечерней атаки на местный дачный кооператив повреждены три дома.
На других территориях Днепропетровщины – без обстрелов.
Русня і її "високоточна" зброя ніколи не міняється... Мабуть, то були дачні ділянки офіцерів НАТО.
применить кинжалы по американским авианосцам.Капцапины уверены,что у Украины нет
300-километровых Атакамсов накрыть эти аэродромы.Переданные Украине Атакамсы-160 км.