Ночью враг снова бил по Кривому Рогу, есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. ФОТО

Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, туда прилетели ракеты и БПЛА.

"Есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушен.

Обошлось без погибших и пострадавших.

По уточненным данным, из-за вечерней атаки на местный дачный кооператив повреждены три дома.







На других территориях Днепропетровщины – без обстрелов.

