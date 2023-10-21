РУС
Ночью враг снова бил по Кривому Рогу, есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. ФОТО

Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, туда прилетели ракеты и БПЛА.

"Есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушен.

Обошлось без погибших и пострадавших.

По уточненным данным, из-за вечерней атаки на местный дачный кооператив повреждены три дома.

На других территориях Днепропетровщины – без обстрелов.

Читайте также: Взрывы раздаются в Кривом Роге

Кривой Рог (1432) обстрел (29065) ракеты (3684) дроны (4444)
"За уточненими даними, через вечірню атаку на місцевий дачний кооператив пошкоджено три будинки."
Русня і її "високоточна" зброя ніколи не міняється... Мабуть, то були дачні ділянки офіцерів НАТО.
21.10.2023 10:18 Ответить
21.10.2023 10:29 Ответить
Я надіюся на адекватну відповідь, наприклад постелити асфальт чи вкрасти гуманітарку.
21.10.2023 12:31 Ответить
Запізнилися на років 42...чи скільки там...
21.10.2023 14:09 Ответить
Москали перебросили в Крым Миг-31 с кинжалами.Адольф Путлерович пригрозил американцам
применить кинжалы по американским авианосцам.Капцапины уверены,что у Украины нет
300-километровых Атакамсов накрыть эти аэродромы.Переданные Украине Атакамсы-160 км.
21.10.2023 15:00 Ответить
Ну що Квартал 95 якою буде ваша безстрашна та гідна відповідь на рашистські ракети по рідному місту? Лисий, ти на війну збираєшся? Бо як пика від сала трісне можуть вже не івзяти…
