Общие боевые потери РФ с начала войны - около 292 850 человек (+790 за сутки), 5063 танка, 7017 артсистем, 9612 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 292850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 292850 (+790) человек,

танков - 5063 (+16) ед.

боевых бронированных машин - 9612 (+55) ед,

артиллерийских систем - 7017 (+5) ед,

РСЗО - 822 (+0) ед,

средства ПВО - 548 (+0) ед,

самолетов - 320 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5330 (+4),

крылатые ракеты - 1535 (+0),

корабли/катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9391 (+21) ед

специальная техника - 990 (+5).

Смотрите: Уничтожение бронегруппы оккупантов на подходе к украинским позициям около Авдеевки. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 292 850 человек (+790 за сутки), 5063 танка, 7017 артсистем, 9612 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Завтра буде Владікавказ позаду. Броня радує, доречі неочикуванний ювілей - 1000 од броні з початку місяця 372 танка і 628 ББМ.
21.10.2023 08:08 Ответить
я так розумію, що артилерія в кацапів закінчилася !!!
Слава ЗСУ !!!
21.10.2023 08:27 Ответить
У деяких областях повітря сьогодні прогріється майже до 30°C, і практично скрізь буде сонячно.
21.10.2023 08:19 Ответить
"ЛАС-ВЕГАС" В ОКОПАХ: РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ЗАКИДАЮТЬСЯ НАРКОТИКАМИ ПРОСТО У БЛІНДАЖАХ .

https://zn.ua/ukr/war/las-vehas-v-okopakh-rosijski-vijskovi-zakidajutsja-narkotikami-prosto-u-blindazhakh.html

Незалежне російське видання «Верстка» повідомило, що аби дізнатись про масштаби вживання наркотиків, їх журналісти поспілкувалися з десятками солдатів, споживачів наркотиків і мешканців окупованої Росією території України.Видання наголошує, що діставати наркотики на окуповані території військовослужбовцям просто.«Це як у Лас-Вегасі», - сказав один солдат

Verstka з'ясувала, що російські контрактники та призовники використовують свою армійську зарплату, щоб замовляти наркотики у дилерів через Telegram.

Новобранці в російські збройні сили можуть заробляти до 200 тисяч рублів (понад 75 тисяч гривень) на місяць, що в чотири рази перевищує середню зарплату в Росії.
21.10.2023 08:04 Ответить
Завтра буде Владікавказ позаду. Броня радує, доречі неочикуванний ювілей - 1000 од броні з початку місяця 372 танка і 628 ББМ.
21.10.2023 08:08 Ответить
Танки сто відсотково вийдуть на місячний рекорд, попереду тільки квітень 22-го року 394 одиниці і 423 березень 22-го. Ремарочка, місячний рекорд за весь період війни, цьогорічний рекорд вже за танками.
ББМ також вже цьогорічні рекордсмени, а от чи вийде здолати рубіж в 919 одиниць (березень 2022) або 857 (травень 2022) питання нетривіальне.
21.10.2023 08:33 Ответить
У деяких областях повітря сьогодні прогріється майже до 30°C, і практично скрізь буде сонячно.
21.10.2023 08:19 Ответить
Добре що сказав Ходив тільки-що надворі Суцільна темно-сіра хмарність і йде негустий дощ
21.10.2023 09:18 Ответить
В Луцьку те саме, але дощ скінчився, хмари високо і обіцяють тепло.
21.10.2023 09:27 Ответить
Вам легше! А ми поки світло в кімнатах виключать і не збираємося : бо темно - наче лише світає! ГОдину тому світліше було
21.10.2023 10:07 Ответить
21.10.2023 14:57 Ответить
А в Сумах дощить...
21.10.2023 11:24 Ответить
Везёт. А на наших московских болотах только пять тепла.
21.10.2023 11:53 Ответить
По спецтехнике назревает юбилей тоже
21.10.2023 08:24 Ответить
я так розумію, що артилерія в кацапів закінчилася !!!
Слава ЗСУ !!!
21.10.2023 08:27 Ответить
Ну стволку ще нашкребуть щось, а от з реактивною таки напряг.
21.10.2023 08:40 Ответить
у них зі ствольної артилерії є ще та що "дедоваєвавшіє диди" у міфічну "вов" ваєвалі, усю східну Європу "ат націстов, фашістов асвабаждалі", а по факту окуповували !!!
21.10.2023 08:44 Ответить
Героям Слава!
21.10.2023 11:25 Ответить
та особливо не варто тішитись. їм зараз Ин підкине арти багацько, як свтолів, так і ***********. і не факт, що свою буде давати. швидше за все китайську через КНДР будуть пхати.
21.10.2023 11:26 Ответить
Qqqqq сьогодні у відгулі?
21.10.2023 10:44 Ответить
Ні, він зараз на завданні - послали у відрядження уточнити кількість населення у Орлі.
21.10.2023 14:37 Ответить
Такими темпами знешкодження російської техніки нехватить ні корейської ні китайської допомоги росії.
21.10.2023 12:00 Ответить
в Телеграм каналах як https://t.me/operativnoZSU/119941 Генштабу , так і https://t.me/zsuwar/38417 Міноборони кажуть (чи натякають - пізніше буде уточнено), що на Бердянський аеропорт знову зайшла благодать ATACMS-ів
21.10.2023 16:58 Ответить
 
 