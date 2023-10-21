Общие боевые потери РФ с начала войны - около 292 850 человек (+790 за сутки), 5063 танка, 7017 артсистем, 9612 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 292850 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 292850 (+790) человек,
танков - 5063 (+16) ед.
боевых бронированных машин - 9612 (+55) ед,
артиллерийских систем - 7017 (+5) ед,
РСЗО - 822 (+0) ед,
средства ПВО - 548 (+0) ед,
самолетов - 320 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5330 (+4),
крылатые ракеты - 1535 (+0),
корабли/катера - 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9391 (+21) ед
специальная техника - 990 (+5).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
https://zn.ua/ukr/war/las-vehas-v-okopakh-rosijski-vijskovi-zakidajutsja-narkotikami-prosto-u-blindazhakh.html
Незалежне російське видання «Верстка» повідомило, що аби дізнатись про масштаби вживання наркотиків, їх журналісти поспілкувалися з десятками солдатів, споживачів наркотиків і мешканців окупованої Росією території України.Видання наголошує, що діставати наркотики на окуповані території військовослужбовцям просто.«Це як у Лас-Вегасі», - сказав один солдат
Verstka з'ясувала, що російські контрактники та призовники використовують свою армійську зарплату, щоб замовляти наркотики у дилерів через Telegram.
Новобранці в російські збройні сили можуть заробляти до 200 тисяч рублів (понад 75 тисяч гривень) на місяць, що в чотири рази перевищує середню зарплату в Росії.
ББМ також вже цьогорічні рекордсмени, а от чи вийде здолати рубіж в 919 одиниць (березень 2022) або 857 (травень 2022) питання нетривіальне.
Слава ЗСУ !!!