1 759 12

Еще троих украинских детей удалось вернуть на родину, - Лубинец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украину удалось вернуть еще троих украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Сделали это в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также приобщаем к этому процессу общественные организации и международных партнеров.

Это возвращение удалось осуществить благодаря сотрудничеству с БФ Orphans Feeding Foundation, в частности, соучредительницей организации Мариам Ламберт (Mariam Lambert).

Также благодарю за присоединение NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) и БФ "Улыбка ЮА" (Благотворительный фонд Улыбка ЮА)", - написал он.

Как отметил Лубинец, работа по возвращению детей на Родину будет продолжаться и дальше.

Читайте также: Оккупанты планируют отправить 10 тысяч украинских детей с ВОТ на "просветительские экскурсии" в РФ, - Лубинец

"Если ваш ребенок исчез, и вы как законный его представитель не знаете его местонахождение – обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102.

Если же Вы убеждены, что ребенка либо депортировали на РФ, либо он находится на ВОТ, то кроме полиции стоит сообщить и нам — Офис Омбудсмена", - добавил уполномоченный.

Контакты: горячая линия 0 800 50 17 20 - в пределах Украины, 044 299 74 08 - для звонков из-за границы, электронный адрес - [email protected]

Еще троих украинских детей удалось вернуть на родину, - Лубинец 01
Еще троих украинских детей удалось вернуть на родину, - Лубинец 02
Еще троих украинских детей удалось вернуть на родину, - Лубинец 03
Еще троих украинских детей удалось вернуть на родину, - Лубинец 04
Еще троих украинских детей удалось вернуть на родину, - Лубинец 05

дети (6683) возврат (258) Лубинец Дмитрий (494)
+2
Чистий піар.....
Скільки дітей в неволі?????
21.10.2023 14:53 Ответить
+1
можливо Чонгар не потрібно було розміновувати???????????????????????
21.10.2023 16:36 Ответить
+1
"можливо Чонгар не потрібно було розміновувати???????????????????????" --- хто розмінував? Суд встановив уже?
21.10.2023 16:46 Ответить
Зелене падло цього ніколи не встановить. Адже воно особисто їздило за тиждень перед цим перевіряти асфальт для нового хаба дорожнього сполучення з кримом і проводило навчання СБУ по розгону антиурядових демонстрацій.
22.10.2023 07:41 Ответить
По текстам цензору - сотні тисяч вивезли щоб промивати мізки у раші до спецтаборів. Це все наслідок зради зеленского та йього кровавого режиму.
21.10.2023 17:38 Ответить
діти, це майбутнє, будь якої популяції!!!
без дітей вимре все живе!!!
головна задача українців, повернути та зберегти своїх дітей!!!
але, як що не створити умови їхнього комфортного існування, навчання, та перспективи, україна не має право на існування!!!
21.10.2023 15:59 Ответить
БЛД....
21.10.2023 22:29 Ответить
Ще одна домовленість Зе клоуна в Омані - вивіз дітей з України на Парашу щоб зробити з більшості з них або кацапів або манкуртів.
21.10.2023 22:31 Ответить
Вивезли сотні тисяч, а повертають одиниці.
Хоч одного винуватого за вивезення українських дітей буде розстріляно за законом воєнного стану чи ні? Чи вони і далі будуть жирувати у владі?
Повернення трьох дітей - це героїзм, а втрата сотень тисяч дітей це що?
22.10.2023 07:50 Ответить
 
 