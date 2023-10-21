Еще троих украинских детей удалось вернуть на родину, - Лубинец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Украину удалось вернуть еще троих украинских детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Сделали это в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также приобщаем к этому процессу общественные организации и международных партнеров.
Это возвращение удалось осуществить благодаря сотрудничеству с БФ Orphans Feeding Foundation, в частности, соучредительницей организации Мариам Ламберт (Mariam Lambert).
Также благодарю за присоединение NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) и БФ "Улыбка ЮА" (Благотворительный фонд Улыбка ЮА)", - написал он.
Как отметил Лубинец, работа по возвращению детей на Родину будет продолжаться и дальше.
"Если ваш ребенок исчез, и вы как законный его представитель не знаете его местонахождение – обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102.
Если же Вы убеждены, что ребенка либо депортировали на РФ, либо он находится на ВОТ, то кроме полиции стоит сообщить и нам — Офис Омбудсмена", - добавил уполномоченный.
Контакты: горячая линия 0 800 50 17 20 - в пределах Украины, 044 299 74 08 - для звонков из-за границы, электронный адрес - [email protected]
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки дітей в неволі?????
без дітей вимре все живе!!!
головна задача українців, повернути та зберегти своїх дітей!!!
але, як що не створити умови їхнього комфортного існування, навчання, та перспективи, україна не має право на існування!!!
Хоч одного винуватого за вивезення українських дітей буде розстріляно за законом воєнного стану чи ні? Чи вони і далі будуть жирувати у владі?
Повернення трьох дітей - це героїзм, а втрата сотень тисяч дітей це що?