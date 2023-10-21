РУС
Выставка артобъектов, созданных из обломков оружия и техники, открылась в Киеве. ФОТОрепортаж

20 октября в Киеве начала работу выставка артобъектов, созданных современными украинскими художниками из обломков оружия и техники, которые были собраны волонтерами в украинских городах, подвергшихся массированным обстрелам российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов выставки.

Проект War Artists Union призван напомнить, что искусство может превращать орудия убийства в символы возрождения.

Выставка проходит в экспо-пространстве БЦ City Zen Park (ул. Сумская, 1, м. Васильковская), работает со среды по воскресенье с 15.00 до 19.00 и продлится на постоянной основе. Вход бесплатный.

Экспозиция коллекции искусства War Artists Union насчитывает более 20 артобъектов. Среди них коллекция украшений из латунных гильз, собранных волонтерами возле Изюма, от известного ювелира и скульптора Владимира Балибердина, чьи работы хранятся в Музее исторических драгоценностей Национального исторического музея Украины. Также на выставке представлен стол, изготовленный из обломков вертолета Аллигатор, сбитого нашими военными у Изюма. Среди прочих работа Стаса Кадочникова - скульптура Мадонны с обломков ракеты Х-31, которая упала в Киеве в мае 2022 года и многие другие интересные экспонаты. Коллекция включает и мебель из остатков оружия Ивана Стецюка, скульптуры из металла Романа Велигурского и скульптуры из металлолома Сергея Демченко. Все работы можно посмотреть на сайте проекта.

War Artists Union (WAU) – это команда украинских художников со всей Украины, которая специализируется на создании эксклюзивных артобъектов для дизайна интерьера из обломков военной техники и оружия. Проект олицетворяет философию трансформации: из остатков войны рождается искусство, из средств разрушения рождается украинское возрождение. Каждое произведение коллекции имеет историческую, художественную и утилитарную ценность, а все материалы, из которых созданы артобъекты, прошли проверку, признаны безопасными и имеют необходимую документацию.

"Украина никогда не будет такой, как раньше, но даже из изуродованных обломков украинцы способны творить прекрасное, - рассказывает Светлана Билык, основательница проекта War Artists Union. - Придет время и мы победим, придет время и Украина трансформируется и станет еще лучше, чем была. И именно искусство должно отражать эту трансформацию, демонстрировать миру новую Украину и формировать новый имидж страны".

Целями проекта War Artists Union является культурная дипломатия в мире. Команда союза художников стремится восстановить и усилить внимание к войне в Украине через искусство, показать, как уничтожение может быть превращено в символ возрождения и мира. WAU ставит целью изменять имидж страны, стремится, чтобы Украину воспринимали не как беспомощных жертв, а как ценную часть мирового сообщества. Целью также является развитие бизнеса, необходимое для стабильного существования Украины, WAU создает рабочие места, платит налоги и развивает экспорт. WAU дает надежду и способствует формированию устойчивого отношения к вызовам войны.

Выставка артобъектов, созданных из обломков оружия и техники, открылась в Киеве
Путем продажи артобъектов, WAU планирует собрать средства на помощь армии, ГСЧС и пострадавшим от войны – 15% от продажи идет на благотворительность. Предоставляя художникам необычный материал для работы, проект стимулирует их творчество и создает новое украинское искусство, которое соответствует трендам современной Украины. War Artists Union подчеркивает значение восстановления экологии и переработки материалов, что уменьшает негативное влияние войны на окружающую среду. WAU выступает как платформа для сохранения памяти о войне, героизме воинов и последствиях конфликтов через искусство, создание художественного наследия, которое будет отражать культурный, исторический и эмоциональный аспекты войны.

Презентация выставки прошла 20 сентября, первыми работы художников увидели Александр Мороз, Семен Горов и Яна Помазан, Олег Пинчук, Гия Гецадзе, Владимир и Екатерина Остапчуки, Олимпия Вайтмусташ и Александр Смирнов.

+5
Як раз "на часі". Війна триває вже дев'ять років. Пропонуєте поставити життя "на паузу" та зачекати ще десяток?
21.10.2023 14:59 Ответить
+5
Для мене це не фуйня. І одне іншому не заважає. Бо якщо так розмірковувати - то і я пишу на Цензорі, замість "піти воювати" або "піти та зайнятися чимось корисним. Ви не думали, що людина у вільний час може займатися будь-чим? Навіть ти, хто "роблять щось корисне" для фронту іноді мають розвантажити психіку. Це взагалі їхня особиста справа
21.10.2023 15:07 Ответить
+4
Так гарно і так сумно.
21.10.2023 15:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 