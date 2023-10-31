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Оккупанты вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, трижды за ночь ударили по Никопольскому району Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Вчера вечером российские захватчики били по Марганецкой громаде, ночью обстреляли сам Никополь. Выпустили полтора десятка снарядов.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером враг целил из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольщины. И трижды ночью - по самому районному центру.

Загорелись летняя кухня и хозяйственная постройка. Огонь спасатели укротили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Никополе повреждены 8 частных жилых домов, 2 хозяйственные постройки, 4 солнечных панели, легковой автомобиль, линии электропередач, 4 забора. Обошлось без погибших и пострадавших.

Спасатели продолжают обследовать территорию города.

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Оккупанты вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, трижды за ночь ударили по Никопольскому району Днепропетровщины 01
Оккупанты вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, трижды за ночь ударили по Никопольскому району Днепропетровщины 02
Оккупанты вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, трижды за ночь ударили по Никопольскому району Днепропетровщины 03
Оккупанты вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, трижды за ночь ударили по Никопольскому району Днепропетровщины 04
Оккупанты вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, трижды за ночь ударили по Никопольскому району Днепропетровщины 05
Оккупанты вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, трижды за ночь ударили по Никопольскому району Днепропетровщины 06
Оккупанты вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, трижды за ночь ударили по Никопольскому району Днепропетровщины 07
Оккупанты вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду, трижды за ночь ударили по Никопольскому району Днепропетровщины 08

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обстрел (27760) Никополь (1066) Днепропетровская область (4066)


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