Россияне атаковали Запорожскую область по артиллерии, РСЗО, авиации и БПЛА. ФОТО

За сутки российские оккупационные войска нанесли 148 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 119 артиллерийских ударов были нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Работино, Левадного, Червоного, Новоданиловки, Успеновки, Полтавки, Гуляйпольского, Степового, Пятихаток, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

"Враг совершил ракетный удар по Запорожью, 22 БПЛА-атаки по Новодаровке, Чаривному, Левадному, Малой Токмачке, Полтавке, Затишье, Каменскому, Малым Щербакам и Лукьяновскому, 5 РСЗО-обстрелов Магдалиновки, Орехова, также использовал авиационный снаряд по Новодаровке", - говорится в сообщении.

Также поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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