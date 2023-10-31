РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Фото Война
14 194 23

Владелец салона красоты в Изюме расспрашивала у клиентов информацию о базировании ВСУ, - СБУ. ФОТО

В Изюме задержана женщина, которая собирала для ФСБ РФ информацию о базировании и перемещении Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Владелица местного салона красоты собирала информацию для российских захватчиков. Она "втемную" использовала своих клиентов, у которых выспрашивала "нужные" сведения при предоставлении косметологических услуг и бытовых разговоров.

В частности, она собирала для ФСБ разведданные места базирования и перемещения Сил обороны в районе деоккупированного Изюма.

Больше всего врага интересовало наличие и периодичность движения военных эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой.

Читайте: Задержаны три организатора нелегального бизнеса, которые хотели продать криминалитету снайперское оружие и гранатометы РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Полученную информацию она передавала в ФСБ через "связную" из страны-агрессора. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории. Впрочем, после освобождения райцентра коллаборантка сбежала в Белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Ранее следователи Службы безопасности сообщили "связной" с ФСБ о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сотрудники СБУ задержали информаторку агрессора и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ). Задержанная находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте: Рашисты на Запорожском направлении расстреливают военнопленных и своих военных, - Федоров

Владелец салона красоты в Изюме расспрашивала у клиентов информацию о базировании ВСУ, - СБУ 01
Владелец салона красоты в Изюме расспрашивала у клиентов информацию о базировании ВСУ, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (20014) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
На зоні теж треба ногті стригти.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:15 Ответить
+5
на гіляку запроданку !!!
показать весь комментарий
31.10.2023 10:14 Ответить
+4
Це точно ! Треба просто "вміть ставить потрібні питання"! Навіть на "Цензорі" блогери та дописувачі таку масу інформації для кацапів "вивалюють" (одна Берлінська з Юсуповою чого варті) що я "за голову хапаюся"!
показать весь комментарий
31.10.2023 10:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба було наплести їй ''сім мішків вовни'' і нехай передає
показать весь комментарий
31.10.2023 10:10 Ответить
Як це можливо, коли клієнти- більшість випадкові жінки, що відповідали на начеб то випадкові питання?
показать весь комментарий
31.10.2023 11:58 Ответить
Хотіла розширити базу клієнтів? 🤔 (Сарказм)
показать весь комментарий
31.10.2023 10:11 Ответить
Та і випитувать особо не треба,люди самі все розповідають.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:14 Ответить
Це точно ! Треба просто "вміть ставить потрібні питання"! Навіть на "Цензорі" блогери та дописувачі таку масу інформації для кацапів "вивалюють" (одна Берлінська з Юсуповою чого варті) що я "за голову хапаюся"!
показать весь комментарий
31.10.2023 10:31 Ответить
на гіляку запроданку !!!
показать весь комментарий
31.10.2023 10:14 Ответить
Ні якоі толерантності до зрадників!

Жостко глушить « руський мир» та пьятак колону-
запорука Перемоги.

Слава незламному Народу України!
показать весь комментарий
31.10.2023 14:23 Ответить
На зоні теж треба ногті стригти.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:15 Ответить
Навіть відкинувши що вона сєпарка, вона шо ******* так палитися?
показать весь комментарий
31.10.2023 10:22 Ответить
ТП
показать весь комментарий
31.10.2023 10:49 Ответить
Зробити курві "макіяж" парочкою хуків і аперкотом.
показать весь комментарий
31.10.2023 10:33 Ответить
Цікаво, це ж які клієнти з ЗСУ відвідують салон краси?
показать весь комментарий
31.10.2023 11:00 Ответить
В ЗСУ на даний час здається близько 20% дівчата ...
показать весь комментарий
31.10.2023 11:18 Ответить
І є час на салон краси?
показать весь комментарий
31.10.2023 11:19 Ответить
Всі дівчата і у всі часи хочуть бути привабливими і українкам це теж не чуждо. І так, теж ходять стригтись, фарбуватись, робити нігті і т.д. А жінка в стресі, а стресів зараз занадто багато, хоче виговоритись, вилити душу. А салони краси і подібне завжди для жінок було місцем психологічного розвантаження, як у чоловіків рибалка, гараж, полювання тощо.
показать весь комментарий
31.10.2023 11:23 Ответить
А що війна йде, та поруч комусь руки ноги відриває? Чи після цього бажання брови набивати чи нігті фарбувати є? Якщо є час та бажання це робити, то що там у ЗСУ роблять ці дівчата?
показать весь комментарий
31.10.2023 13:07 Ответить
Не думаю, що брати приклад з Північної Кореї буде корисним і кількість бахающих йти в ЗСУ дівчат збільшиться. А вони допомагають суттєво ...
показать весь комментарий
31.10.2023 14:19 Ответить
так она из интимных соображений
показать весь комментарий
31.10.2023 11:23 Ответить
Каменоломни тоже неплохое место для перевоспитания, а потом - минные поля..
показать весь комментарий
31.10.2023 12:11 Ответить
в крематорий суку..............................................................
показать весь комментарий
31.10.2023 12:17 Ответить
В Ізюмі повно колаборантів не притягнутих до відповідальності. Деякі навіть продовжують працювати в адміністративних органах. Це називається тепер "відсутність складу злочину", або "відсутність доказової бази". Чудні діла твої ....
показать весь комментарий
31.10.2023 12:18 Ответить
Або вони нас-

або ми іх.

Вибору нема. Не залишати ні одного зрадника за спиною.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:26 Ответить
 
 