Владелец салона красоты в Изюме расспрашивала у клиентов информацию о базировании ВСУ, - СБУ. ФОТО

В Изюме задержана женщина, которая собирала для ФСБ РФ информацию о базировании и перемещении Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Владелица местного салона красоты собирала информацию для российских захватчиков. Она "втемную" использовала своих клиентов, у которых выспрашивала "нужные" сведения при предоставлении косметологических услуг и бытовых разговоров.

В частности, она собирала для ФСБ разведданные места базирования и перемещения Сил обороны в районе деоккупированного Изюма.

Больше всего врага интересовало наличие и периодичность движения военных эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой.

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"Полученную информацию она передавала в ФСБ через "связную" из страны-агрессора. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории. Впрочем, после освобождения райцентра коллаборантка сбежала в Белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Ранее следователи Службы безопасности сообщили "связной" с ФСБ о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сотрудники СБУ задержали информаторку агрессора и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ). Задержанная находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

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