Сутки на Донетчине: Под огнем Угледар, Карловка и Северск, повреждены дома, ранен человек. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Волновахском направлении Угледар подвергся обстрелам из артиллерии, "Градов", танков, СПГ и ударам дронами-камикадзе. В Новоукраинке повреждены дом и хозяйственные постройки. В Новоочеретуватом Комарской громады повреждено 8 домов.

На Донецком направлении в Карловке Новогродовской громады поврежден дом. В Кураховской громаде обстреляны Курахово и Острое.

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"На Горловском направлении 1 человек ранен в Железном Торецкой громады. Также в громаде повреждено 4 частных дома и админздание в Северном; 1 дом в Нью-Йорке. В Часовоярской громаде повреждено 6 домов, в Марковом Константиновской громады - 5 домов", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Переездном Звановской громады и 1 в Северском.

ОВА также информирует, что за сутки россияне ранили 1 жителя Донетчины.