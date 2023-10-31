Последствия обстрелов Сумщины: Повреждены амбулатория, элеватор и частные дома. ФОТОрепортаж
В течение суток российские оккупационные войска нанесли 152 удара по территории Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции области.
В результате обстрелов повреждены два частных домовладения, помещения амбулатории и элеватор.
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