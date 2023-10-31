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Последствия обстрелов Сумщины: Повреждены амбулатория, элеватор и частные дома. ФОТОрепортаж

В течение суток российские оккупационные войска нанесли 152 удара по территории Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции области.

В результате обстрелов повреждены два частных домовладения, помещения амбулатории и элеватор.

Последствия обстрелов Сумщины: Повреждены амбулатория, элеватор и частные дома 01
Последствия обстрелов Сумщины: Повреждены амбулатория, элеватор и частные дома 02
Последствия обстрелов Сумщины: Повреждены амбулатория, элеватор и частные дома 03
Последствия обстрелов Сумщины: Повреждены амбулатория, элеватор и частные дома 04

Автор: 

обстрел (27760) Сумская область (3296)


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