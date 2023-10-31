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В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов "Урал". ФОТО

В российском городе Соликамск раздался взрыв на военно-промышленном заводе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Baza.

Над территорией завода виден дым, в некоторых домах выбило стекла.

В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов Урал 01

"Соликамский завод Урал" – один из крупнейших военно-промышленных заводов в России, там производят порох, взрывчатые вещества и спецхимию.

Российское МЧС заявило, что на работу предприятия инцидент вроде бы не повлиял, а пострадавших нет.

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Автор: 

взрыв (6801) завод (515) россия (96125)


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Топ комментарии
+18
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31.10.2023 12:12 Ответить
+14
в ****** уже зима в повному розгарі,болото,вічна мерзлота та буханочка їде по розбитій доріжці,щось горить в далині все як ми любимо
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31.10.2023 12:15 Ответить
+13

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31.10.2023 12:19 Ответить
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31.10.2023 12:12 Ответить
"...на роботу підприємства інцидент нібито не вплинув, а постраждалих немає..."

Конечно пострадавших нет, их просто разорвало на молекулы, вот их уже и нет
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31.10.2023 14:32 Ответить
Бандеровцы работают!
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31.10.2023 12:12 Ответить
перед вибухом із робочіми завода розмовляли 17 бендеровок в хіджабах

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31.10.2023 12:15 Ответить
в ****** уже зима в повному розгарі,болото,вічна мерзлота та буханочка їде по розбитій доріжці,щось горить в далині все як ми любимо
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31.10.2023 12:15 Ответить

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31.10.2023 12:19 Ответить
Лінза? Недопалок не туди кинули?
А до нападу на Україну таке траплялось? А ви з знаєте, козломорді, що.... "насТамнЄту"
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31.10.2023 12:19 Ответить
Стовп диму підтверджує слова кацапського МНС. Нічого страшного нє случілось))
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31.10.2023 12:26 Ответить
Partisanen? Профокация? Sehr gut!!!
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31.10.2023 12:37 Ответить
хенде хох
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31.10.2023 12:38 Ответить
снег снег белая метелица ,напилася накурилася вот вам развлечение
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31.10.2023 12:37 Ответить
На вигляд дійсно нічого серйозного, так звичайна бавовна.
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31.10.2023 12:45 Ответить
Буданов вже виступив що це його робота?
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31.10.2023 13:58 Ответить
 
 