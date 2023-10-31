В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов "Урал". ФОТО
В российском городе Соликамск раздался взрыв на военно-промышленном заводе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Baza.
Над территорией завода виден дым, в некоторых домах выбило стекла.
"Соликамский завод Урал" – один из крупнейших военно-промышленных заводов в России, там производят порох, взрывчатые вещества и спецхимию.
Российское МЧС заявило, что на работу предприятия инцидент вроде бы не повлиял, а пострадавших нет.
Топ комментарии
+18 частный сектор
показать весь комментарий31.10.2023 12:12 Ответить Ссылка
+14 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий31.10.2023 12:15 Ответить Ссылка
+13 Сірий
показать весь комментарий31.10.2023 12:19 Ответить Ссылка
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Конечно пострадавших нет, их просто разорвало на молекулы, вот их уже и нет
А до нападу на Україну таке траплялось? А ви з знаєте, козломорді, що.... "насТамнЄту"