Агент ФСБ, который под видом журналиста шпионил для РФ на Харьковщине и Донбассе, получил 12 лет за решеткой, - СБУ. ФОТОрепортаж

Участник агентурной сети ФСБ, действовавшей в Харьковской и Донецкой областях, получил до 12 лет тюрьмы. Он использовал удостоверения журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать воздушные удары агрессора по регионам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника и еще трех его подельников в результате спецоперации в марте этого года на прифронтовой территории на востоке Украины.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Дружковки на Донетчине, работавший в редакции одной из местных газет. Однако, еще до начала полномасштабного вторжения РФ он готовил пророссийские материалы для одного из рупоров Кремля - медиагруппы "Россия Сегодня"", - говорится в сообщении.

Таким образом, мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ, которые привлекли его к негласному сотрудничеству из-за действующего в то время в Харькове почетного консула России.

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После вербовки российский агент прибыл к своему "куратору" на территорию страны-агрессора и прошел учебный "спецкурс" разведывательно-подрывной деятельности. Затем его перевели в "режим ожидания", а уже после 24 февраля 2022 г. он начал выполнять задачи спецслужб РФ.

Среди основных задач агента был сбор информации о времени и количестве двигавшихся в направлении передовой военных эшелонов ВСУ.

Кроме того, он фиксировал последствия вражеских обстрелов по Краматорску, Дружковке и Константиновке. После этого посылал соответствующие "отчеты" агрессору для корректировки огня по украинским городам.

При этом российский агент разведывал локации огневых позиций, фортификационных сооружений и складов с боеприпасами украинских войск. Для коммуникации с оккупантами использовал анонимные чаты в мессенджере.

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На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех участников агентурной сети.







