РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11600 посетителей онлайн
Новости Фото
9 143 25

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 301 490 человек (+680 в сутки), 5223 танка, 7250 артсистем, 9834 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 301 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 301 490 (+680) человек,

– танков - 5 223 (+12) единицы,

– боевых бронированных машин - 9 834 (+30) единицы,

– артиллерийских систем - 7 250 (+23) единиц,

– РСЗО - 846 (+2) единиц,

– средств ПВО - 563 (+1) единицы,

– самолетов - 321 (+0) единица,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 468 (+28) единиц,

– крылатых ракет – 1 547 (+1) единиц,

– кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,

– подлодок / submarines - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 9 624 (+34) единицы,

– специальной техники – 1 019 (+3) единиц.

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 301 490 человек (+680 в сутки), 5223 танка, 7250 артсистем, 9834 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19633) ликвидация (3682) уничтожение (7212) техника (1748)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Хороший врожай з орків получився.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:00 Ответить
+13
Минув 3538 день москальсько-української війни.
105!!! одиниць техніки та 680!!! чумардосів.
Арта 25!!, броня 42!!, логістика 34!!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 301 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
показать весь комментарий
01.11.2023 08:58 Ответить
+12
Пішла 4 сотня тисяч перегною.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хороший врожай з орків получився.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:00 Ответить
Пішла 4 сотня тисяч перегною.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:07 Ответить
Якщо мене ніхто не слухає, скажу таке. Потрібно зробити снаряд з електромагнітним імпульсом. Всі почули і москалі теж.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:11 Ответить
Шановний про це вже думають давно ( настілько давно шо може вас навіть в планах ше не було ) - але думати це одне а реалізувати це вже зовсім інше.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:21 Ответить
І ше дешо - снаряди подібні є але але ( вони ядренні - а при ядренному бабасі мож виникнути імпульс електромагнітний ).
показать весь комментарий
01.11.2023 08:27 Ответить
А ось шоб імпульс був але без ядреного бабаху - оце ше не довели до розуму.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:29 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2023 08:34 Ответить
680-цифра стала,з дня на день
показать весь комментарий
01.11.2023 08:47 Ответить
Минув 3538 день москальсько-української війни.
105!!! одиниць техніки та 680!!! чумардосів.
Арта 25!!, броня 42!!, логістика 34!!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 301 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
показать весь комментарий
01.11.2023 08:58 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2023 09:01 Ответить
ЗСУ 💪
показать весь комментарий
01.11.2023 09:02 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2023 09:04 Ответить
Вангував, що на 01.11.2023 буде 300 тис. втрат у під.. рів, але майже на 1,5 тис перевершено. Слава ЗСУ!!!!!
показать весь комментарий
01.11.2023 09:09 Ответить
Є статистика за календарний місяць з 1-го по останній день, а є з 2-го числа по 1-ше включно наступного місяця. Оскільки ГШ оперує данними на шосту ранку і по факту це підсумок минулої доби (що згоріло до півночі, а що після ніхто достеменно не відповість) то другий варіант цілком логічний. На загальну картину це не впливає, а от підсумок за місяць за різних підходів може дещо відрізнятися.

Нижче цифра в дужках це (з 2-го жовтня по 1-ше листопада включно):
Чумардоси - 22 680 (22 920) більше тільки березень 23-го 24 120 (24 100)
Танки - 520 (521) в будь якому випадку місячний рекорд від початку війни
ББМ - 820 (843) рекорд цього року і третій загалом
Броня сумісно 1340 (1364) березень 22-го 1342 (1332) - вирішуйте самі
Арта - 780 (773) по перпеду тільки вересень ц.р. 940 (947)
РСЗВ - 48 (48)
Авто - 736 (741) другий показник цього року і третій загалом

Ну і трохи радісних подій золотого жовтня
02.10.2023 9 000 ББМ
02.10.2023 48+3 одиниць арти - добовий рекорд з початку війни
05.10.2023 280 000 чмонь
06.10.2023 9 000 авто
07.10.2023 58 авто добовий рекорд за жовтень (рекорд за 2023 рік 59 авто за добу, 3-го вересня)
10.10.2023 9 125/9 129 авто майже наздогнали ББМ
11.10.2023 91 ББМ - добовий рекорд з початку року
11.10.2023 316/316 паритет між літаками та гелікоптерами
16.10.2023 675 одиниць броні - встановлено місячний рекорд за 2023 рік
18.10.2023 290 000 чмонь
18.10.2023 319/323 гелікоптери потужно йдуть у відрив
20.10.2023 7 000 арта
20.10.2023 5 000 танки
20.10.2023 1 380 чмонь - добовий рекорд з початку війни
20.10.2023 55 танків - добовий рекорд з початку війни
20.10.2023 120 ББМ - добовий рекорд з початку війни
20.10.2023 175 одиниць загалом броня - добовий рекорд з початку війни
21.10.2023 1 000 по броні з початку жовтня
24.10.2023 1 000 спецтехніка
26.10.2023 450 танків - новий місячний рекорд з початку війни
28.10.2023 8 000 сукупна арта
28.10.2023 20 000 чмонь з початку місяця
31.10.2023 300 000 чмонь
31.10.2023 15 000 сукупна броня
31.10.2023 10 РСЗВ - добовий рекорд з початку року
показать весь комментарий
01.11.2023 10:00 Ответить
Ці цифри не мають значення, адже все пізнається в порівнянні..... Відкрийте реальну кількість загиблих ВСУ тоді і можна говорити про успішне чи неуспішне ведення бойових дій.....
показать весь комментарий
01.11.2023 11:18 Ответить
А де тут про успішне чи ні - це лише статистика втрат ворога і я так розумію ці цифри тебе дратують - ждун напевне.
показать весь комментарий
01.11.2023 14:07 Ответить
Навіщо мене тролити шановний. Я ж просте питання поставив - Які практичні успіхи контрнаступу ЗСУ за останні півроку? Невже такі питання підпадають під цензуру і кремлевщіну?
показать весь комментарий
01.11.2023 14:28 Ответить
Сумуй знищене за півроку і ти отримаєш практичний результат контрнаступу ЗСУ за півроку. Головне завдання ЗСУ - знищення живої сили та бойової техніки ворога. Звільнення територій - це наслідок. Ти не знав? Буває так, що наслідок відстає у часі. Наберись терпіння! Ти ж, наче, не в окопі мерзнеш?
показать весь комментарий
01.11.2023 21:17 Ответить
А сам на своє просте питання не взмозі відповісти?





На Корсунку аж до Голої Пристані сам подивишся, чи потрібно носом тикати?
показать весь комментарий
02.11.2023 11:13 Ответить
ну, якщо дивитись на цифри знищеної техніки - куди б не йшло... але хочеться більше.
показать весь комментарий
01.11.2023 13:36 Ответить
Хочеться? Допомагай!
показать весь комментарий
01.11.2023 21:19 Ответить
допомагаю, через Справу Громад
показать весь комментарий
02.11.2023 13:19 Ответить
" куди б не йшло... але хочеться більше." (С)
показать весь комментарий
02.11.2023 13:42 Ответить
! Більш-менш задоволений...
показать весь комментарий
02.11.2023 15:10 Ответить
 
 