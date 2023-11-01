Общие боевые потери РФ с начала войны – около 301 490 человек (+680 в сутки), 5223 танка, 7250 артсистем, 9834 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 301 490 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 301 490 (+680) человек,
– танков - 5 223 (+12) единицы,
– боевых бронированных машин - 9 834 (+30) единицы,
– артиллерийских систем - 7 250 (+23) единиц,
– РСЗО - 846 (+2) единиц,
– средств ПВО - 563 (+1) единицы,
– самолетов - 321 (+0) единица,
– вертолетов - 324 (+0) единицы,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 468 (+28) единиц,
– крылатых ракет – 1 547 (+1) единиц,
– кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,
– подлодок / submarines - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 9 624 (+34) единицы,
– специальной техники – 1 019 (+3) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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105!!! одиниць техніки та 680!!! чумардосів.
Арта 25!!, броня 42!!, логістика 34!!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 301 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
Нижче цифра в дужках це (з 2-го жовтня по 1-ше листопада включно):
Чумардоси - 22 680 (22 920) більше тільки березень 23-го 24 120 (24 100)
Танки - 520 (521) в будь якому випадку місячний рекорд від початку війни
ББМ - 820 (843) рекорд цього року і третій загалом
Броня сумісно 1340 (1364) березень 22-го 1342 (1332) - вирішуйте самі
Арта - 780 (773) по перпеду тільки вересень ц.р. 940 (947)
РСЗВ - 48 (48)
Авто - 736 (741) другий показник цього року і третій загалом
Ну і трохи радісних подій золотого жовтня
02.10.2023 9 000 ББМ
02.10.2023 48+3 одиниць арти - добовий рекорд з початку війни
05.10.2023 280 000 чмонь
06.10.2023 9 000 авто
07.10.2023 58 авто добовий рекорд за жовтень (рекорд за 2023 рік 59 авто за добу, 3-го вересня)
10.10.2023 9 125/9 129 авто майже наздогнали ББМ
11.10.2023 91 ББМ - добовий рекорд з початку року
11.10.2023 316/316 паритет між літаками та гелікоптерами
16.10.2023 675 одиниць броні - встановлено місячний рекорд за 2023 рік
18.10.2023 290 000 чмонь
18.10.2023 319/323 гелікоптери потужно йдуть у відрив
20.10.2023 7 000 арта
20.10.2023 5 000 танки
20.10.2023 1 380 чмонь - добовий рекорд з початку війни
20.10.2023 55 танків - добовий рекорд з початку війни
20.10.2023 120 ББМ - добовий рекорд з початку війни
20.10.2023 175 одиниць загалом броня - добовий рекорд з початку війни
21.10.2023 1 000 по броні з початку жовтня
24.10.2023 1 000 спецтехніка
26.10.2023 450 танків - новий місячний рекорд з початку війни
28.10.2023 8 000 сукупна арта
28.10.2023 20 000 чмонь з початку місяця
31.10.2023 300 000 чмонь
31.10.2023 15 000 сукупна броня
31.10.2023 10 РСЗВ - добовий рекорд з початку року
На Корсунку аж до Голої Пристані сам подивишся, чи потрібно носом тикати?