В секте "АллатРа", работавшей в интересах РФ, проводят обыски по всей Украине, - источник. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят обыски по всей Украине в секте "АллатРа".
Об этом сообщает сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.
По данным правоохранителей, эта "религиозная" организация работала в интересах РФ и продвигала прокремлевские нарративы.
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+32 Mykola Korzh #551971
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Шановні, АллатРа ніяка не секта. В останній час на цю організацію в ЗМІ багато всякого бруду пишуть і розповідають, проте конкретних фактів якось не приводять, крім того що хтось щось чув, комусь хтось сказав, подруга знайомої і т.д., та інші речі, фрагменти , вирвані з контексту і прокоментовані так, як комусь потрібно. Кому що поганого зробила АллатРа? Щоб обгрунтовано писати, потрібно як мінімум, самому володіти інформацією. Вони закликають до побудови благотворчого суспільства (созидательного общества), в якому життя людини буде найбільшою цінністю. Так а що в цьому поганого??? Чи всіх людей на землі задовольняє той формат, який є зараз? Вбивства, війни, насильство, брехня - всім подобаються ? Хто не хоче жити в мирі і справедливості, достатку, не боячись і не переживаючи за завтрашній день, за майбутнє своїх дітей? За це вони щось вимагають? Я особисто такого ніде не чув і не бачив, не чув, щоб вони вимагали в когось гроші, чи якісь матеріальні цінності, чи закликали вбивати. Потрібно лише одне - згода всіх людей, згода і бажання жити краще, для цього і потрібно перейти до благотворчого суспільства. Тому що якщо продовжувати і далі так як є, ми просто не виживемо. І ще одне, що АллатРа намагається донести до людей майже в кожній своїй передачі - це те, що наближаються катастрофічні зміни клімату, в планетарному масштабі, погіршення йде в геометричній прогресії і набирає обертів. Поки що цього не скрізь помітно, але при такій прогресії, з кожним роком катастроф ставатиме все більше, і будуть вони все більш масштабнішими, жодна країна світу не уникне цього. Так про клімат, це що - неправда? Що нагрівається Сибір і вічна мерзлота? Що тануть айсберги, з'являються тріщини в землі, бушують смерчі, урагани,тайфуни , землетруси? пожежі? Турція, Афганістан, Китай? Гаваї? Це все є у відкритому доступі і не є секретом, кожний може знайти і перевірити. Скільки людей там загинуло, дітей? Чому країни з такими потужніми військами і засобами для вбивства виявилися безсилими перед якимось кліматом? Чому не врятували своїх громадян? І головне, що якщо нічого не робити, то кінець (загибель Планети) може настати зовсім скоро, не через міфічних 150-300 років, а 13 років! Причому це максимальний час, а неможливим життя може стати вже через 5-7 років !!! а то й раніше (не віриться, правда? - але факти за вікном свідчать самі за себе). Причина-циклічність, це відбувається кожні 12000 років. Внаслідок випромінювання, яке йде з космосу, і впливає на ядро планети, внаслідок чого ядро розігрівається, магма піднімається все ближче до поверхні землі, а океан вже не виконує свою функцію охолоджувача, тому що в ньому повно пластика. І сама по собі така ситуація не «розсосеться», якщо нічого не робити Землю може спіткати доля Марса. Ось які питання піднімає АллатРа. Звісно, що це дуже незручні питання, тому й заборонили Аллатру за порєбріком, і поливають брудом в Україні, щоб не заважали красти, і не заставляли людей думати самостійно.