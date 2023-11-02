Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку. ФОТОрепортаж
На Одесщине иностранцы и гражданин Украины организовали канал переправки уклонистов за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, международная преступная группировка нелегально переправляла за границу граждан призывного возраста. А для скрытой перевозки уклонистов по автодорогам региона фигуранты использовали автомобиль скорой помощи с медицинским экипажем.
"Такой "трансфер" доставлял клиентов к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов. В так называемой "зеленке" уклонистов встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну по лесным тропам. В результате комплексных мероприятий правоохранители остановили на международной трассе "Одесса-Рени" карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов. Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки", - говорится в сообщении.
Среди задержанных - двое иностранцев с видами на временное проживание в Украине и житель Одесщины.
"За деньги они "помогали" потенциальным призывникам избежать мобилизации и нелегально попасть за границу. Стоимость таких "услуг" составляла от 4,8 тыс. американских долларов с одного клиента. Деньги фигуранты получали на банковскую карточку своего сообщника из южного региона Украины", - отметили в СБУ.
Во время обысков было изъято:
банковские карты и мобильные телефоны с подтверждениями незаконной деятельности;
деньги, полученные противоправным путём.
Трем организаторам было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Также решается вопрос квалификации преступных действий экипажа скорой, который был вовлечен в незаконную деятельность.
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P. S. Я знаю на 100% що я не в їх "чіслє".
P. S. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФія- страна террористов и военньіх преступников.
*****&Кацап &рфія - ПНХ.
видно не поділилися...
Іноземці не можуть бути ухилянтами за визначенням. Це звичайна нелегальна міграція до ЄС.
В Раде зарегистрирован законопроект https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40462 №8029 , который предусматривает за возвращение в страну ввести мужчинам плату.
Если мужчина после 24 февраля 2022 года выехал, но потом при попытке вернуться домой не сможет подтвердить, что у него есть основания для отсрочки от мобилизации, за въезд они должны будут перечислить на специальный счет деньги.