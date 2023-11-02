Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку. ФОТОрепортаж

На Одесщине иностранцы и гражданин Украины организовали канал переправки уклонистов за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, международная преступная группировка нелегально переправляла за границу граждан призывного возраста. А для скрытой перевозки уклонистов по автодорогам региона фигуранты использовали автомобиль скорой помощи с медицинским экипажем.

"Такой "трансфер" доставлял клиентов к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов. В так называемой "зеленке" уклонистов встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну по лесным тропам. В результате комплексных мероприятий правоохранители остановили на международной трассе "Одесса-Рени" карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов. Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки", - говорится в сообщении.

Среди задержанных - двое иностранцев с видами на временное проживание в Украине и житель Одесщины.

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"За деньги они "помогали" потенциальным призывникам избежать мобилизации и нелегально попасть за границу. Стоимость таких "услуг" составляла от 4,8 тыс. американских долларов с одного клиента. Деньги фигуранты получали на банковскую карточку своего сообщника из южного региона Украины", - отметили в СБУ.

Во время обысков было изъято:

банковские карты и мобильные телефоны с подтверждениями незаконной деятельности;

деньги, полученные противоправным путём.

Трем организаторам было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос квалификации преступных действий экипажа скорой, который был вовлечен в незаконную деятельность.

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