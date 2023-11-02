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Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку. ФОТОрепортаж

На Одесщине иностранцы и гражданин Украины организовали канал переправки уклонистов за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, международная преступная группировка нелегально переправляла за границу граждан призывного возраста. А для скрытой перевозки уклонистов по автодорогам региона фигуранты использовали автомобиль скорой помощи с медицинским экипажем.

"Такой "трансфер" доставлял клиентов к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов. В так называемой "зеленке" уклонистов встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну по лесным тропам. В результате комплексных мероприятий правоохранители остановили на международной трассе "Одесса-Рени" карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов. Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки", - говорится в сообщении.

Среди задержанных - двое иностранцев с видами на временное проживание в Украине и житель Одесщины.

Читайте: Фальшивомонетчик в Одесской области изготавливал поддельные купюры 500 грн. Продавал по 150. ФОТО

"За деньги они "помогали" потенциальным призывникам избежать мобилизации и нелегально попасть за границу. Стоимость таких "услуг" составляла от 4,8 тыс. американских долларов с одного клиента. Деньги фигуранты получали на банковскую карточку своего сообщника из южного региона Украины", - отметили в СБУ.

Во время обысков было изъято:

банковские карты и мобильные телефоны с подтверждениями незаконной деятельности;
деньги, полученные противоправным путём.

Трем организаторам было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос квалификации преступных действий экипажа скорой, который был вовлечен в незаконную деятельность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачены новые схемы для уклонистов: среди фигурантов - двое военкоматов и руководитель ВВК, создавших преступную организацию, - СБУ. ФОТОрепортаж

Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку 01
Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку 02
Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку 03
Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку 04
Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку 05
Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку 06
Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку 07
Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку 08
Доставляли уклонистов к границе на каретах скорой: СБУ задержала в Одесской области преступную группировку 09

Автор: 

Одесская область (3638) СБУ (20042)


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Топ комментарии
+6
Концентрація мразоти в країні дуже велика.
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02.11.2023 10:39 Ответить
+2
Ти думаєш що коли США будуть вести повномасштабну війну з у 2-3 рази більшим ворогом за виживання нації тебе випустять, якщо ти призивного віку? Ні, не випустять.
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02.11.2023 10:41 Ответить
+1
а гроші із картки зняли? я так розумію, що то біглі везли з собою для себе. Бо як сказано в повідомлені СБУ: Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України" Джерело: https://censor.net/ua/p3453088
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02.11.2023 10:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а гроші із картки зняли? я так розумію, що то біглі везли з собою для себе. Бо як сказано в повідомлені СБУ: Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України" Джерело: https://censor.net/ua/p3453088
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02.11.2023 10:34 Ответить
Ти думаєш що коли США будуть вести повномасштабну війну з у 2-3 рази більшим ворогом за виживання нації тебе випустять, якщо ти призивного віку? Ні, не випустять.
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02.11.2023 10:41 Ответить
Концентрація мразоти в країні дуже велика.
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02.11.2023 10:39 Ответить
Andrei Tibroi бидло тупе, тебе нах7й вже сьогодні посилали чи я буду перший?
P. S. Я знаю на 100% що я не в їх "чіслє".
P. S. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФія- страна террористов и военньіх преступников.
*****&Кацап &рфія - ПНХ.
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02.11.2023 12:51 Ответить
Хороша схема...схожа на "Шлях"
видно не поділилися...
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02.11.2023 10:46 Ответить
Зате мажорам можна!
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02.11.2023 10:52 Ответить
Да это не уклонисты ,а люди со здоровой психикой,которые понимают ,что без ВПК победить в военном конфликте на ССО невозможно ,так ещё и с пособниками врагами в ОП ,которые гонят на убой ,ради политических амбиций быть напечатнаным в журнале ТАИМ, не готовы умирать. Клоун возомнивший из себя мессию ложит пачками людей ,ради кучки псевдо патриотов. Загнанный в угол коррупционер и пособник кремлёвский уже наделал лиха в стране,а теперь руками ***** кремлёвского мстит украинцам ,уничтожая их ежедневно набивая свои карманы ,как в последний раз, и при этом ещё не веря в поставленную задачу выхода в границам 91 года. Да последнего украинца? А депутаты чиновники будут участвовать? Нет? Ну тогда погибать так с музыкой, запевайте 7.40 братцы))
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02.11.2023 10:55 Ответить
"Серед затриманих - двоє іноземців з посвідками на тимчасове проживання в Україні"

Іноземці не можуть бути ухилянтами за визначенням. Це звичайна нелегальна міграція до ЄС.
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02.11.2023 11:03 Ответить
Все в Україні при цій владі використовується не на користь громадян, а на користь злочинних угрупувань - ДБР (зняли клістрони, порушили справи на генералів Марченко,Павловського), Прокуратура, поліція, суди, воєнкоми і навіть уже медичні працівники і прикордонники. Таке воно "зелене болото", їх лідер відкосив чотирижди, його корефани відкосили і відпочивають за кордоном, огтримуючи ордена. Нарід попробував це зробити, але для наріду закон!
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02.11.2023 11:17 Ответить
В Раде подготовили «сюрприз» для мужчин, выехавших из Украины: готовьте полмиллиона гривен

В Раде зарегистрирован законопроект https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40462 №8029 , который предусматривает за возвращение в страну ввести мужчинам плату.

Если мужчина после 24 февраля 2022 года выехал, но потом при попытке вернуться домой не сможет подтвердить, что у него есть основания для отсрочки от мобилизации, за въезд они должны будут перечислить на специальный счет деньги.
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02.11.2023 12:09 Ответить
Врачи без границ
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02.11.2023 12:56 Ответить
 
 