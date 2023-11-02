Последствия обстрелов Донетчины: ракетный удар по Торскому, обстрелы Константиновки из "Ураганов", 2 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Армия рф обстреляла города Авдеевка, Зализное, Константиновка, Курахово, поселок Курдюмовка, села Веселый Гай, Ганновка, Дальнее, Елизаветовка, Карловка, Максимильяновка, Марково, Первомайское, Торское, Юрковка.

Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российских обстрелов в Новоукраинке повреждены школа и дом, в Веселом Гае - 5 жилых домов. В Часовоярской громаде повреждена многоэтажка, 3 частных дома, нежилое помещение и инфраструктурный объект. В Торецкой громаде повреждены 2 дома: в Торецком и Зализном. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Миньковка.

2 человека получили ранения в Елизаветовке и Максимилианке Марьинской громады

Также в течение суток под вражескими обстрелами оказались Красногоровка, Авдеевка и Очеретино.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Звановке, зафиксировано 5 обстрелов Лиманской громады.

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По информации полиции Донецкой области, российские войска нанесли авиааудар ракетой Х-58 по окрестностям Торского Дружковской громады.

"Константиновку оккупанты накрыли из "Ураганов", повреждены три частных дома и автомобиля. В Марковом в результате артобстрела повреждениям подверглись частный дом, ангар, трактор, сеялка и гражданское авто", - говорится в сообщении.





















