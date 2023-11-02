ВАКС не допустил представителей общественности на оглашение постановления об изменении меры пресечения Кауфману, - Гутовская. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Высшем антикоррупционном суде не допустили СМИ и общественность на заседание с оглашением определения об изменении меры пресечения бизнесмену Борису Кауфману.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская.
В Высшем антикоррупционном суде рассматривалось дело о завладении имущественным комплексом коммунального предприятия "Міжнародний аеропорт "Одеса". В рамках уголовного производства было доложено о подозрении Борису Кауфману, в отношении которого ВАКС осуществлял избрание меры пресечения.
26 октября с 10:30 по 23:00 продолжалось заседание, по результату которого ВАКС, к удивлению Гутовской и общественности, выпустил Кауфмана из-под стражи.
Заседание было назначено на 31 октября в 16:45. Представителей общественности не допустили на оглашение постановления, также не был допущен и представитель стороны обвинения.
Представитель ВАКС вышла к общественности, не представилась и сообщила, что текст решения можно получить в канцелярии ВАКС. Судья ВАКС Ярослав Шкодин был замечен на выходе из помещения суда около 17:30.
Гутовская заявила, что прибыла в суд, чтобы услышать аргументы судьи Шкодина и понять основания, почему он принял решение об освобождении Кауфмана из-под стражи.
"В 16:45 заседание должно было начаться, но его просто не было. Коллеги сообщили, что около 17:20 судья вышел из помещения суда. Не дал комментариев журналистам или общественности. ... Мне как человеку, который обычно сталкивается с английским судебным процессом, непривычно видеть отсутствие коммуникации со стороны суда о ходе общественно важного, резонансного дела", - отметила она.
ОО "Інститут свободи слова" обратилась в ВАКС с запросом и просьбой предоставить информацию о причинах недопуска общественности, средств массовой информации на судебное заседание, на котором было оглашено постановление об изменении меры пресечения Борису Кауфману. А также предоставить аудиозапись судебного заседания ВАКС от 31.10.2023 на котором было оглашено постановление об изменении меры пресечения Кауфману.
1 ноября в 14:51 письмо пришло на ящик Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщалось, речь идет о деле о завладении стратегическим объектом - одесским аэропортом и доходом от его деятельности.
Кауфман был в следственном изоляторе с 7 сентября.
Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 млрд грн.
Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориальной громады в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.
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https://censor.net/ru/photo_news/312736/posle_nochnogo_posescheniya_poroshenko_kaufmanu_ostavili_16_mlrd_na_raspil_v_odesskom_aeroportu_foto
И тогда у меня вопрос
А в ЕС журналистов тоже на суды не пускают?
Так на фига мы туда идем?
Нам с такими запретами на четвертую власть
Надо в россию
Там такое практикуют давно
Это же не судебное рассмотрение уголовного дела по сути. Это ещё этап досудебного расследования, на котором судья (в статусе следственного судьи) контролирует отдельные аспекты хода следствия (принимает решение по мерам пресечения, в частности арестовать / отпустить / определить залог, по обыскам и так далее). В процессе следствия есть такая штука как тайна следствия - её определяет НЕ судья, а следователь. Если следователь сказал, что тайна следствия должна быть - следственная судья проводит рассмотрение ходатайств сторон (прокурора, адвоката) в закрытом режиме, если следователь разрешил раскрывать ход следствия - судья может проводить рассмотрение ходатайств сторон в открытом режиме. Это решение СЛЕДОВАТЕЛЯ, как лучше вести следствие, чтобы не допустить утечки информации, которая ему повредит. Соответственно, если на этом этапе уголовного производства судья вопреки позиции следователя нарушит тайну следствия и пригласит прессу на заседание, то сама же и будет нести юридическую ответственность за это.
Так что нет тут никакого ущемления свободы слова - в своё время все всё услышат и на все вопросы смогут получить ответы. Согласно законной процедуры. А на данном этапе закон временно закрывает некоторые блоки информации по данному вопросу. И во всём мире это так работает - в ЕС, США, Канаде и т.п. есть открытые судебные заседания, а есть закрытые.
Более того, в том же США свободы слова в этом плане поменьше нашей - у них никогда нельзя делать видеосъёмку в зале суда, аудио писать - видели, наверное, что у них там художник поэтому портреты сторон рисует . . . А у нас портативную технику - без разрешения суда, а с разрешения - только стационарные видеокамеры. Единственное, что когда тайна следствия и следователь упирается, тогда даже судья ничего не может поделать . . .
А можете мне еще объяснить вот такую вещь
Почему телеканалы Прямой, 5 и Еспреесо
Убрали из нацинального телеэфира
Их нет на Марафоне
Что по этому поводу говорит закон?
А чтобы на всех каналах одна и та же картинка - так это идиотизм какой-то. Как при СССР было ЦТ-1, ЦТ-2 и УТ-1 и всё.
Так что в этом смысле я с Вами согласен.
Про закрытое заседание ВАКСа
Все на самом деле очень просто
ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ зеленский сделал вид
Что телеканалы оппозиции
Могут помешать СЛЕДСТВИЮ
И их,как и журналистов ,вытурили из национального телеэфира
Мы живем сегодня в авторитарном правлении
СЛЕДОВАТЕЛЯ Зеленского
Какие у вас есть аргументы в его защиту?
Интересно послушать....