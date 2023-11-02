Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты "АллатРа", к которой принадлежали Баканов и Верещук. ФОТОрепортаж

Псевдорелигиозная организация пропагандировала идеи создания "союза славянских народов", "мира любой ценой" и другие прокремлевские нарративы.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, действовавших в пользу спецслужб России.

Под видом "миссионерства" участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию России и публично продвигали кремлевскую идею о создании "союза славянских народов" под руководством москвы", - говорится в сообщении.

Секта имела собственные "представительства" в каждом областном центре. На местах представители "АллатРа" массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи кремля.

Для поиска единомышленников и распространения пророссийских взглядов фигуранты создали собственный ютуб-канал, насчитывающий почти полмиллиона пользователей.

Также организаторы АллатРа запустили сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и страниц в соцсети "ТикТок". Там они публиковали пропагандистские "сообщения" и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого "благотворительного общества", - отметили в пресс-центре СБУ.

Руководители группировки обсуждали необходимость ракетных ударов по гражданским гражданам и объектам на западе страны, чтобы сломить сопротивление украинцев в войне. В ходе обысков обнаружили пропагандистскую литературу, оккультную символику, портреты путина, российскую валюту, оружие.

Лидеру организации сообщено о подозрении сразу по четырем статьям УКУ. Другим пяти организаторам составлено сообщение о подозрении по аналогичным статьям.

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В октябре народная депутат Инна Совсун на своей Facebook-странице сообщила, что отправила обращение в СБУ, СНБО и Минюст по поводу "АллатРа".

"По информации журналистов-расследователей, в этот движ входят: Ирина Верещук, Иван Баканов и его протеже Олег Кулинич из обвиняемого в госизмене крымского СБУ, бывший заместитель руководителя ЦСО отдела "А" СБУ Михаил Кухаренко, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, Надежда Савченко ", - говорилось в ее сообщении.

Также народная депутат отметила, что неизменный с 1998 года мэр Коростеня Владимир Москаленко принял "Глобальное партнерское соглашение АллатРа" в устав города и даже установил на центральной площади Коростеня памятник в виде его символа. Правда, простоял символ недолго. А Виталий Останний, руководитель управления Кировоградской ОГА, возглавляет организацию в Кропивницком и во время революции достоинства был одним из организаторов местного антимайдана.

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Кроме того, по информации Инны Совсун, активного деятеля АллатРа Кристины Берестецкой недавно задержала полиция за то, что она собирала информацию о расположении ВСУ и объектах критической инфраструктуры Киева — и передавала россиянам.

















