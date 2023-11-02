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Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты "АллатРа", к которой принадлежали Баканов и Верещук. ФОТОрепортаж

Псевдорелигиозная организация пропагандировала идеи создания "союза славянских народов", "мира любой ценой" и другие прокремлевские нарративы.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, действовавших в пользу спецслужб России.

Под видом "миссионерства" участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию России и публично продвигали кремлевскую идею о создании "союза славянских народов" под руководством москвы", - говорится в сообщении.

Секта имела собственные "представительства" в каждом областном центре. На местах представители "АллатРа" массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи кремля.

Для поиска единомышленников и распространения пророссийских взглядов фигуранты создали собственный ютуб-канал, насчитывающий почти полмиллиона пользователей.

Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа, к которой принадлежали Баканов и Верещук 01

Также организаторы АллатРа запустили сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и страниц в соцсети "ТикТок". Там они публиковали пропагандистские "сообщения" и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого "благотворительного общества", - отметили в пресс-центре СБУ.

Руководители группировки обсуждали необходимость ракетных ударов по гражданским гражданам и объектам на западе страны, чтобы сломить сопротивление украинцев в войне. В ходе обысков обнаружили пропагандистскую литературу, оккультную символику, портреты путина, российскую валюту, оружие.

Лидеру организации сообщено о подозрении сразу по четырем статьям УКУ. Другим пяти организаторам составлено сообщение о подозрении по аналогичным статьям.

Читайте: В секте "АллатРа", работавшей в интересах РФ, проводят обыски по всей Украине, - источник. ФОТОрепортаж

В октябре народная депутат Инна Совсун на своей Facebook-странице сообщила, что отправила обращение в СБУ, СНБО и Минюст по поводу "АллатРа".

"По информации журналистов-расследователей, в этот движ входят: Ирина Верещук, Иван Баканов и его протеже Олег Кулинич из обвиняемого в госизмене крымского СБУ, бывший заместитель руководителя ЦСО отдела "А" СБУ Михаил Кухаренко, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, Надежда Савченко ", - говорилось в ее сообщении.

Также народная депутат отметила, что неизменный с 1998 года мэр Коростеня Владимир Москаленко принял "Глобальное партнерское соглашение АллатРа" в устав города и даже установил на центральной площади Коростеня памятник в виде его символа. Правда, простоял символ недолго. А Виталий Останний, руководитель управления Кировоградской ОГА, возглавляет организацию в Кропивницком и во время революции достоинства был одним из организаторов местного антимайдана.

Также читайте: "Слуга народа" Верещук дала интервью секте, мечтающей об объединении славян под рукой Путина

Кроме того, по информации Инны Совсун, активного деятеля АллатРа Кристины Берестецкой недавно задержала полиция за то, что она собирала информацию о расположении ВСУ и объектах критической инфраструктуры Киева — и передавала россиянам.



Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа, к которой принадлежали Баканов и Верещук 02
Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа, к которой принадлежали Баканов и Верещук 03
Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа, к которой принадлежали Баканов и Верещук 04
Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа, к которой принадлежали Баканов и Верещук 05
Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа, к которой принадлежали Баканов и Верещук 06
Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа, к которой принадлежали Баканов и Верещук 07
Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа, к которой принадлежали Баканов и Верещук 08

Автор: 

СБУ (20042) секта (31) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+67
Треба заблокувати ще одну секту, ,,95 КВАРТАЛ " !!!!
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02.11.2023 13:21 Ответить
+54
100% создана ФСБ. И Ирка Жопинс, эта ***** Рава-Русская про это 100% знает.
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02.11.2023 13:20 Ответить
+49
пірамідки - основний інструмент будь-якого афериста. Гордон може підтвердити.
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02.11.2023 13:26 Ответить
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?Не відмазуйте, ставили. Скляні. В них червоні прапори з бахромою і зображенням мумії у профіль зберігались.
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02.11.2023 15:50 Ответить
піраміди ? щось не пам*ятаю такого ... тумби були, різні, піраміди наче ні
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02.11.2023 16:47 Ответить
яка хєр різниця якої форми були ті піраміди з прапором. У мене у школі наприклад була шестикутна з усіченою верхівкою. І не дивлячись на тупий верх піраміди вся ця ***** гарно заходила у свідомість майбутніх строітєлєй камунізма.
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02.11.2023 17:32 Ответить
Ох і достала вже ця зелена влада. Виродок на виродку.
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02.11.2023 13:57 Ответить
" а ни же просто галасавали за зеленского , потому шо порошенко все украл " .... а отримали дєрьмака, бакланова , агрохамию , задристовича , размініровщицю-верещалку , татарова , безмозгу , резнікова... ще кучу агентів фсб і просто ворів .....котрі все роблять для руцького міра !!
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02.11.2023 14:35 Ответить
Скільки ж ще всякої погані та нечисті пригріла Україна...
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02.11.2023 14:02 Ответить
Цікаво - джерело фінансування.
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02.11.2023 14:04 Ответить
відповідь в назві - АХМАТ-РУ
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02.11.2023 14:13 Ответить
мразія, мааац-ква, крє-мль. Головний спонсор всієї мерзоти на Землі.
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02.11.2023 14:16 Ответить
На одній світлині є книга з його фейсом.
"Кому вигідно?"
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02.11.2023 14:26 Ответить
Це просто жах... РФ - має бути знищена абсолютно, вони підуть на будь що, нічого святого
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02.11.2023 14:12 Ответить
Тобто, люди, які зараз в нас при владі - сектанти-довбойоби? І ми ще питаємо, чому в країні повна жопа?
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02.11.2023 14:12 Ответить
Якась назва арабська цієї алатри. Вони часом до хамасу відношення не мають? Ні? А жалко, а то б віддали їх євреям в Ізраїль нехай би їм барміцву з обрізанням з а луп влаштували…. Якої тільки мерзоти на Неню не звалюється
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02.11.2023 14:20 Ответить
"АллатРа" ... і фараон у них Іхтамнєт І..
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02.11.2023 14:22 Ответить
..шо жлоби-експериментатори наголосували, те натепер і смердить...
а вони, какаразніци, ще й арестовича наголосують на нашу голову чи ще якесь лайно або, вже бронзового, Найвеличнівшивого недодиктатора зацементують на роки.. дебіли-чорнороті
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02.11.2023 14:29 Ответить
ЦЕ КІНЦЕВИЙ ДІАГНОЗ СЕКТИ ЗЕЛЕБОБІКІВ
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02.11.2023 14:30 Ответить
Тепер зрозуміло, чому досі недоторканим є мер Черкас-сектант, який публічно послав президента. Натомість, влада вчепилась в мерів Києва, Чернігова, Сум, Житомира,...
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02.11.2023 14:32 Ответить
писалм шо мерія Чернігова через пів року від початку війни....роздала кацапам в оренду свої землі
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02.11.2023 15:53 Ответить
а еще верещучка с зонтом летала...............дочь солнца...............тьфу проблядь ****...................................
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02.11.2023 14:56 Ответить
О ! Піраміда ! Зброю телепортували точно через неї - 100 % !
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02.11.2023 15:02 Ответить
А яйця через кого?
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02.11.2023 16:17 Ответить
через що ... це інші прохіндеї
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02.11.2023 16:43 Ответить
Слава Богу що Верещючку не призначили міністеркою оборони, отоб була армія.
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02.11.2023 15:13 Ответить
зате за них 2-х ударно попрацював Ванятка Баканов...
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02.11.2023 15:36 Ответить
Да....Таке враження,що верховним волхвом у цій секті є один маленький,чорнявий,злопам"ятний і картавоголосий чувачок...Інакше,як це все пояснити?
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02.11.2023 15:38 Ответить
злопам`ятно-картаво-гундосий
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02.11.2023 16:15 Ответить
Баканов-верстЧук - секта... БУЛЬО-БУЛЬО, а такого ще не бульо... Под влияние секты попадают лица с IQ ниже плинтуса.
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02.11.2023 16:13 Ответить
Оперативненько. Другий рік війни, а у ребят: "что случідось?"
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02.11.2023 16:28 Ответить
А почему Верещук и Баканов до сих пор на свободе, не отстранены и не открыто уголовное дело против них? Это же работа на страну-агрессора!
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02.11.2023 17:23 Ответить
І знову серед відвертих ворогів України баканов і верещук, а Гаранту пофіг, як будто він нічого не чує і не бачить. Чому СБУ тільки на днях взялися за цю ячейку ФСБ? А, забувся, там був і є баканов. Так баканов є прихожанином, цілувальником рук московських попів російської православної цекркви в Україні, яку колись називали УПЦ МП., які в крові українських дітей і жінок Все, що прроти України - там баканов, дружбан і сусід Боневтіка. Совпадєніє?
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02.11.2023 18:11 Ответить
Основна проблема Українського народу це неконтрольована влада: кожен прийдихвіст, який зайняв посаду захищений законом від ретельного аналізу своєї діяльності.
Особливо цим зловживають силовики-законники (про суддівсько-прокурорські клани всі мабуть чули), менти та інші також не відстають в збагаченні за будь яку ціну.
Потрібні негайні зміни в законодавстві:
1. При небіспідставній підозрі у держзраді (не плутати з критикою пройдихвостів у владі) - негайно у сізо і допитувати незважаючи на посаду - треба механізм призупинення пільг народних депутатів та інших "недоторканих" посад.
2. При допиті з'ясовувати також способи збагачення та участь у будь яких формуваннях, в тому числі пов'язаність родинними зв'язками.
3. Відмінити нарешті строки давності для злочинів проти народу України. Прокурорів та суддів яки затягують та просирають резонансні справи - підозрювати у державній зраді і див. пункт 1.
4. Для силовиків та топ-посадовців зрадників - смертна кара з конфіскацією, для дрібнішої шушери - довічне з конфіскацією.
5. Слід повернути поняття "каторга".

Поки в закон не проникнуть аксіоми справедливості у владу будуть лізти для надзбагачення будь якою ціною, а після створення таких законів пройдихвостам залишиться тільки їх бізнеси та гра з податковою.
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02.11.2023 18:16 Ответить
ви забули ще про катування під час слідчіх дій та виривання ноздрів після оголошення вироку 😂
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02.11.2023 22:18 Ответить
мальок спіймав Червінського але ще не спіймав себе та прокремлівську курву за хвіст.
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02.11.2023 21:35 Ответить
Прочитав новину. Забігаючи наперед-склалося враження, що все гарно змонтований фейк, проте шитий білими нитками, які той, хто не знає, куди дивитися відразу не помітить. На перший погляд- "всё это, конечно, так… Всё это верно, бумага написана правильно..." , ...- але - хоч трохи проаналізувавши, самостійно перевіривши деякі факти - і що ми бачимо (далі наводжу тільки факти і логічні висновки)?
Перше - "Керівники угруповання обговорювали необхідність ракетних ударів по цивільних громадянах та об'єктах на заході країни Джерело: ", в підтвердження наводиться аудіозапис. А чому не названо прізвище-ім'я цього "керівника"??? Його що, не знають??? але ж "Лідеру організації повідомлено про підозру одразу за чотирма статтями ККУ. Джерело: " - виходить знають,хто він то чому ж відверто не назвати??? В статті ж наведені прізвища давно м'яко кажучи, скомпроментованих персонажів - Верещук,Кулініч,Баканов,Савченко,які достроково запускали шатли на Чонгарі, зраджували Україну,яких вже судять (Кулініча звинувачують у тому, що він принаймні з 2019 року шпигував в Україні на користь ФСБ. Джерело: , про Савченко і так відомо (тобто іх вже не жалко, однаково спишуть). А також таких, як мер Черкас Анатолій Бондаренко, який давно поперек горла владі). Ну то таке. Повернемося до так званого "доказу" - аудіозапису. На запису голос зовсім не лідера Аллатри, тобто не І.М.Данілова. Так а може тому й не називають прізвища, щоб допитливі громадяни не перевірили і не виявили брехню??? (відеозаписів І.М.Данілова в ютубі повно, хто хоче може знайти і порівняти). Подруге -де докази "підривної діяльності", де конкретні посилання на це, де прізвища учасників "секти"??? Де посилання на виправдовування збройної агресії рф??? Надаються фото зброї... а що, не можна принести зброю з собою, покласти на підлогу і сфотографувати? чому немає відео як знайшли автомати, адже є фрагменти відео, де відкривають якісь шафи з якоюсь апаратурою??? Як можна маніпулювати фактами і викривляти інформацію прикладів безліч (справжнього патріота України полковника Червінського досі тримають під вартою без ніяких доказів, і обвинувачують у зраді, а ті люди, які кажуть що операції "Авеню" ніколи не було, досі не за гратами, вважаються палкими патріотами і не сходять з екранів ТБ )!? Як казав один - думайТе?!
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02.11.2023 21:46 Ответить
Цікаво, хоч хтось прочитав цю "портянку" від початку і до кінця?
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03.11.2023 23:20 Ответить
А Мацковский пархат,коли вже заблокують?
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03.11.2023 11:25 Ответить
а пірамідка гордоном *******?

а шо вони знею робили? у неї поручні є. в ній сидвти можна, чакру поправлять?
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03.11.2023 22:01 Ответить
Дивина якась. Я можу помилятися звичайно, але я зажди вважав, що в секти ідуть тупорилі дрищі, ментальні інваліди, які не змогли себе реалізувати в житті. Такому контингенту дуже легко всяким "проповідникам" їздити по вухах.
Але ж мер Черкас і заступник керівника відділу "А" - явно не з тої когорти. Шось тут мабудь цікавіше, ніж "перепиши свою хату бородатому дядьку на хмаринці".
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03.11.2023 23:26 Ответить
Давно вже секти це механізм концентрації лохів керівництвом секти для не крімінального відбирання в них значних матеріальних ресурсів для свого збагачення.
В секти набирають дві різні типи людей: тих хто може видурити у лохів ресурси - кастинг у керівництво секти, і затягування звичайних лохів для ошукання.
Щось не віриться що вере-щука чи бакланов стартували не в керівництво.
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04.11.2023 07:47 Ответить
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