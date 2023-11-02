Полиция и СБУ заблокировали деятельность псевдорелигиозной секты "АллатРа", к которой принадлежали Баканов и Верещук. ФОТОрепортаж
Псевдорелигиозная организация пропагандировала идеи создания "союза славянских народов", "мира любой ценой" и другие прокремлевские нарративы.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, действовавших в пользу спецслужб России.
Под видом "миссионерства" участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию России и публично продвигали кремлевскую идею о создании "союза славянских народов" под руководством москвы", - говорится в сообщении.
Секта имела собственные "представительства" в каждом областном центре. На местах представители "АллатРа" массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи кремля.
Для поиска единомышленников и распространения пророссийских взглядов фигуранты создали собственный ютуб-канал, насчитывающий почти полмиллиона пользователей.
Также организаторы АллатРа запустили сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и страниц в соцсети "ТикТок". Там они публиковали пропагандистские "сообщения" и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого "благотворительного общества", - отметили в пресс-центре СБУ.
Руководители группировки обсуждали необходимость ракетных ударов по гражданским гражданам и объектам на западе страны, чтобы сломить сопротивление украинцев в войне. В ходе обысков обнаружили пропагандистскую литературу, оккультную символику, портреты путина, российскую валюту, оружие.
Лидеру организации сообщено о подозрении сразу по четырем статьям УКУ. Другим пяти организаторам составлено сообщение о подозрении по аналогичным статьям.
В октябре народная депутат Инна Совсун на своей Facebook-странице сообщила, что отправила обращение в СБУ, СНБО и Минюст по поводу "АллатРа".
"По информации журналистов-расследователей, в этот движ входят: Ирина Верещук, Иван Баканов и его протеже Олег Кулинич из обвиняемого в госизмене крымского СБУ, бывший заместитель руководителя ЦСО отдела "А" СБУ Михаил Кухаренко, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, Надежда Савченко ", - говорилось в ее сообщении.
Также народная депутат отметила, что неизменный с 1998 года мэр Коростеня Владимир Москаленко принял "Глобальное партнерское соглашение АллатРа" в устав города и даже установил на центральной площади Коростеня памятник в виде его символа. Правда, простоял символ недолго. А Виталий Останний, руководитель управления Кировоградской ОГА, возглавляет организацию в Кропивницком и во время революции достоинства был одним из организаторов местного антимайдана.
Кроме того, по информации Инны Совсун, активного деятеля АллатРа Кристины Берестецкой недавно задержала полиция за то, что она собирала информацию о расположении ВСУ и объектах критической инфраструктуры Киева — и передавала россиянам.
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а вони, какаразніци, ще й арестовича наголосують на нашу голову чи ще якесь лайно або, вже бронзового, Найвеличнівшивого недодиктатора зацементують на роки.. дебіли-чорнороті
Особливо цим зловживають силовики-законники (про суддівсько-прокурорські клани всі мабуть чули), менти та інші також не відстають в збагаченні за будь яку ціну.
Потрібні негайні зміни в законодавстві:
1. При небіспідставній підозрі у держзраді (не плутати з критикою пройдихвостів у владі) - негайно у сізо і допитувати незважаючи на посаду - треба механізм призупинення пільг народних депутатів та інших "недоторканих" посад.
2. При допиті з'ясовувати також способи збагачення та участь у будь яких формуваннях, в тому числі пов'язаність родинними зв'язками.
3. Відмінити нарешті строки давності для злочинів проти народу України. Прокурорів та суддів яки затягують та просирають резонансні справи - підозрювати у державній зраді і див. пункт 1.
4. Для силовиків та топ-посадовців зрадників - смертна кара з конфіскацією, для дрібнішої шушери - довічне з конфіскацією.
5. Слід повернути поняття "каторга".
Поки в закон не проникнуть аксіоми справедливості у владу будуть лізти для надзбагачення будь якою ціною, а після створення таких законів пройдихвостам залишиться тільки їх бізнеси та гра з податковою.
Перше - "Керівники угруповання обговорювали необхідність ракетних ударів по цивільних громадянах та об'єктах на заході країни Джерело: ", в підтвердження наводиться аудіозапис. А чому не названо прізвище-ім'я цього "керівника"??? Його що, не знають??? але ж "Лідеру організації повідомлено про підозру одразу за чотирма статтями ККУ. Джерело: " - виходить знають,хто він то чому ж відверто не назвати??? В статті ж наведені прізвища давно м'яко кажучи, скомпроментованих персонажів - Верещук,Кулініч,Баканов,Савченко,які достроково запускали шатли на Чонгарі, зраджували Україну,яких вже судять (Кулініча звинувачують у тому, що він принаймні з 2019 року шпигував в Україні на користь ФСБ. Джерело: , про Савченко і так відомо (тобто іх вже не жалко, однаково спишуть). А також таких, як мер Черкас Анатолій Бондаренко, який давно поперек горла владі). Ну то таке. Повернемося до так званого "доказу" - аудіозапису. На запису голос зовсім не лідера Аллатри, тобто не І.М.Данілова. Так а може тому й не називають прізвища, щоб допитливі громадяни не перевірили і не виявили брехню??? (відеозаписів І.М.Данілова в ютубі повно, хто хоче може знайти і порівняти). Подруге -де докази "підривної діяльності", де конкретні посилання на це, де прізвища учасників "секти"??? Де посилання на виправдовування збройної агресії рф??? Надаються фото зброї... а що, не можна принести зброю з собою, покласти на підлогу і сфотографувати? чому немає відео як знайшли автомати, адже є фрагменти відео, де відкривають якісь шафи з якоюсь апаратурою??? Як можна маніпулювати фактами і викривляти інформацію прикладів безліч (справжнього патріота України полковника Червінського досі тримають під вартою без ніяких доказів, і обвинувачують у зраді, а ті люди, які кажуть що операції "Авеню" ніколи не було, досі не за гратами, вважаються палкими патріотами і не сходять з екранів ТБ )!? Як казав один - думайТе?!
а шо вони знею робили? у неї поручні є. в ній сидвти можна, чакру поправлять?
Але ж мер Черкас і заступник керівника відділу "А" - явно не з тої когорти. Шось тут мабудь цікавіше, ніж "перепиши свою хату бородатому дядьку на хмаринці".
В секти набирають дві різні типи людей: тих хто може видурити у лохів ресурси - кастинг у керівництво секти, і затягування звичайних лохів для ошукання.
Щось не віриться що вере-щука чи бакланов стартували не в керівництво.