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Правоохранитель в Сумах продавал информацию из специальных баз данных, - ГБР. ФОТОрепортаж

Стоимость минимального объема информации составляла $200, в настоящее время правоохранитель уволен из органов Нацполиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В одной из соцсетей злоумышленники создали чат-бот, где торговали конфиденциальной информацией. За деньги все желающие могли получить сведения фактически о любом гражданине Украины: от дат пересечения им государственной границы до приобретения и владения имуществом. Также популярностью среди клиентов пользовалась информация о привлечении лица к административной или уголовной ответственности, место регистрации и т.д.

"В среднем стоимость минимального объема информации составляла 200 долларов США. Оплату дельцы принимали криптовалютой. После того, как владельцы чат-бота получали заказы на конкретного человека, они обращались к правоохранителю, а тот в свою очередь заходил в нужные базы данных и копировал нужную информацию. В настоящее время правоохранитель уволен из органов Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.

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Правоохранитель обвиняется в несанкционированном копировании информации, что привело к ее утечке (ч. 2, 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Материалы, касающиеся организаторов такого бизнеса, выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Правоохранитель в Сумах продавал информацию из специальных баз данных, - ГБР 01
Правоохранитель в Сумах продавал информацию из специальных баз данных, - ГБР 02
Правоохранитель в Сумах продавал информацию из специальных баз данных, - ГБР 03
Правоохранитель в Сумах продавал информацию из специальных баз данных, - ГБР 04
Правоохранитель в Сумах продавал информацию из специальных баз данных, - ГБР 05

Автор: 

Сумы (1180) ГБР (3049)


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Топ комментарии
+5
Звільнили? А посадити нє?
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02.11.2023 15:49 Ответить
+4
Ось і довіряй особисту інформацію ''дії '' та іншим структурам!
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02.11.2023 15:39 Ответить
+3
ТААААК ! дайте тцкшникам доступ до всіх баз !!! це ж не мусора якісь, продавати не будуть !
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02.11.2023 15:48 Ответить
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Ось і довіряй особисту інформацію ''дії '' та іншим структурам!
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02.11.2023 15:39 Ответить
Дія це від Федорова,кремлевского агента .Користуються нею розумово відсталі
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02.11.2023 15:42 Ответить
Користуйся, не користуйся - а там всі данні по кожному завантажені відповідними структурами. У Вас паспорт, іденкод є? Ви працюєте чи працювали? Так ось, без Вашої згоди всі данні є в дії, а всі ваші місця роботи в додатку пенсійного фонду.
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02.11.2023 15:52 Ответить
« Уволен»?!?

Как уволен? А судить?!
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02.11.2023 16:29 Ответить
Вот вам и кибербезпека министер цифролизации!

Это и должно было случиться.

Скоро вся « «Дия» будет на базаре. Кому кусками, кому все…

И это без всяких хакеров из ры.
только «свои запроданци»!!!
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02.11.2023 16:32 Ответить
ТААААК ! дайте тцкшникам доступ до всіх баз !!! це ж не мусора якісь, продавати не будуть !
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02.11.2023 15:48 Ответить
Звільнили? А посадити нє?
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02.11.2023 15:49 Ответить
Кому продавав ? Кацапам же.
Вдавиться потвора за долар.
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02.11.2023 15:53 Ответить
Правоохоронець!
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02.11.2023 16:06 Ответить
ДБР портнова-татарова-дермака не потерпит конкуреции в природной монополии на зраду
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02.11.2023 16:37 Ответить
Отак і база тцкашна піде Де за сотку баксів , де за гривню .
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02.11.2023 16:40 Ответить
Мусора як були продажними тварюками так і залишилися їми.
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02.11.2023 16:59 Ответить
От і вся жижиталізація.
Менты і воєнкоми вельми раді - ще один канал прибутку - торгівля людьми.
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02.11.2023 17:13 Ответить
Я волноваюся,этому га...ну премию,хоть дали при увольнении?
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03.11.2023 00:58 Ответить
 
 