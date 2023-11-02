Правоохранитель в Сумах продавал информацию из специальных баз данных, - ГБР. ФОТОрепортаж
Стоимость минимального объема информации составляла $200, в настоящее время правоохранитель уволен из органов Нацполиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В одной из соцсетей злоумышленники создали чат-бот, где торговали конфиденциальной информацией. За деньги все желающие могли получить сведения фактически о любом гражданине Украины: от дат пересечения им государственной границы до приобретения и владения имуществом. Также популярностью среди клиентов пользовалась информация о привлечении лица к административной или уголовной ответственности, место регистрации и т.д.
"В среднем стоимость минимального объема информации составляла 200 долларов США. Оплату дельцы принимали криптовалютой. После того, как владельцы чат-бота получали заказы на конкретного человека, они обращались к правоохранителю, а тот в свою очередь заходил в нужные базы данных и копировал нужную информацию. В настоящее время правоохранитель уволен из органов Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранитель обвиняется в несанкционированном копировании информации, что привело к ее утечке (ч. 2, 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Материалы, касающиеся организаторов такого бизнеса, выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
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Как уволен? А судить?!
Это и должно было случиться.
Скоро вся « «Дия» будет на базаре. Кому кусками, кому все…
И это без всяких хакеров из ры.
только «свои запроданци»!!!
Вдавиться потвора за долар.
Менты і воєнкоми вельми раді - ще один канал прибутку - торгівля людьми.