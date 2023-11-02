Имущество Медведчука-Марченко все еще не конфисковано, полиция охраняет его в интересах собственников, - СМИ. ФОТО
Имение Оксаны Марченко в Киеве, закарпатская дача Виктора Медведчука "Медвежья дубрава" и его SPA-гостиница "Бескид" все еще не конфискованы. Их на платной основе охраняет полиция в интересах владельцев.
Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Столичное имение жены Медведчука арестовано, но до сих пор принадлежит Оксане Марченко и не передано в управление государству. Там до сих пор присутствует полиция охраны, которая предоставляет услуги по безопасности на платной основе.
Наняло полицию охраны в имение Марченко физическое лицо Сиропил А. Н., - сообщили Bihus.Info в Управлении полиции охраны по физической безопасности в Киеве. Как считают журналисты, скорее всего, речь идет об Александре Николаевиче Сирополе — завхозе Медведчука из его личного поместья. В телефонных книгах других людей Александр Сиропил подписан как "Саша Завхоз Мед", "Саша завхоз Пуща", "Саша Управляющий Пуща", "Александр Вышгородская 152", "Александр Хутор Редьки Борода" и т.д. Все это — названия, указывающие на расположение собственного имения Медведчука под Киевом.
Договор с полицией охраны Сиропил подписал в октябре 2022 г. До этого за охрану дома Марченко платил ее сын Богдан. С сыном Марченко полиция заключила договор вскоре после полномасштабного вторжения рф.
То есть, несмотря на санкции по блокированию всех активов Медведчука и Марченко, им, очевидно, удается оплачивать услуги полиции охраны в доме Марченко с помощью завхоза Медведчука.
Кроме того, полиция охраны до сих пор предоставляет платные услуги на двух других объектах Медведчука-Марченко.
SPA-отель "Бескид", расположенный в урочище Йозифсталь в Ивано-Франковской области, до сих пор принадлежит компании "Укркапитал". Исторически это фирма Медведчука, но он переписал ее на Марченко.
Отель под арестом, не конфискованный, но переданный во временное управление государственному агентству АРМА, сейчас отель не работает.
А у местной полиции охраны также есть договор наблюдения за этим объектом — в гостинице "Бескид" оплачивается наблюдение за системами тревожной сигнализации.
Полицию охраны в гостиницу Медведчука наняла компания - ООО "Файрикс Групп". Внешне она не ведет Медведчука. Но объяснить желание этой фирмы оплачивать охрану гостиницы Медведчука можно именно тем, что она действует в интересах Медведчука-Марченко.
Дата заключения договора с полицией охраны в гостинице "Бескид" - июль 2022 г. - также исключает, что полицию охраны наняли управители от государства, ведь договор заключен еще до передачи гостиницы в управление АРМА. Судя по ответу Управления полиции охраны в Ивано-Франковской области, договор до сих пор действует.
Закарпатская дача Медведчука "Медвежья дубрава" в с. Ждениево все еще принадлежит фирме "Спорт-Тур" Медведчука-Марченко. Она арестована, передана в управление АРМА, но не конфискована, и временного управляющего для нее агентство еще не нашло. Здесь же все еще присутствует полиция охраны, нанятая в интересах владельца. Как выяснили Bihus.Info, в августе 2022 г. Закарпатская полиция охраны заключила договор с той же ноунейм-фирмой "Файрикс групп", что и Ивано-Франковская полиция охраны в гостинице "Бескид".
К тому же, уже во время полномасштабного вторжения россии в полиции охраны на закарпатской даче Медведчука продолжал действовать договор с фирмой-арендатором дачи (в ответе полиция охраны не указала ее название).
Как следует из реестра недвижимого имущества, а также уголовного производства СБУ, арендатором этой резиденции Медведчука с 2021 г. была компания ООО "Кетинео-Менеджмент". Эта фирма, записанная на киприота, проходит по делу Управления Службы безопасности в Ивано-Франковской области как структура, по которой Медведчук с Марченко с 2021 г., после наложения на них украинских санкций, заводили в Украину деньги российского происхождения — из-за вероятно фиктивных договоров аренды дачи и гостиницы "Бескид".
Таким образом, по мнению журналистов, Медведчуку и Марченко удается финансировать услуги украинской полиции охраны даже в 2023 г. - с помощью завхоза Медведчука и ООО "Файрикс групп".
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арештоване майно є речдоком
що там роблять люди на приватній основі ще й від власника???
ви їдете на машині, мент бачить по базі що вона під арештом...
жезл, штрафстоянка
а арештованими активами, наприклад рахунками, теж рулять довірені особи???
повний беспрєдєл в цій ібучій системі влади.