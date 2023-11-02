Имущество Медведчука-Марченко все еще не конфисковано, полиция охраняет его в интересах собственников, - СМИ. ФОТО

Имение Оксаны Марченко в Киеве, закарпатская дача Виктора Медведчука "Медвежья дубрава" и его SPA-гостиница "Бескид" все еще не конфискованы. Их на платной основе охраняет полиция в интересах владельцев.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Столичное имение жены Медведчука арестовано, но до сих пор принадлежит Оксане Марченко и не передано в управление государству. Там до сих пор присутствует полиция охраны, которая предоставляет услуги по безопасности на платной основе.

Наняло полицию охраны в имение Марченко физическое лицо Сиропил А. Н., - сообщили Bihus.Info в Управлении полиции охраны по физической безопасности в Киеве. Как считают журналисты, скорее всего, речь идет об Александре Николаевиче Сирополе — завхозе Медведчука из его личного поместья. В телефонных книгах других людей Александр Сиропил подписан как "Саша Завхоз Мед", "Саша завхоз Пуща", "Саша Управляющий Пуща", "Александр Вышгородская 152", "Александр Хутор Редьки Борода" и т.д. Все это — названия, указывающие на расположение собственного имения Медведчука под Киевом.

Договор с полицией охраны Сиропил подписал в октябре 2022 г. До этого за охрану дома Марченко платил ее сын Богдан. С сыном Марченко полиция заключила договор вскоре после полномасштабного вторжения рф.

То есть, несмотря на санкции по блокированию всех активов Медведчука и Марченко, им, очевидно, удается оплачивать услуги полиции охраны в доме Марченко с помощью завхоза Медведчука.

Кроме того, полиция охраны до сих пор предоставляет платные услуги на двух других объектах Медведчука-Марченко.

SPA-отель "Бескид", расположенный в урочище Йозифсталь в Ивано-Франковской области, до сих пор принадлежит компании "Укркапитал". Исторически это фирма Медведчука, но он переписал ее на Марченко.

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Отель под арестом, не конфискованный, но переданный во временное управление государственному агентству АРМА, сейчас отель не работает.

А у местной полиции охраны также есть договор наблюдения за этим объектом — в гостинице "Бескид" оплачивается наблюдение за системами тревожной сигнализации.

Полицию охраны в гостиницу Медведчука наняла компания - ООО "Файрикс Групп". Внешне она не ведет Медведчука. Но объяснить желание этой фирмы оплачивать охрану гостиницы Медведчука можно именно тем, что она действует в интересах Медведчука-Марченко.

Дата заключения договора с полицией охраны в гостинице "Бескид" - июль 2022 г. - также исключает, что полицию охраны наняли управители от государства, ведь договор заключен еще до передачи гостиницы в управление АРМА. Судя по ответу Управления полиции охраны в Ивано-Франковской области, договор до сих пор действует.

Закарпатская дача Медведчука "Медвежья дубрава" в с. Ждениево все еще принадлежит фирме "Спорт-Тур" Медведчука-Марченко. Она арестована, передана в управление АРМА, но не конфискована, и временного управляющего для нее агентство еще не нашло. Здесь же все еще присутствует полиция охраны, нанятая в интересах владельца. Как выяснили Bihus.Info, в августе 2022 г. Закарпатская полиция охраны заключила договор с той же ноунейм-фирмой "Файрикс групп", что и Ивано-Франковская полиция охраны в гостинице "Бескид".

К тому же, уже во время полномасштабного вторжения россии в полиции охраны на закарпатской даче Медведчука продолжал действовать договор с фирмой-арендатором дачи (в ответе полиция охраны не указала ее название).

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Как следует из реестра недвижимого имущества, а также уголовного производства СБУ, арендатором этой резиденции Медведчука с 2021 г. была компания ООО "Кетинео-Менеджмент". Эта фирма, записанная на киприота, проходит по делу Управления Службы безопасности в Ивано-Франковской области как структура, по которой Медведчук с Марченко с 2021 г., после наложения на них украинских санкций, заводили в Украину деньги российского происхождения — из-за вероятно фиктивных договоров аренды дачи и гостиницы "Бескид".

Таким образом, по мнению журналистов, Медведчуку и Марченко удается финансировать услуги украинской полиции охраны даже в 2023 г. - с помощью завхоза Медведчука и ООО "Файрикс групп".