Последствия обстрела дронами Харькова и области: возникло 5 пожаров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около полуночи россияне нанесли массированные удары по Харькову и Харьковскому району области.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью, около 00:45, враг нанес по г. Харьков удар предварительно 4 БПЛА-камикадзе типа "Шахед". Повреждены 2 гаража, 4 легковых автомобиля и хозяйственное сооружение. Частично разрушено заведение. Также повреждениям подверглись здание СТО, не действующий швейный цех и жилой дом. Начались пожары. К медикам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе 2 детей. Получили помощь на месте. Ранения никто не получил", - говорится в сообщении.

Ночью 2 ноября армия рф обстреляли с. Коротич Харьковского района, повреждены два нежилых здания, начались пожары.









По информации ГСЧС, в результате ударов началось 5 пожаров.

"Самый масштабный пожар возник в Основянском районе Харькова. Там огнем были охвачены административное здание, недействующее здание швейного цеха, станция технического обслуживания автомобилей, гаражи, 8 автомобилей и жилой дом на общей площади более 1000 кв.м. Существовала угроза распространения на другие здания. Пожар локализован, продолжается ликвидация", - говорится в сообщении.







