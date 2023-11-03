Киевлянин и жительница Черниговщины шпионили для рф. Сядут на 8 лет. ФОТО

Женщина с Черниговщины после освобождения области за деньги сливала россиянам данные об ВСУ. Так же поступал житель столицы. Обоим суд вынес приговоры.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Жительница Черниговской области продолжила работать с врагом в августе-сентябре 2022 года, после освобождения области.

"Местная жительница собирала информацию о движении и расположении подразделений и военной техники ВСУ, а также об объектах критической инфраструктуры. Через телеграм-канал женщина отправляла собранные сведения представителю рф. За это получала денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

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Также прокуроры доказали в суде, что киевлянин собирал информацию о военных объектах, блокпостах и укреплениях и пребывании там военнослужащих ВСУ и присылал сообщнику, который за деньги передавал их россиянам.

И женщину, и мужчину признали виновными в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Обоим присудили по 8 лет за решеткой.





