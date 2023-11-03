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Киевлянин и жительница Черниговщины шпионили для рф. Сядут на 8 лет. ФОТО

Женщина с Черниговщины после освобождения области за деньги сливала россиянам данные об ВСУ. Так же поступал житель столицы. Обоим суд вынес приговоры.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Жительница Черниговской области продолжила работать с врагом в августе-сентябре 2022 года, после освобождения области.

"Местная жительница собирала информацию о движении и расположении подразделений и военной техники ВСУ, а также об объектах критической инфраструктуры. Через телеграм-канал женщина отправляла собранные сведения представителю рф. За это получала денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

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Также прокуроры доказали в суде, что киевлянин собирал информацию о военных объектах, блокпостах и укреплениях и пребывании там военнослужащих ВСУ и присылал сообщнику, который за деньги передавал их россиянам.

И женщину, и мужчину признали виновными в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Обоим присудили по 8 лет за решеткой.

Киевлянин и жительница Черниговщины шпионили для рф. Сядут на 8 лет 01
Киевлянин и жительница Черниговщины шпионили для рф. Сядут на 8 лет 02
Киевлянин и жительница Черниговщины шпионили для рф. Сядут на 8 лет 03

Автор: 

россия (96184) шпионаж (1410) коллаборационизм (883) Офис Генпрокурора (2497)


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Топ комментарии
+7
Чергові мерзенні ублюдочні ублюдки...
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03.11.2023 09:17 Ответить
+6
Така міра "покарання" є тільки заохоченням для решти покидьків, готових допомагати ворогу.
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03.11.2023 09:25 Ответить
+3
Так,все по-справедливості
Кацапня дає по 20 років або довічне бійцям Азову,які легально захищали Україну в лавах ЗСУ,а ми шпигунам і колаборантам легенько пальчиком сваримося.
Хоча які «ми»,між владою і народом прірва.
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03.11.2023 09:46 Ответить
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Чергові мерзенні ублюдочні ублюдки...
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03.11.2023 09:17 Ответить
Не женщина , а УБИЙЦА-ТЕРРОРИСТКА , не мужчина , а УБИЙЦА-ТЕРРОРИСТ ! КАКИЕ 8 лет - ПОЖИЗННЕННО С КОнфискацией Или на разминирование
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03.11.2023 10:07 Ответить
Така міра "покарання" є тільки заохоченням для решти покидьків, готових допомагати ворогу.
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03.11.2023 09:25 Ответить
Так,все по-справедливості
Кацапня дає по 20 років або довічне бійцям Азову,які легально захищали Україну в лавах ЗСУ,а ми шпигунам і колаборантам легенько пальчиком сваримося.
Хоча які «ми»,між владою і народом прірва.
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03.11.2023 09:46 Ответить
на гіляку запроданців !!!
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03.11.2023 09:27 Ответить
венеричні недоноски
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03.11.2023 09:39 Ответить
А чи не занадто гуманний у нас суд? Особливо, коли це зовсім не відповідає інтересам українського народу?
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03.11.2023 09:52 Ответить
Портновское -кидаловское подкацапное гнилое КРИВОСУДИЕ ! ОППЗИЦИЯ ПОЧЕМУ НЕ ПРОТЕСТУЕТЕ
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03.11.2023 10:09 Ответить
Чого пики заблюрені? Якщо суд вже визнав провину, то можна показувати.
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03.11.2023 10:19 Ответить
Сподіваюсь, 8 років для небайдужих людей вистачить і з-за грат вони вже не вийдуть.
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03.11.2023 10:21 Ответить
Які 8 років? Розірвати на шмаття!
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03.11.2023 11:41 Ответить
 
 