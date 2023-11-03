Последствия ударов России по Донетчине: Ранения получили 3 человека, рашисты били из "Градов" и артиллерии. ФОТОрепортаж
В результате российских обстрелов Донетчины в течение суток получили ранения 3 человека.
Об этом сообщил и.о. главы ОВА Игорь Мороз, передает Цензор.НЕТ.
Так, россияне обстреляли Новоукраинку Угледарской громады из "Градов" и артиллерии.
"На Донецком направлении 2 человека ранены в Авдеевке, еще 1 — в Ласточкино Очеретинской громады. В Марьинской громаде разрушен дом в Романовке, обстреляны Ильинка и Катериновка. Кураховская громада подверглась 11 обстрелам: в Сухих Ялах повреждены многочисленные частные дома, детсад и клуб, в Кураховке повреждено 5 многоэтажек, в Ганивке - частный дом", - говорится в сообщении.
В Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки и 4 частных дома. В Торецкой громаде поврежден дом в Нелиповке.
На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждено 5 домов: 3 в Переездном и 2 в Звановке. Еще один дом поврежден в Северске.
Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донетчины.
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