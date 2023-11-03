Здание одного из учебных заведений Харькова получило серьезные повреждения во время ночных обстрелов. ФОТОрепортаж

Ночью российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Пострадало здание учебного заведения, также попадания зафиксированы в СТО и общежитие для переселенцев.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ночных вражеских атак серьезно пострадало здание одного из учебных заведений города. Сейчас снимаем контактную сеть, чтобы работники ГСЧС имели возможность разобрать завалы изнутри. Движение трамвая №27 на этом участке, соответственно, на время остановлено.

Инженерные коммуникации не повреждены, но до устранения определенных затруднений в части Основянского района будет работать аварийный режим отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

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Также отмечается попадание в СТО и общежитие, в котором проживали переселенцы. Немало ущерба нанесено жилым домам - рядом с местами прилетов будут ремонтировать крыши.

"Относительно пострадавших. За помощью обратились несколько человек. У них нет ранений, но они находятся в состоянии стресса. Врачи оказывают им необходимую психологическую помощь", - добавил Терехов.





