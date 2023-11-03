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Автомобиль гендиректора предприятия "ГосНИИмаш", производящего боеголовки к ракетам, сожгли в российском Нижнем Новгороде, - ГУР МО. ФОТО

В российском городе Нижний Новгород сожгли автомобиль гендиректора АО "ГосНИИмаш" Игоря Кузнецова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Это произошло в ночь со 2 на 3 ноября 2023 года. Был сожжен автомобиль Volvo XC90 с регистрационным номером Н622НН 152

"Предприятие – ведущее в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми террористическая москва наносит удары по объектам в Украине.

Акцию сожжения личного автомобиля гендиректора осуществили представители движения сопротивления", - говорится в сообщении.

Автомобиль гендиректора предприятия ГосНИИмаш, производящего боеголовки к ракетам, сожгли в российском Нижнем Новгороде, - ГУР МО 01
Автомобиль гендиректора предприятия ГосНИИмаш, производящего боеголовки к ракетам, сожгли в российском Нижнем Новгороде, - ГУР МО 02
Автомобиль гендиректора предприятия ГосНИИмаш, производящего боеголовки к ракетам, сожгли в российском Нижнем Новгороде, - ГУР МО 03

Автор: 

поджог (1094) россия (96184) ГУР (469)


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Топ комментарии
+25
Краще було якщо-б спалили разом з гендиректором....
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03.11.2023 14:11 Ответить
+9
Завтра нового поставлять. Технологічні лінії палити треба, і документацію. Все інше - хєрня.
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03.11.2023 14:26 Ответить
+3
Вважається що справжній Путін організував цьогорічний щорічний парад Перемоги на Красній площі 9 травня. Технологія електронного бертільйонажу з застосування ШІ виявила, що Путін, який оглядав Кримський міст десять місяців тому, лише на 53 відсотки збігався з Путіним на Червоній площі. Поява Путіна на фронті в окупованому Маріуполі в березні - показує лише 40-відсоткову схожість обличчя з Путіним, якого бачили на Красній площі. Між Путіним на Кримському мосту та Путіним у Маріуполі лише 18 відсотків подібності розпізнавання облич. З яким із варіантів збирається домовлятись Зеленський ?
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03.11.2023 14:21 Ответить
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Краще було якщо-б спалили разом з гендиректором....
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03.11.2023 14:11 Ответить
Завтра нового поставлять. Технологічні лінії палити треба, і документацію. Все інше - хєрня.
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03.11.2023 14:26 Ответить
Sehr gut!
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03.11.2023 14:12 Ответить
Вважається що справжній Путін організував цьогорічний щорічний парад Перемоги на Красній площі 9 травня. Технологія електронного бертільйонажу з застосування ШІ виявила, що Путін, який оглядав Кримський міст десять місяців тому, лише на 53 відсотки збігався з Путіним на Червоній площі. Поява Путіна на фронті в окупованому Маріуполі в березні - показує лише 40-відсоткову схожість обличчя з Путіним, якого бачили на Красній площі. Між Путіним на Кримському мосту та Путіним у Маріуполі лише 18 відсотків подібності розпізнавання облич. З яким із варіантів збирається домовлятись Зеленський ?
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03.11.2023 14:21 Ответить
А може двійник з двійником....а потім: я вам ничего не должен!
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03.11.2023 14:23 Ответить
Скільки ж років його авто?
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03.11.2023 14:22 Ответить
Завод же не постраждав . Краще ніж нічого , чи що ?
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03.11.2023 14:25 Ответить
почта на джи мейл,ха ха
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03.11.2023 15:00 Ответить
ГУР таки хитруни! І взагалі справжні партизани, бо так і не не видали ворогу таємницю як саме це *********** вплинуло на "розробку та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична москва завдає ударів по об'єктах в Україні(с).
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03.11.2023 15:02 Ответить
З таким успіхом можна спалити авто директора черкізовського ринку в мацкві. І що то дало?..
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05.11.2023 05:23 Ответить
ЭТО ШВЕДЫ )))
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05.11.2023 19:07 Ответить
 
 