Автомобиль гендиректора предприятия "ГосНИИмаш", производящего боеголовки к ракетам, сожгли в российском Нижнем Новгороде, - ГУР МО. ФОТО
В российском городе Нижний Новгород сожгли автомобиль гендиректора АО "ГосНИИмаш" Игоря Кузнецова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Это произошло в ночь со 2 на 3 ноября 2023 года. Был сожжен автомобиль Volvo XC90 с регистрационным номером Н622НН 152
"Предприятие – ведущее в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми террористическая москва наносит удары по объектам в Украине.
Акцию сожжения личного автомобиля гендиректора осуществили представители движения сопротивления", - говорится в сообщении.
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