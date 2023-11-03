Автомобиль гендиректора предприятия "ГосНИИмаш", производящего боеголовки к ракетам, сожгли в российском Нижнем Новгороде, - ГУР МО. ФОТО

В российском городе Нижний Новгород сожгли автомобиль гендиректора АО "ГосНИИмаш" Игоря Кузнецова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Это произошло в ночь со 2 на 3 ноября 2023 года. Был сожжен автомобиль Volvo XC90 с регистрационным номером Н622НН 152

"Предприятие – ведущее в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми террористическая москва наносит удары по объектам в Украине.

Акцию сожжения личного автомобиля гендиректора осуществили представители движения сопротивления", - говорится в сообщении.





