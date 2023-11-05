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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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В результате ракетного удара в Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов – Дмитрий "Таксист" Милютин, - журналист Цаплиенко. ФОТО

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что в результате ракетных обстрелов россиянами села в Запорожской области погиб воин 128-й бригады, один из лучших артиллеристов ВСУ Дмитрий "Таксист" Милютин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Цаплиенко отметил: "В Запорожской области погиб от ракетного удара один из лучших и самых мотивированных артиллеристов страны Дмитрий "Таксист" Милютин. Дважды доброволец. АТО и полномасштабная война. Работал в Дебальцево во время обороны города. Встречались с ним там на позициях 128-й бригады.

Наверное, пораженный российский корабль в Керчи можно было бы считать "ответкой" за Дмитрия и других погибших от российской ракеты офицеров. Но мы их могли не потерять, если бы выполнялся приказ о запрете "совкового" построения на фронте".

Также читайте: Сочувствую воинам 128-й бригады, будут выяснены все обстоятельства произошедшего, - Умеров

В результате ракетного удара в Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов – Дмитрий Таксист Милютин, - журналист Цаплиенко 01

Автор: 

128 отдельная горно-пехотная бригада (156) Цаплиенко Андрей (36)


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Топ комментарии
+79
Вишикувати всіх тих підарів,які віддали цей наказ!
А ще найти наводчика!
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05.11.2023 01:30 Ответить
+73
А наводчика и не надо искать. Достаточно поинтересоваться этой бригадой из открытых источников, и станет понятно, что там комбат идиот, постоянно устраивает сборы. Надо было просто дождаться очередного праздника. Самое прикольное, что этот комбат идиот, имеет судимость, за то что через линию фронта завозил сигареты крупными партиями. Вот такие у нас есть военные.
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05.11.2023 01:58 Ответить
+61
Скупчення народу недалеко від бойових дій,а саме банальщина яка погубила тисячі наших хлопців це сматфони .Орки це добре бачили.,плюс не виключення що хтось ляпнув.А по факту все в купу і совок і ляпнув і головне ворог це все бачив.про смартфони на нулі і біля вже тисячі раз казали....Як орки індитифікують як збирають дані і ніше.
На жаль загинули хлопці ,трагедія для сімей.
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05.11.2023 01:42 Ответить
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Ще раз наголошую шо ціль офісної банди з аватаром-буратінкой не перемога у війні за незалежність,вступ у нато і єс,післявоєна розбудова, а по можливості повністью розграбування країни і виснаження людських ресурсів,а потім сдача обезлюднених теріторій інакше б вони не переслідували опозіцію,бойових командирів та розвідників,пхалі свій дебіломарафон де все чудово і скорокінець війні і заживьом.І як що з цим нічого не робити то украіни небуде.
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05.11.2023 08:17 Ответить
Нужно расследовать,начиная с тех,кто выполнил преступный приказ по разминированию Чонгара,похоже в армии такой же бардак,как и на гражданке.
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05.11.2023 08:21 Ответить
Саме цю думку вони вам і нав'язують (а може це ви нам її нав'язуєте?): "В армії такой же бардак, как и на гражданке". А ще "Ва всєм вінават Залужний"
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05.11.2023 08:33 Ответить
"Навязывают",вы в моцкве живете? У каждого из нас есть друзья и родня на фронте,что там происходит мы все знаем из первых уст.
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05.11.2023 08:50 Ответить
Можливо, шановний пан, ви і знаєте з "перших уст".

Тільки вйна "без потерь" (як кажуть на срусні) не буває. Або "ошейнік раба" - або МЕЧ в руці.
Або "ЗІ ЩИТОМ" або "НА ЩИТІ" - і ті хто СТОЯВ на фронті це розуміли.

Ні для кого не секрет що багато ВОЇНІВ що стримали першу навалу 24 лютого загинули.
Але це війна і "ЗДОБУДЕШ ВОЛЮ - ЗАСЛУЖИШ НЕБО". І Ці ЛЮДИ його заслужили бо віддали найдорожче за ВОЛЮ своєї сім'ї, родини і Батьківщини. І вони ЗНАЛИ на ЩО ідуть.

Інакше Буча була-би ВСЯ Україна.

І шановний пан Сергій Юрко добре каже що якраз "цю думку нав'язують" - тому що декому, з його "пацифічної-утопічної" точки зору "навіщо воювати і там всюди бардак" - таке зручне "оправдання". Я нікого не засуждую - у кожного СВОЯ ПРАВДА і СВОЄ ЖИТТЯ.
Хтось буде все життя находити оправдання, хтось буде мовчки жаліти що не пішов на фронт з різних причин - АЛЕ ТО ТАКЕ.

"Бардак" був в 2014-2015 коли в ЗСУ було КУПА ЗРАДНИКІВ і ЗАПРОДАНЦІВ-СОВКІВ. Страшно згадати Зеленопілля і т.і.- і все-одно находились люди які навіть за мілліони доллярів не здавали Дебальцево і своїх побратимів - бо МАЛИ ЧЕСТЬ, якщо Вам зрозуміле ЦЕ СЛОВО.
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05.11.2023 19:04 Ответить
не писти фуйні!! нужна раслєдавать КТО давав ЦІ накази!!!! кожний рядовий не в стані аналізувати ЗАКОННІСТЬ наказів, його діло - ВИКОНУВАТИ!!
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05.11.2023 08:54 Ответить
Ведите себя пристойно,мы не в руцкой пивнушке,преступные приказы не исполняются,военный служит не начальству,а народу и Родине.
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05.11.2023 09:05 Ответить
Шановний пан напевне не розуміє що ДИКІЙ НАВАЛІ мохливо ПРОТИСТОЯТИ тільки з ДИКОЮ ВПЕРТІСТЮ, ВОЛЕЮ І СУПРОТИВОМ, що продемонстрував Український НАРОД на початку вторгнення.

І накази віддавали СТОЯТИ І ЗАХИЩАТИ не тому що вони "преступні,. а тому що дикості можна протиставити тільки ЗАЛІЗНУ ВИТРИМКУ І ГЕРОЇЗМ, коли у ворог в 10 раз сильніший і безжалісний.

Як кажуть Козаки - АБО ПАН АБО ПРОПАВ. І КОЗАКИ це ЗРОБИЛИ - ВСТОЯЛИ І ПОГНАЛИ ВОРОГА.
Тому що НАКАЗИ ВІДДАВАЛИ ОТАМАНИ, а не ЧИНУШІ-ЗАГРЕБАЛИ паркетні генерали.

..." нужна раслєдавать" - ЦЕ ДО срусні а не до УКРАЇНЦІВ. Пан помилився адресою)))
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05.11.2023 19:13 Ответить
А не можна було дати відпустки військовим і вдома нагородити?
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05.11.2023 08:26 Ответить
Щоб тут не розповідали, а вина командирів від батальону і до Верховного проглядється. Які можуть бути шикування на "передку"? Навіщо? Щоб хтось відзвітував, що вручили медальки? Щоб комусь був рейтинг про турботу? Ми по виплаті грошей військовим і їх забезпечення вже побачили. Витягнули під ркету ворога цілий боєздатний артилерийський підрозділ і за 20 вбитих і за 20 поранених - це знищення артилерії того напрямку. Ось це і є наслідком прийняття рішень некомпетентних, але відданих офіцерів-совків одній людині, яка прагне піру і високого рейтингу, бо воно намітило вибори. Ким замінять той напрямок? Як буде на душі прибувших до гармат вбитих? Коли нові "пристріляються"? А ворог буде чекати? Яка трагедія для кожної сім'ї військових, яких фактично вбили свої. Тут відкривється ще одна проблема - чи варто простим хлопцям йти до таких командирів, чи крще відсидітися, пока зміниться Верховний і його тупосовкова комнда?
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05.11.2023 08:37 Ответить
Вина тих,хто ППО використовують для захисту концертів, маєтків садових і медведевих,а не військових. ППО в усіх країнах несе зовсім інші функції, тільки в Україні це звичайний захист одного міста
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05.11.2023 09:15 Ответить
Кстати, по договору между СССр и США противоракетной обороной можно было прикрывать один объект! Сша прикрывала базу стратегических МБР ( Ванденберг по моему но могу ошибаться), угадайте что прикрывал СССР?!
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05.11.2023 09:30 Ответить
Мені просто противно слухати рекламу,що приходьте на новорічні концерти в столиці, ЩАХИСТ І ГУМОР ГАРАНТУЄМО. На фоні інших міст це ницо,підло і зрадливо. А ще охорона поліцейськими маєтків, а ці самі поліцейські повинні бути на фронті. Тож що охороняли ссср мені до дупи, мене цікавить кого охороняє здорове чоловіче населення
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05.11.2023 09:35 Ответить
Элси вы не знаете, что такое аналогии, то мени до дупы вид чого вас верне!
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05.11.2023 09:36 Ответить
Пані пише не про прикриття об'єктів, а більше пише, що під час війни здорові хлопці, які навчені користуватися зброєю, мають бути на "передку", а не охороняти медведчуковські, коломойські, януковичські та інші маєтки. А їх місце мають зайняти жінки та люди похиловго віку. В нас війна і їх держава вчила перш за все охороняти і захищати громадян. Це стосується і інших поліцейських підрозділів. Прийшов той час, коли потрібно захищати державу.
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05.11.2023 11:12 Ответить
Я два раза перечитал ваше повидомлення, но державя яка похерила кноституцийны цинности хай сама себе захищае, я думаю Ви розумиете чем Держава от страны видличаеться ! Взяв Державу воюй, а не писти в теливизори!
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05.11.2023 11:16 Ответить
Що таке держава у вашему уявлення-малюнок на карті чи у google map,чи все таки люди.
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05.11.2023 12:17 Ответить
Чтобы не углубляется в мвтюки есть страна! ( определение спорное) и есть кто хочет с этой страны поиметь! Причем есть всегда и есть с наружи!
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05.11.2023 12:23 Ответить
А іще для прикладу регулярний чемпіонат України з футболу у всіх 3-х лігах.Який нафік футбол коли вирішується доля чи бути українській держав! залишити грати тільки молодь, а хто старше 25 вперед на фронт.А так получається дяді 40-50 років повинні гнити в окопах щоб молоді здоровані ганяли мяча та ще і заробляли за це не менше чим воїни на передку.Це справедливо.Так і в інших видах спорту.Як вони і за що отримують відстрочку. інваліди чи що? Була б країна а майстри зявляться!.
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05.11.2023 19:30 Ответить
Футбол це аналогічно з фунціонуванням нічних клубів чи святкуванням львівських чи буковельських "весіль" під час війни,
коли масово гинуть наші хлопці...
P.S. Дежавю 2023: 2014 рік в кубі.
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05.11.2023 20:04 Ответить
....
Я думаю що булоби справедливо того хто влаштував ті збори для "святкування " Чи

"Нагород"

Слід прилюдно стратити... тоді може інші увімкнуть мізки перш ніж піаритися..
...
Може бути так що мене за це знову заблокують тому що у самого" Цензор.нет"

дуже жорстока всласна цензура..

так що прощавайте...
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06.11.2023 10:14 Ответить
Ця трагедія була спланована, це саботаж!!!
Вічна Пам'ять Героям!
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05.11.2023 08:49 Ответить
А потім: "У нас вибивають кадрове ядро армії". Пздц
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05.11.2023 09:22 Ответить
Шикування таких вояків, само собою, не злочин....якби його провели десь , скажімо, в Жешуві. А так то, що ж, їх кров кричить, вимагаючи справедливого покарання винуватців в командуванні. Про терориста ворога взагалі не варто було Умерову плести язиком дурниці.
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05.11.2023 09:24 Ответить
Хз, можливо той, хто віддав наказ, сам загинув.
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05.11.2023 11:51 Ответить
Занадто близько нація до прірви , щоб можна було просто розвести руками.
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05.11.2023 12:08 Ответить
До чого тут взагалі висловлення про терористів, якщо це війна. Хіба при нагоді ми так само не зробили би. І ми теж завдавали подібних ударів, наприклад на новий рік в Донецькій області при розташуванні орків та святкуванні, чи коли їхній герасімов приїзжав на фронт, чи по штабу в Севастополі. Просто самі в цьому випадку дали можливість ворогу. Взагалі збирати кращих військових в одному місці в зоні ураження - це наражати на небезпеку!
Це не перший випадок коли скупчення людей чи показове нехтування безпеки під час віни, як цивільними так і військовими, призводить до масових жертв. Але в цієї ситації втрачаємо кращіх, при тому що військові взагалі на вагу золота. Хай цивільні роблять що хочуть, та нехтують особистою безпекою, кожен сам за своє життя може думати. А от в армії не можливо відмовитись, тому чийсь наказ призвів до загибелі кращіх воїнів.

Царствіє небесне загиблим.
Моє співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.
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05.11.2023 11:57 Ответить
Сподіваюсь, Ви розумієте, що я саме це мав на увазі.
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05.11.2023 12:06 Ответить
Чому в офіс презіка ніякі ракети не прилітають?
Царство Небесне всім загиблим.
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05.11.2023 09:37 Ответить
Если командир, давший такую команду, считает себя офицером, то он должен застрелиться.
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05.11.2023 09:41 Ответить
Для Дерьмака и зелени мёртвые герои лучше чем живые,Им патриоты не нужны им надо иметь тупое быдло,по типу российского,которым легко манипулировать через единый марафон и воровать ,воровать ,воровать
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05.11.2023 10:01 Ответить
Кожен солдат якого запрошують на шикування, публічні збори та скупчення має право відмовитись, тому що це суперечить ******** доктрині НАТО, яку ми взяли на озброєння.
Для нагородження солдатам повинні надати відпустку, щоб вони могли приїхати у Київ і їх там нагородили.
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05.11.2023 10:07 Ответить
Ви десь там у хмарах літаєте...
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05.11.2023 10:13 Ответить
Это вашей безуглой расскажите и про законы одобренных моно большинством, и кстати и Залужным, про то, что Солдат всегда не прав!
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05.11.2023 10:16 Ответить
в армии хоть на сборах біли???)))
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06.11.2023 10:16 Ответить
Пістец, пройти війну і загинути на плацу в очікуванні коли коли його високість комбат вважатиме за честь приїхати і грамоту подати з царського плеча
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05.11.2023 10:12 Ответить
**** цих керівників розжалувати і відправити на мінні поля
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05.11.2023 10:14 Ответить
Неужели за этот совко- дебилизм никакая падла не ответит?
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05.11.2023 10:23 Ответить
Відповідати повинна спочатку Банкова. Нажаль, вибори Президента - таємні. Бо можна б було ще й списки голосуючих перевірити.
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05.11.2023 14:34 Ответить
Без построений и награждений в армии никак, но проводить их нужно без лишнего шума и в защищенных местах.
Второй год Большой войны заканчивается, могли бы выучить...
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05.11.2023 10:25 Ответить
Немного пугает эта привычка украинцев постоянно поминать совок. Странно что этим занимаются и молодые.
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05.11.2023 10:53 Ответить
Дыши глубже, ты так перепуган что в штанишки напрудил.
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05.11.2023 10:57 Ответить
Я на одной стриминговой фигне сижу. Безошибочно угадываешь украинцев, они постоянно пишут про совок. И это молодежь блин.)
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05.11.2023 11:10 Ответить
А ти спробуй 70 років прожити в "совку", практично, усе життя. Як думаєш, батьки тієї молоді, про яку ти згадуєш, не розповідали їм про своє безхмарне совкове існування?
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05.11.2023 11:17 Ответить
Да, представляю в каком ужасе они жили, если они передали этот страх детям.
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05.11.2023 11:18 Ответить
Бедняжка, живёшь в страхе и ужасе.
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05.11.2023 11:27 Ответить
Бывает.
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05.11.2023 11:28 Ответить
Совок во многих сферах до сих пор присутствует и отравляет жизнь.
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06.11.2023 09:35 Ответить
Тобто, наказ про заборону шикування є? То хто його порушив? І цікаво, а хто його видав той наказ?
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05.11.2023 11:06 Ответить
Ось знайшов про таке: https://mil.in.ua/uk/news/na-chas-karantynu-u-zsu-zaboronyly-shykuvannya/ , але це на час дії карантину, а чи діє він на час воєнного стану?
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05.11.2023 11:13 Ответить
Це не совок, 30 років минуло. Це довбана дурна риса українців до самохвальства. Приїхати, пофоткатися, розказати які самі круті в світі, як з Києвом за 3 дні не вийшло, хоч зараз у повному лайні. І цією хворобою заражені всі від Зе-підра до пузатих воєкомів-бригадирів.
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05.11.2023 11:19 Ответить
https://t.me/tanya_adams/5488 Олексій Петров
Жахливо? Питаєте, та як же таке можливо? Як таке сталося? Та легко. Одним наказом або усним розпорядженням. Чи це перший випадок совкого армійського ДОВБ@БІЗМУ, який призвів до загибелі особового складу? Далеко не перший і на жаль не останній. Згадайте казарми в Миколаєві та Десні. Або селфі двох слуг-йолопів на Яворіві. Згадали? Ну молодці. Вважаєте, що ці випадки когось і чомусь навчили? Змушений буду вас розчарувати.
Ні.
Ні.
І ще раз ні.
Тому що на кожний здоровий глузд, щоби вберегти особовий склад, обовʼязково знайдеться свій йолоп у погонах.

Хочете почути історію про те, як після виведення однієї бригади на відновлення боєздатності, усіх офіцерів управління та начальників служб, розпорядженням комбрига розмістили в двоповерховій будівлі? Кажуть молодий та перспективний заборонив особовому складу аренду квартир або будинків в радіусі декількох кілометрів. Усі повинні бути тут. Поруч зі штабом. В одному місці. Постійно. А в іншій будівлі, неподалік, ще близько сотні солдат та сержантів. Комендантський взвод та інші. Ні, не чули? На да. Хто ж про таке розповість? Якщо би прилетіло, то мінус декілька десятків офіцерів (від полковника до лейтенанта) та під сотню солдат та сержантів.

І про багатогодинні наради в приміщенні клубу в центрі невеличкого міста теж не чули? Коли в одній будівлі щотижня збиралось не тільки все управління бригади, а також і командири та начальники штабів батальйонів та дивізіонів. Тому що так вирішив аж цельний полковник. А коли на такі наради приїздили начальники рангом вище, то хоч би один «***** воєнний» полковник сказав, «Комбриг! Ти їб@нувся? Ти навіщо тут зібрав усе командування бригади? Випадково таку дурню вирішив влаштувати? Чи… не випадково»? Ні. Кажуть, вони ставали біля столу і починали читати довгі нотації.

Або як на умовне свято «Потужного барабана», треба зібрати десятка три офіцерів разом із солдатами та сержантами. Годину стояти на вулиці, вітати усіх з цим святом, роздавати кольорові бумажки під назвою «Подяка», щоби потім прозвітувати наверх… Бла, бла, бла. Заходи, згідно плану проведення заходів, проведені. Ах да, і фоточки обов'язково в якості доказів, що заходи проведені.

І якщо би таки випадки були поодинокі. Але нажаль, декого війна нічому не вчить.

Доки в армії буде панувати довбаний совок, а життя військовослужбовців не будуть цінувати як своє власне, до того часу будуть трапляться такі трагедії. Доки з двох, трьох… пʼяти йолопів прилюдно не знімуть погони та потім не відправлять їх під суд, ми будемо ховати бійців які загинули від того, що хтось вирішив заробити собі додаткових балів перед вищим командуванням.

Вічна пам'ять загиблим воїнам. Співчуття родинам.
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05.11.2023 11:24 Ответить
Будьте честными с собою, не говорю про тех кто пишет на этой ветку, но все под угугу давайте военкомов на передовую! Их в тюрьму надо! Давайте 50+ офицеров на войну! а что, они вам космические технологии в подразделения принесут! Богатый совок младшего офицера в 40 лет увольнял! Старшего в 45! Или Лидоры думали поднять сроки всех победят! И другие кроме Лидорив думали, что 55+ Котигорошки! Теперь кушайте не обляпайтесь!
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05.11.2023 11:27 Ответить
В 50 полковников из СА увольняли,в 55 генералов,маршалы могли служить пожизнено..В тыловых структурах младшим офицером и за 50 незазорно быть,возможно в ВСУ такое и есть ..
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05.11.2023 11:36 Ответить
Тут не від віку залежить, є багато за 50 толковіших чим тих кому до 40....
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05.11.2023 16:17 Ответить
Старший офицер считался без папахи!
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05.11.2023 11:38 Ответить
Генерал армии записывался в инспектора МО ! Я вам про другое! Не хотите понимать ваше право!
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05.11.2023 11:40 Ответить
Славнозвісний комбриг 128 ОГШБр Дмитро Лисюк. Скільки за нього всього викладали, але тоді це все було ІПСО імені Резніка(де він до речі, злі язики пишуть нерухомість на Лазурці чи в Іспанії придивляється).
Кого покарають? Бабу Маню кухарку, яка готовила фуршет чи діда Васю, який погано плац прибрав?
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05.11.2023 12:27 Ответить
А потім прийде хтось з червоною пикою на інтерв'ю і буде казати: у нас солдати закінчується, давайте ще. А як ви їх використовуєте? Знищили одним махом артилерію цілої бригади. Досвід цих людей набувався роками. За тиждень на полігоні не навчиш.
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05.11.2023 14:42 Ответить
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05.11.2023 15:03 Ответить
А що дивного? Сирський- учень Хомчака що кинув вояків в Іловайський котел а сам втік. За що Зелена антимайданна влада його призначила в генштаб.

Сирський вивід залогу з Логвинова куди потім зайшла рашиська спецура і перекрила єдину дорогу з Дебальцево в тил- на дорозі покрошили не одну українську колону з пораненими і артилерійськими радарами і штабістами, включаючи двох радників зі США.
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05.11.2023 16:32 Ответить
Захід у Іловайськ не операція Генштабу, а ініциатива МВС, Авкова і його заступника Ярового.
Коломойський через Корбана попросив добробати захопити Зуєвську ГРЕС яка живить електрикою Донецьк, МВС сказало зробимо.
Грошенят накинув всім командирам добробатів, як що не помиляюсь по 200 К $ кожному.
Мєнти потім всю відповідальність скинули на Генштаб і Хомчака, які потім по факту для допомоги тим добробатам послали з'єднання ЗСУ які кацапи накрили на підході.
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05.11.2023 21:14 Ответить
Це не каже про те що Хомчак гарний військовий і патріот, а лише те що Іловайськ то на сумлінні Авакова який за це не поніс ніякої відповідальності бо всі добробати під МВС.
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05.11.2023 21:18 Ответить
Слухайт ху*ло з нори, залазь звідкіля ти криса виповзла.
Інформація від тих хто входив в Іловайськ -

Штаб АТО 7 серпня був зайнятий виведенням частин Сектору «Д» з Південного мішка. На тлі цієї операції атака на Іловайськ разом з передачею для цієї атаки 40-го бату в Сектор «Б» виглядає цілковито логічною. Це був відволікаючий удар, який не дозволив терористам ДиРи зняти війська з району Іловайську і тим ослабити захист Зуєвської ТЕС, яки живила електрикою Донецьк. 40-й бат зайти в Іловайськ не зумів, а між генералом Хомчаком і комбатом Мотрієм виник конфлікт.

І вийми кол зі своєї сраки куди ви кацапи сєпарні любити його засовувати
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05.11.2023 22:27 Ответить
дигенерати при владі
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05.11.2023 17:10 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/7490 Петро Порошенко :
Важкі втрати 128 бригади…
Серед загиблих був і капітан Дмитро Мілютін, член «Європейської Солідарності» на Закарпатті.





https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko#carousel-44085187833 Ветеран АТО/ООС, талановитий і професійний артилерист, активний громадський діяч, який став на захист України ще в 2014 році. У 2015 році я мав честь підписати нагородження Дмитра орденом «За мужність» III ступеню за проявлені героїзм та мужність під час захисту Батьківщини.

Після завершення контракту працював у команді Європейської Солідарності у Виноградівській міській раді. 24 лютого знову став до лав війська. Хоробро воював, вчив новеньких і ефективно нищив ворога. Він був одним із найкращих артилеристів країни, елітою українського воїнства, справжнім богом війни. Зараз повертається додому… На щиті…
Непоправна втрата для родини, друзів, близьких, бригади, нашої команди й усієї України. Саме такі люди як Дмитро мали відбудовувати нашу країну після перемоги. Але тепер це буде задача всіх нас, у пам'ять про нього…

Щирі співчуття родині й близьким! Вічна пам'ять герою!
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05.11.2023 18:01 Ответить
Ні, ну просто цікаво. А в Америці св'яткують: день ракетних військ, танкістів,мінометників, автомобілістів...і т.д.
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05.11.2023 18:14 Ответить
А той хто організував всю цю радянщину на очах у ворога, теж загинув?
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05.11.2023 20:08 Ответить
тю та пофіг - у нас Ялта Чєрєз Трі Дня, а у всьому винен Залужний - ви хіба не чули пропагандиста Медведчука в ефірі 1+1?
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05.11.2023 21:58 Ответить
Дуже прикра новина. Шкода хлопців які загинули. Нехай з богом спочивают.
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05.11.2023 22:14 Ответить
Безтолкові командири хто це організував. Але виликий артилерист Цаплієнко визначив найкращого артилериста ЗС України. Є генерали Малиновський, Баранов _вони мовчать.
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05.11.2023 22:19 Ответить
саме важливе що він політик. скільки загинуло хлопців артилеристів їх ніхто не згадує
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05.11.2023 22:21 Ответить
Як, *****, таке взагалі можливо. Яким треба бути некомпетентним ідіотом чи зрадником, щоб вишикувати бійців на плацу, кращих бійців! Був прильот в с. Гроза, де знищили сімʼями, то то цивільні, може вони і не думали про таке, але ж тут військові! я думала що у військового командування більше мізків, вважаю що це не просто злочин, а умисне злочинне недбальство.
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06.11.2023 08:30 Ответить
За останні півроку широкоанонсованого контрнаступу Україна не звільнила жодного навіть маленького міста. Зараз не час для нагороджень. Коли будуть реальні успіхи на фронті, коли буде прорив і бігство орків тоді і треба нагороджувати........... А зараз самі бачте до чого призводять ці "церемонії"
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06.11.2023 10:01 Ответить
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