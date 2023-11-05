В результате ракетного удара в Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов – Дмитрий "Таксист" Милютин, - журналист Цаплиенко. ФОТО

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что в результате ракетных обстрелов россиянами села в Запорожской области погиб воин 128-й бригады, один из лучших артиллеристов ВСУ Дмитрий "Таксист" Милютин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Цаплиенко отметил: "В Запорожской области погиб от ракетного удара один из лучших и самых мотивированных артиллеристов страны Дмитрий "Таксист" Милютин. Дважды доброволец. АТО и полномасштабная война. Работал в Дебальцево во время обороны города. Встречались с ним там на позициях 128-й бригады.

Наверное, пораженный российский корабль в Керчи можно было бы считать "ответкой" за Дмитрия и других погибших от российской ракеты офицеров. Но мы их могли не потерять, если бы выполнялся приказ о запрете "совкового" построения на фронте".

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