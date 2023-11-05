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российские захватчики в течение суток обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины, один человек погиб. ФОТОрепортаж

Армия рф обстреляла города Авдеевку, Зализное, Часов Яр, села Веролюбовку, Калиново, Клебан-Бык, Ласточкино, Орловку.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Российские войска из артиллерии атаковали Зализное – убили человека. Разрушениям подверглись многоквартирный дом и 5 частных домов.

Под артобстрел попало село Веролюбовка. Повреждены 3 частных дома. Еще один дом поврежден в результате вражеских обстрелов Калинового.

Смотрите также: Российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донетчины за сутки, били из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерии и танков. ФОТОрепортаж

российские захватчики в течение суток обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины, один человек погиб 01
российские захватчики в течение суток обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины, один человек погиб 02
российские захватчики в течение суток обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины, один человек погиб 03
российские захватчики в течение суток обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины, один человек погиб 04
российские захватчики в течение суток обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины, один человек погиб 05

Автор: 

обстрел (27941) Донецкая область (10010)


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