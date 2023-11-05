российские захватчики в течение суток обстреляли 8 населенных пунктов Донетчины, один человек погиб. ФОТОрепортаж
Армия рф обстреляла города Авдеевку, Зализное, Часов Яр, села Веролюбовку, Калиново, Клебан-Бык, Ласточкино, Орловку.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Российские войска из артиллерии атаковали Зализное – убили человека. Разрушениям подверглись многоквартирный дом и 5 частных домов.
Под артобстрел попало село Веролюбовка. Повреждены 3 частных дома. Еще один дом поврежден в результате вражеских обстрелов Калинового.
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