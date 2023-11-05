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Новости Фото
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Опубликованы спутниковые фото судостроительного завода "Залив" в Керчи после ракетных ударов ВСУ. ФОТО

На снимках Planet Labs за 5 ноября, которые есть в распоряжении журналистов "Схем", заметно место поражения на заводе и военное судно, которое также выглядит поврежденным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схеми".

"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно - "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", - рассказал в комментарии "Схемам" капитан запаса 1-го ранга ВМС Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка.

Также читайте: Судостроительный завод в Керчи - законная военная цель для Украины, - ОК "Південь"

Опубликованы спутниковые фото судостроительного завода Залив в Керчи после ракетных ударов ВСУ 01
Опубликованы спутниковые фото судостроительного завода Залив в Керчи после ракетных ударов ВСУ 02
Опубликованы спутниковые фото судостроительного завода Залив в Керчи после ракетных ударов ВСУ 03

Он добавил, что "Аскольд" – это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр". Обезвреживание такого судна, по мнению Рыженко, очень важно для безопасности Украины.

Автор: 

Керчь (442) корабль (2046)


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Топ комментарии
+47
Комбриг командир 128-ї бригади (тоді командир 8-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ, підполковник) Лисюк Дмитро Сергійович, яки й в 2019 році був засуджений до штрафу в 119 000 за контрабанду та подальший продаж сигарет з "Луганської народної республіки" , вишикував кращих артилеристів бригади для нагородження, але сам не приїхав. Через 32 хв. після подачі команди на шикування, по місцю дислокації був нанесений ракетний удар російською ракетою "Іскандер - М" . Як мінімум - це службова недбалість, що потягла тяжкі наслідки, ще більш вірогідно, що контрозвідка СБУ спить глибоким, малюковським сном. Контрабандист зі зв'язками в ЛНР стає командиром бригади ? Наказом Олександра Сирського ? Чи ми щось невірно виклали ?
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05.11.2023 14:23 Ответить
+12
Нехрена там не видно і нехрена не пошкоджено. Не потрібно видавати бажане за дійсність. Зеленському втирайте, йому по*уй.
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05.11.2023 14:37 Ответить
+10
Перемогти рашу- можна. Перемогти совок і корупцію в головах багатьох- на жаль , поки що, ні.
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05.11.2023 14:30 Ответить
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Комбриг командир 128-ї бригади (тоді командир 8-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ, підполковник) Лисюк Дмитро Сергійович, яки й в 2019 році був засуджений до штрафу в 119 000 за контрабанду та подальший продаж сигарет з "Луганської народної республіки" , вишикував кращих артилеристів бригади для нагородження, але сам не приїхав. Через 32 хв. після подачі команди на шикування, по місцю дислокації був нанесений ракетний удар російською ракетою "Іскандер - М" . Як мінімум - це службова недбалість, що потягла тяжкі наслідки, ще більш вірогідно, що контрозвідка СБУ спить глибоким, малюковським сном. Контрабандист зі зв'язками в ЛНР стає командиром бригади ? Наказом Олександра Сирського ? Чи ми щось невірно виклали ?
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05.11.2023 14:23 Ответить
Комбрига призначає Залужний, особисто.
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05.11.2023 14:55 Ответить
Добре, якщо його поставили до відома.
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05.11.2023 17:05 Ответить
нажаль призначає НЕ Залужний, а мьсьє дьЄрмак
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05.11.2023 17:37 Ответить
Нажаль, ти балабол.
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05.11.2023 19:46 Ответить
Це він ставить до відома, підписуючи наказ про призначення. А йому роблять подання на конкретну людину оперативні командування і працювати з ними потім будуть оперативні командування, а не Залужний.

Залужний в принципі не може знати всіх на світі, щоб розібратись чи того він призначає, чи ні - це входить в компетенцію тих, хто подає.

Тобто, якщо оперативне командування "Захід" каже, що ось тут у нас є 128а бригада у Закарпатті і ми хочемо туди свого конкретного закарпатця комбригом - це може бути як з причини того, що цей комбриг є військовим авторитетом на Закарпатті, так і з причини місцевої якоїсь змови ОК "Захід" із цим майбутнім комбригом заради якихось підкилимних закарпатських ігор.

Залужний з цього подання тільки бачить, що закарпатське командування серед своїх знайшло якогось типа на посаду комбрига і він розуміє, що цей тип не випадковий і ОК "Захід" його хоче з якихось причин мати під собою. Він перевіряє досвід, щоб його попередня посада відповідала командиру батальону, з якої можна стати комбригом, і що той батальон був в цій самій бригаді та й мабуть усе.
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05.11.2023 19:56 Ответить
Цікаво він ще в Україні чи з сім'єю дає кацапам інтерв'ю ?
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05.11.2023 15:34 Ответить
Перемогти рашу- можна. Перемогти совок і корупцію в головах багатьох- на жаль , поки що, ні.
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05.11.2023 14:30 Ответить
Нехрена там не видно і нехрена не пошкоджено. Не потрібно видавати бажане за дійсність. Зеленському втирайте, йому по*уй.
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05.11.2023 14:37 Ответить
пожар на берегу видно хорошо:

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05.11.2023 14:43 Ответить
Як же ти бачиш що - не пошкоджено , якщо сам кажеш що там - ніхрена не видно ??
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05.11.2023 14:48 Ответить
якщо ніхрєна не видно, то як можна стверджувати, що пошкоджено ??
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05.11.2023 18:26 Ответить
Стверджувати можна , і фото з супутника тут ні до чого . Це так - для галочки . Тут дійсно нічого не розбереш .
Достатньо моніторити місцеві кримські соцмережі , особливо т-грам якому рота не закриєш , як би не хотів .. Так от - з коментарів місцевої вати ще вчора було зрозуміло що попадання є , і доволі не кисле . Думаю скоро з'являться і нормальні фото ,, як завжди .
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05.11.2023 19:09 Ответить
Є відео, фіглі нам, кабанам:

https://www.reddit.com/r/ukraine/s/ggWRj8C2l1
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05.11.2023 20:00 Ответить
угу ..."зареєструйтесь"
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06.11.2023 11:38 Ответить
мабуть мається на увазі трохи лівіше від корабля по центру, наче пожежа
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05.11.2023 18:28 Ответить
Киця, всмоктуй. Два прильоти в ціль:

https://www.reddit.com/r/ukraine/s/ggWRj8C2l1
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05.11.2023 20:06 Ответить
якісні фотки з супутника притули напевне
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05.11.2023 14:51 Ответить
таки так....
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05.11.2023 15:08 Ответить
На "супутнику Притули" (він зараз належить Україні, а не Притулі) стоїть радар із синтетичною апертурою, а не фотоапарат. Знимки з нього дозволяють будувати трьохвимірну модель ландшафту, а не двохвимірну, як на світлинах.
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05.11.2023 20:05 Ответить
Крим має бути під обстрілами кожен день, поки там є кацапи.
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05.11.2023 15:00 Ответить
Лисюк це грьобаний совок, він зробив злочин, за який зобов'язаний сидіти у буцигарні.
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05.11.2023 15:13 Ответить
та що там якісь фотки? зараз головний розвідник України будьонов все розвідає!
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05.11.2023 15:43 Ответить
Переименовать "Залив" в "Аскольдову могилу"
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05.11.2023 16:45 Ответить
не достоєн!

в скотомогилу
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05.11.2023 17:56 Ответить
Якість супутника-гівно,навіть Гуглмепс кращі і ближчі знімки робить
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05.11.2023 19:39 Ответить
Це комерційний супутник, ще й схоже з найдешевших, бо банально журналісти СХЕМИ за свої скинулись і придбали.
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05.11.2023 20:08 Ответить
Не знімки, а якесь лайно. Ніяких пошкоджень не видно. Тільки видно що корабель біля причалу на плаву без якихось великих пошкоджень. Можливо десь трохи і зачепило, а так роздули, що начебто корабель в хлам. Іще одна суттєва деталь - всюди писали що його поцілили коли він був в сухому доці, а виявилось що це не так. Можливо наші дійсно вважали що він в доці і туди поцілили. І не маючи ще первіреної інформації розтрубили про пермогу.
Вже й дірочки поробили під нові зірочки на погонах?
Виходить що деякі військові переймають досвід ОП яке любить розповідати про неіснуючі перемоги.
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05.11.2023 20:40 Ответить
Доки, воні різні бувають. В Керчі ось такий, його зверху не виднл:

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05.11.2023 20:59 Ответить
І у стормшедоу не буває "трохи зачепило". Є відео з двома прильотами - значить або дві цілі уражено, або одна двома ракетами.

https://www.reddit.com/r/ukraine/s/ggWRj8C2l1
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05.11.2023 21:02 Ответить
 
 