Опубликованы спутниковые фото судостроительного завода "Залив" в Керчи после ракетных ударов ВСУ. ФОТО
На снимках Planet Labs за 5 ноября, которые есть в распоряжении журналистов "Схем", заметно место поражения на заводе и военное судно, которое также выглядит поврежденным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схеми".
"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно - "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", - рассказал в комментарии "Схемам" капитан запаса 1-го ранга ВМС Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка.
Он добавил, что "Аскольд" – это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр". Обезвреживание такого судна, по мнению Рыженко, очень важно для безопасности Украины.
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Залужний в принципі не може знати всіх на світі, щоб розібратись чи того він призначає, чи ні - це входить в компетенцію тих, хто подає.
Тобто, якщо оперативне командування "Захід" каже, що ось тут у нас є 128а бригада у Закарпатті і ми хочемо туди свого конкретного закарпатця комбригом - це може бути як з причини того, що цей комбриг є військовим авторитетом на Закарпатті, так і з причини місцевої якоїсь змови ОК "Захід" із цим майбутнім комбригом заради якихось підкилимних закарпатських ігор.
Залужний з цього подання тільки бачить, що закарпатське командування серед своїх знайшло якогось типа на посаду комбрига і він розуміє, що цей тип не випадковий і ОК "Захід" його хоче з якихось причин мати під собою. Він перевіряє досвід, щоб його попередня посада відповідала командиру батальону, з якої можна стати комбригом, і що той батальон був в цій самій бригаді та й мабуть усе.
Достатньо моніторити місцеві кримські соцмережі , особливо т-грам якому рота не закриєш , як би не хотів .. Так от - з коментарів місцевої вати ще вчора було зрозуміло що попадання є , і доволі не кисле . Думаю скоро з'являться і нормальні фото ,, як завжди .
https://www.reddit.com/r/ukraine/s/ggWRj8C2l1
https://www.reddit.com/r/ukraine/s/ggWRj8C2l1
в скотомогилу
Вже й дірочки поробили під нові зірочки на погонах?
Виходить що деякі військові переймають досвід ОП яке любить розповідати про неіснуючі перемоги.
https://www.reddit.com/r/ukraine/s/ggWRj8C2l1