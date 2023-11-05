Опубликованы спутниковые фото судостроительного завода "Залив" в Керчи после ракетных ударов ВСУ. ФОТО

На снимках Planet Labs за 5 ноября, которые есть в распоряжении журналистов "Схем", заметно место поражения на заводе и военное судно, которое также выглядит поврежденным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схеми".

"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно - "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", - рассказал в комментарии "Схемам" капитан запаса 1-го ранга ВМС Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка.

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Он добавил, что "Аскольд" – это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт", который может нести до 8 ракет "Калибр". Обезвреживание такого судна, по мнению Рыженко, очень важно для безопасности Украины.