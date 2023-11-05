Воины 23-го отдельного батальона под Кременной взяли в плен двух российских разведчиков. ФОТО

Воины 23 отдельного батальона ВСУ, которые сейчас служат вместе с побратимами из 63-й механизированной бригады, в результате тщательно спланированной и молниеносной операции взяли в плен у Кременной 3 российских оккупантов.

Об этом на телеграме написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Один из них подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Остальные двое на фото".

Изъятые документы свидетельствуют, что пленные – разведчики из 169 орб 67 мд. Один из пленных из Оренбурга, другой из Новосибирска. По их словам один гастарбайтер, другой молодой - искатель приключений. Но то, что рассказывают о себе пленные, нужно еще будет тщательно проверить. Ибо изъятое у них специальное оружие простым "гастарбайтерам" не выдается.

В любом случае благодаря героизму и изобретательности наших защитников имеем пополнение обменного фонда, чтобы ускорить возвращение из плена наших военнослужащих".

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