Воины 23-го отдельного батальона под Кременной взяли в плен двух российских разведчиков. ФОТО
Воины 23 отдельного батальона ВСУ, которые сейчас служат вместе с побратимами из 63-й механизированной бригады, в результате тщательно спланированной и молниеносной операции взяли в плен у Кременной 3 российских оккупантов.
Об этом на телеграме написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Один из них подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Остальные двое на фото".
Изъятые документы свидетельствуют, что пленные – разведчики из 169 орб 67 мд. Один из пленных из Оренбурга, другой из Новосибирска. По их словам один гастарбайтер, другой молодой - искатель приключений. Но то, что рассказывают о себе пленные, нужно еще будет тщательно проверить. Ибо изъятое у них специальное оружие простым "гастарбайтерам" не выдается.
В любом случае благодаря героизму и изобретательности наших защитников имеем пополнение обменного фонда, чтобы ускорить возвращение из плена наших военнослужащих".
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Питання, на*уя?
Мабуть хотіли якусь пакость втиху зробити.
Всё сходится - какой же праздник без бухла?
Разберут на органы, закупорят монтажной пеной все дырочки, будут тягать на верёвке за БТРом, пытать лазером, током высокой частоты и плазменной сваркой, капать кислоту в глаза, а в уши забивать гильзы от пулемёта и т.п. - и это только в первый день плена....