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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Воины 23-го отдельного батальона под Кременной взяли в плен двух российских разведчиков. ФОТО

Воины 23 отдельного батальона ВСУ, которые сейчас служат вместе с побратимами из 63-й механизированной бригады, в результате тщательно спланированной и молниеносной операции взяли в плен у Кременной 3 российских оккупантов.

Об этом на телеграме написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Один из них подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Остальные двое на фото".

Воины 23-го отдельного батальона под Кременной взяли в плен двух российских разведчиков 01

Изъятые документы свидетельствуют, что пленные – разведчики из 169 орб 67 мд. Один из пленных из Оренбурга, другой из Новосибирска. По их словам один гастарбайтер, другой молодой - искатель приключений. Но то, что рассказывают о себе пленные, нужно еще будет тщательно проверить. Ибо изъятое у них специальное оружие простым "гастарбайтерам" не выдается.

В любом случае благодаря героизму и изобретательности наших защитников имеем пополнение обменного фонда, чтобы ускорить возвращение из плена наших военнослужащих".

Читайте также: Ни один пленный россиянин не бездельничает, все работают, - Малюська

Автор: 

плен (2636) Бутусов Юрий (4386) 63 ОМБр (107)


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Топ комментарии
+16
Хлопці молодці!
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05.11.2023 20:50 Ответить
+11
Зараз по марафону розповідають про наших снайперів з усіма подробицями.
Питання, на*уя?
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05.11.2023 20:58 Ответить
+9
Представляете, как тому, что решил сам себя подорвать, засрали мозги с экрана телевизора!?
Разберут на органы, закупорят монтажной пеной все дырочки, будут тягать на верёвке за БТРом, пытать лазером, током высокой частоты и плазменной сваркой, капать кислоту в глаза, а в уши забивать гильзы от пулемёта и т.п. - и это только в первый день плена....
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05.11.2023 21:07 Ответить
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Хлопці молодці!
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05.11.2023 20:50 Ответить
щось на розвідників не дуже схожі.....
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05.11.2023 20:51 Ответить
Так разведчик и не должен..
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05.11.2023 21:18 Ответить
Це точно,), не розвідникі, це--рАзводнікі,,),,від слова--рАзвЄлі,),як Лохів,),,),
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05.11.2023 21:19 Ответить
не Том Круз
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05.11.2023 21:19 Ответить
Маячня,бо ти точно ніколи не служив в армії!Спецзброю(сказано) і такі куртки простим солдатам не видають!
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05.11.2023 21:26 Ответить
Разобрать на органы. Кости собакам.
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05.11.2023 20:57 Ответить
Які органи? Там пробухано все...
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05.11.2023 20:58 Ответить
Зараз по марафону розповідають про наших снайперів з усіма подробицями.
Питання, на*уя?
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05.11.2023 20:58 Ответить
Треба хоч щось показувати за бюджетні кошти.
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05.11.2023 20:59 Ответить
Молодший зпереляку обісцявся!
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05.11.2023 20:58 Ответить
Їх же лякали, що бандьори і правосєки будуть їх їсти мленькими шматочками.
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05.11.2023 21:01 Ответить
Може побили при затриманні. Святе діло.
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05.11.2023 21:02 Ответить
Я тоже так подумал.
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05.11.2023 21:08 Ответить
Навіть не знаю що там можна розвідувати особисто на лінії вогню. Безпілотниками же все можна побачити.

Мабуть хотіли якусь пакость втиху зробити.
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05.11.2023 21:00 Ответить
Та всё просто - шли за бухлом и перепутали север с югом...
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05.11.2023 21:09 Ответить
Кстати, сегодня у рашиков - день военного разведчика.
Всё сходится - какой же праздник без бухла?
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05.11.2023 21:28 Ответить
🤣
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05.11.2023 22:10 Ответить
Представляете, как тому, что решил сам себя подорвать, засрали мозги с экрана телевизора!?
Разберут на органы, закупорят монтажной пеной все дырочки, будут тягать на верёвке за БТРом, пытать лазером, током высокой частоты и плазменной сваркой, капать кислоту в глаза, а в уши забивать гильзы от пулемёта и т.п. - и это только в первый день плена....
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05.11.2023 21:07 Ответить
та ні, просто кацап тепер нарешті доведе своїй класній керівниці, що він не "конченый тупой *******", і як докір аж до самої її пенсії у класі на гальорці буде стояти "парта героя", за якою буде сидіти черговий тупий довбойоб.
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05.11.2023 21:48 Ответить
А пытка песнями Поплавского?
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05.11.2023 23:37 Ответить
спалились на пароле "паляниця" ?
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05.11.2023 21:09 Ответить
На поребрике.
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05.11.2023 21:20 Ответить
самое эпичное, что эти горе разведчики пошли на задание с документами.
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05.11.2023 21:21 Ответить
Один з орків підірвав себе гранатою. Можете закидати мене гнилими помідорами, але все ж скажу свою думку: серед орків теж трапляються хоробрі, з почуттям військової честі (на певному рівні), бо не кожному вистачить хоробрості вбити себе, щоб живим не потрапити в полон.
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05.11.2023 21:39 Ответить
Видно в нього було немало злочинів проти України на совісті,і воно розуміло що його чекає печальне майбутнє,тому й знищив себе
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05.11.2023 21:44 Ответить
Навіть на обмін не пішов би? Якщо Медведчука випустили на обмін, то не пустити можна було б хіба що чікатіло.
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05.11.2023 21:48 Ответить
А може, що не пустили б на обмін - там є пункт, що ті, хто скоїв особливо тяжкі злочини, йдуть не на обмін, а під суд.
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05.11.2023 22:00 Ответить
Так я про це й кажу
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06.11.2023 08:30 Ответить
просто один засцяв катувань, а інші двоє виявились більш хоробрими.

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05.11.2023 21:53 Ответить
Да оно тупое. Ему сказали в плен не попадать, себя подорвать, вот они и подрывают себя. Что говорят, то они и делают. Зомби.
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06.11.2023 00:20 Ответить
цих можна повернути тільки залишивши їм одну ногу, чи руку...чи те і те ...по одній...
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05.11.2023 22:24 Ответить
Их наверное послали на разведку бухла.
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05.11.2023 22:30 Ответить
два бомжа - ******* путінські штірліци
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06.11.2023 09:30 Ответить
 
 