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Новости Фото
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В некоторых регионах Украины 5 ноября наблюдалось редкое природное явление - полярное сияние. ФОТОрепортаж

Вечером воскресенья, 5 ноября, украинцы в некоторых регионах могли увидеть редкое явление – полярное сияние. Это могло произойти из-за геомагнитной бури.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет астроном Владимир Кажанов.

"Произошла мощная геомагнитная буря, связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад", - говорится в сообщении.

По словам астронома, это явление будет повторяться в будущем. Но спрогнозировать точное время и дату этого сложно.

Кажанов отмечает, что стоит смотреть в северную сторону неба: "Если есть возможность, найдите место для наблюдения, без светового загрязнения, подальше от фонарей уличного освещения и высоких деревьев или домов. Желательно, чтобы был вид на горизонт".

Пользователи соцсетей обнародовали фото этого явления

В некоторых регионах Украины 5 ноября наблюдалось редкое природное явление - полярное сияние 01
В некоторых регионах Украины 5 ноября наблюдалось редкое природное явление - полярное сияние 02
В некоторых регионах Украины 5 ноября наблюдалось редкое природное явление - полярное сияние 03
В некоторых регионах Украины 5 ноября наблюдалось редкое природное явление - полярное сияние 04
В некоторых регионах Украины 5 ноября наблюдалось редкое природное явление - полярное сияние 05
В некоторых регионах Украины 5 ноября наблюдалось редкое природное явление - полярное сияние 06

Автор: 

природа (245) астрономия (19)


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Топ комментарии
+14
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06.11.2023 01:37 Ответить
+14
Тю, а я думав то зарево від пуканів боневтіка і його шашличної шобли після статті Залужного та орденоносного шустера.
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06.11.2023 02:41 Ответить
+12
Мабуть буде кінець світу. Терміново треба красти як в останній день!
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06.11.2023 06:27 Ответить
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Так от що спричинило вибухи в Сєдово!
А я зварювальників та курильщиків звинувачував! Пробачте, люди!
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06.11.2023 01:33 Ответить
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06.11.2023 01:37 Ответить
Добре що магнітне поле Землі в порядку. А то б підсмажило би всіх тим викидом з Сонця замість гарного видовища.
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06.11.2023 01:43 Ответить
Магнітні полюси Землі можуть поміняти своє значення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Геомагнітна_інверсія

Наслідки можливої переміни полюсів

Під час геомагнітної інверсії магнітне поле Землі поступово буде слабшати, але повністю не зникне.

В момент зміни полюсів відбудеться різке ослаблення магнітного поля: це призведе до стрибкоподібного підвищення рівня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F сонячної радіації . Згідно з загальноприйнятою теорією, що підтверджується комп'ютерним моделюванням, у випадку тимчасового зникнення магнітного поля Землі сонячний вітер, що проникає в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 іоносферу разом з обертанням Землі, викличе утворення в іоносфері магнітного поля, частково захищаючи Землю від припливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F іонізуючого випромінювання на його поверхню.

Саме магнітне поле захищає поверхню Землі від згубного для живих організмів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F рентгенівського і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ультрафіолетового випромінювання Сонця і інших космічних джерел. Крім цього, ослаблення магнітного поля приведе до збільшення інтенсивності потоку протонів, випромінюваних Сонцем і, що попадають в атмосферу Землі. Це може змінити хімічний склад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 атмосфери , зокрема сильно зменшити її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 озоновий шар , що також являє собою чималу загрозу всьому живому.

Правда, коли в березні 2001 року змінювалися магнітні полюси на Сонці, зникнень магнітного поля не зафіксували. Сонце змінює свої магнітні полюси раз у 22 роки. На Землі такі стреси відбуваються значно рідше, але все ж відбуваються. Можливо, що катаклізми в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 біосфері планети, коли зникали від 50 до 90 % її фауни, пов'язані саме з переміщенням полюсів. Вчені відзначають, що саме зникнення магнітного поля призвело до випаровування атмосфери на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0) Марсі .
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06.11.2023 04:14 Ответить
А шо магнітні поля впливають ультрафіолетове випромінювання - а учені такі тупі замість того шоб використовувати магнітні поля для фокусування ультрафіолетового випромінювання використовують для цього звичайну оптику ( шей яка має бути якіснішою ніж оптика для видимого спектру ).
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06.11.2023 04:55 Ответить
Мені 67-й. У мене конкретний запой.
Совпадєніє ?
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06.11.2023 01:53 Ответить
Традиція.
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06.11.2023 07:00 Ответить
Тю, а я думав то зарево від пуканів боневтіка і його шашличної шобли після статті Залужного та орденоносного шустера.
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06.11.2023 02:41 Ответить
А що скаже з цього приводу Грета Тумблєр?
Невже полярне сяйво у помірних широтах, - результат глобального потепління?
Кажуть, Гретхен дуже заклопотана, - пише дисертацію на тему "Взаємозвязок глобального потепління і кількості лисих чоловіків у Північній півкулі".

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06.11.2023 04:56 Ответить
Воно завжди було. Рідко, ну було. Зараз наближається черговий максимум сонячної активності. От і вистрілело.
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06.11.2023 07:02 Ответить
та просто зараз на природі народу більше ніж завжди, та ще усі з камерами
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06.11.2023 08:11 Ответить
а я подумав про те що зробити вночі якісні фотографії на телефон не вдасться.
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06.11.2023 08:25 Ответить
Мабуть буде кінець світу. Терміново треба красти як в останній день!
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06.11.2023 06:27 Ответить
Все вже вкрадено до нас! (С)
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06.11.2023 07:37 Ответить
Зе-мародери дуже старанні та наполегливі. Вони знайдуть можливості.
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06.11.2023 08:00 Ответить
І нахіба? Карму собі обтяжувати?
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06.11.2023 08:04 Ответить
А шоб було більше ніж в сусіда
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06.11.2023 08:16 Ответить
"нічого так не гріє душу як язики полум'я над дахом сусіда" ©
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06.11.2023 08:43 Ответить
Який сенс красти, якщо цей день - останній?
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06.11.2023 09:43 Ответить
Безумство. Люди з глузду з'їхали.
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06.11.2023 11:48 Ответить
Азот сяє зеленим кольором, а червоним - кисень. В нас в атмосфері багато кисню?
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06.11.2023 06:53 Ответить
Яка геомагнітна буря,про що ви?
Це ********* ядерку підірвала над білорашею!
Сибір пожаліли,а білораші не шкода!
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06.11.2023 07:10 Ответить
Я думаю що це останній видих ПЖ
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06.11.2023 07:43 Ответить
Ось, а я весь час десь не там.
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06.11.2023 07:52 Ответить
Я вибачаюся, полярні магнітофони, нікому з вас не пришла така думка що на передодні параша запустила ядерну ракету" Булаву" і де вона впала і які наслідки ніхто не знає...
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06.11.2023 07:55 Ответить
Так тільки ж носій, без ядерної головки, чого ти? Обісрався?
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06.11.2023 08:02 Ответить
Тхне від тебе скоріше йолоп... Та тим знаєш чи просто носій чи як? Разтудит ...двасюди😂
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06.11.2023 08:29 Ответить
Быдлом были и и останетесь....
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06.11.2023 08:37 Ответить
Оце ще "….регіонах України…." нагадує яника і його шоблу
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06.11.2023 08:43 Ответить
А мне вас не жаль...73% Дебилов...не Украины....
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06.11.2023 08:45 Ответить
Слава ЗСУ Слава Генералу Залужному Потужному Гетьману України 🥇🥇🥇💪💪💪🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊✊✊✌️✌️✌️
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06.11.2023 08:48 Ответить
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06.11.2023 09:36 Ответить
Якесь дивне, моторошно-криваве, сяйво.
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06.11.2023 10:09 Ответить
плохая примета
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07.11.2023 01:37 Ответить
 
 