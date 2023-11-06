В некоторых регионах Украины 5 ноября наблюдалось редкое природное явление - полярное сияние. ФОТОрепортаж
Вечером воскресенья, 5 ноября, украинцы в некоторых регионах могли увидеть редкое явление – полярное сияние. Это могло произойти из-за геомагнитной бури.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет астроном Владимир Кажанов.
"Произошла мощная геомагнитная буря, связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад", - говорится в сообщении.
По словам астронома, это явление будет повторяться в будущем. Но спрогнозировать точное время и дату этого сложно.
Кажанов отмечает, что стоит смотреть в северную сторону неба: "Если есть возможность, найдите место для наблюдения, без светового загрязнения, подальше от фонарей уличного освещения и высоких деревьев или домов. Желательно, чтобы был вид на горизонт".
Пользователи соцсетей обнародовали фото этого явления
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А я зварювальників та курильщиків звинувачував! Пробачте, люди!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Геомагнітна_інверсія
Наслідки можливої переміни полюсів
Під час геомагнітної інверсії магнітне поле Землі поступово буде слабшати, але повністю не зникне.
В момент зміни полюсів відбудеться різке ослаблення магнітного поля: це призведе до стрибкоподібного підвищення рівня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F сонячної радіації . Згідно з загальноприйнятою теорією, що підтверджується комп'ютерним моделюванням, у випадку тимчасового зникнення магнітного поля Землі сонячний вітер, що проникає в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 іоносферу разом з обертанням Землі, викличе утворення в іоносфері магнітного поля, частково захищаючи Землю від припливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F іонізуючого випромінювання на його поверхню.
Саме магнітне поле захищає поверхню Землі від згубного для живих організмів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F рентгенівського і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ультрафіолетового випромінювання Сонця і інших космічних джерел. Крім цього, ослаблення магнітного поля приведе до збільшення інтенсивності потоку протонів, випромінюваних Сонцем і, що попадають в атмосферу Землі. Це може змінити хімічний склад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 атмосфери , зокрема сильно зменшити її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 озоновий шар , що також являє собою чималу загрозу всьому живому.
Правда, коли в березні 2001 року змінювалися магнітні полюси на Сонці, зникнень магнітного поля не зафіксували. Сонце змінює свої магнітні полюси раз у 22 роки. На Землі такі стреси відбуваються значно рідше, але все ж відбуваються. Можливо, що катаклізми в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 біосфері планети, коли зникали від 50 до 90 % її фауни, пов'язані саме з переміщенням полюсів. Вчені відзначають, що саме зникнення магнітного поля призвело до випаровування атмосфери на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0) Марсі .
Совпадєніє ?
Невже полярне сяйво у помірних широтах, - результат глобального потепління?
Кажуть, Гретхен дуже заклопотана, - пише дисертацію на тему "Взаємозвязок глобального потепління і кількості лисих чоловіків у Північній півкулі".
Це ********* ядерку підірвала над білорашею!
Сибір пожаліли,а білораші не шкода!