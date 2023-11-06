В некоторых регионах Украины 5 ноября наблюдалось редкое природное явление - полярное сияние. ФОТОрепортаж

Вечером воскресенья, 5 ноября, украинцы в некоторых регионах могли увидеть редкое явление – полярное сияние. Это могло произойти из-за геомагнитной бури.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет астроном Владимир Кажанов.

"Произошла мощная геомагнитная буря, связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад", - говорится в сообщении.

По словам астронома, это явление будет повторяться в будущем. Но спрогнозировать точное время и дату этого сложно.

Кажанов отмечает, что стоит смотреть в северную сторону неба: "Если есть возможность, найдите место для наблюдения, без светового загрязнения, подальше от фонарей уличного освещения и высоких деревьев или домов. Желательно, чтобы был вид на горизонт".

Пользователи соцсетей обнародовали фото этого явления











