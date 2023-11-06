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Ночью враг атаковал южные регионы Украины разными типами ракет и ударными дронами.. ФОТО

В ночь на 6 ноября атаковали Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга.

"Херсонщина - ракеты и КАБы, Николаевщина - точная работа нашей ПВО, Одесщина - плотная смешанная ракетно-дроновая атака по областному центру и припортовой инфраструктуре. Большинство целей уничтожено. Но есть попадания", – говорится в сообщении.

По информации глава Одесской ОВА Олега Кипера, российская ракета повредила Одесский национальный художественный музей. 6 ноября ему исполняется 124 года.

"Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества "поздравили" нашу архитектурную памятку ракетой, попавшей рядом.

В здании повреждены стены, выбиты некоторые окна и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО", – отметил Кипер.

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Ночью враг атаковал южные регионы Украины разными типами ракет и ударными дронами. 01
Ночью враг атаковал южные регионы Украины разными типами ракет и ударными дронами. 02

Автор: 

Николаевская область (2149) Одесса (7929) ракеты (3620) Херсонская область (4899)


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Дикуни путлєрівські , щоб ви здохли 😡
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06.11.2023 06:30 Ответить
 
 