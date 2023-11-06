Задержан агент ФСБ, который готовил воздушные удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила агента ФСБ, который занимался подготовкой серии воздушных атак россии на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Для выполнения вражеской задачи он разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые, возможно, использовались для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российский информатор также пытался определить расположение ключевых электроподстанций региона и получить информацию об их техническом состоянии.

"Полученные разведданные он должен был передать своему "куратору" из ФСБ через анонимный почтовый ящик. "Отчет" предусматривал точные координаты и фото украинских объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями.

По информации фигуранта, оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

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В случае успеха вражеской операции российская спецслужба "гарантировала" своему агенту денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Средства должны были поступить на его банковскую карту. Кроме того, после выполненной задачи злоумышленник надеялся на то, что ФСБ "эвакуирует" его на территорию россии.

Впрочем, сотрудники СБУ помешали реализации планов агрессора и задержали его пособника на этапе сбора разведданных для передачи их оккупантам.

"По данным следствия, задержан 57-летний житель Хмельницкого района, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в мае этого года. В "поле зрения" ФСБ он попал из-за распространения на странице в "Одноклассниках" своих прокремлевских взглядов", - отметили в пресс-службе.

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При обыске у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Пока он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.









