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Новости Фото Война
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Задержан агент ФСБ, который готовил воздушные удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила агента ФСБ, который занимался подготовкой серии воздушных атак россии на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Для выполнения вражеской задачи он разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые, возможно, использовались для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российский информатор также пытался определить расположение ключевых электроподстанций региона и получить информацию об их техническом состоянии.

"Полученные разведданные он должен был передать своему "куратору" из ФСБ через анонимный почтовый ящик. "Отчет" предусматривал точные координаты и фото украинских объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями.

По информации фигуранта, оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

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В случае успеха вражеской операции российская спецслужба "гарантировала" своему агенту денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Средства должны были поступить на его банковскую карту. Кроме того, после выполненной задачи злоумышленник надеялся на то, что ФСБ "эвакуирует" его на территорию россии.

Впрочем, сотрудники СБУ помешали реализации планов агрессора и задержали его пособника на этапе сбора разведданных для передачи их оккупантам.

"По данным следствия, задержан 57-летний житель Хмельницкого района, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в мае этого года. В "поле зрения" ФСБ он попал из-за распространения на странице в "Одноклассниках" своих прокремлевских взглядов", - отметили в пресс-службе.

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При обыске у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Пока он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Задержан агент ФСБ, который готовил воздушные удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области, - СБУ 01
Задержан агент ФСБ, который готовил воздушные удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области, - СБУ 02
Задержан агент ФСБ, который готовил воздушные удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области, - СБУ 03
Задержан агент ФСБ, который готовил воздушные удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области, - СБУ 04
Задержан агент ФСБ, который готовил воздушные удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области, - СБУ 05

Винницкая область (1042) СБУ (20055)


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Топ комментарии
+8
Скільки цього колоборанського бидла їх затримують ,а вони все є і є ,ну що робити з такою паскудою під час війни ?
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06.11.2023 10:39 Ответить
+5
..а воно не тільки дебіл-зрадник але й дебіл-грамотЄй, що й писати не вміє, типовий комуніст або вкрай упоротий зеленіст-какаразніца
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06.11.2023 10:37 Ответить
+4
І це звичайний представник народу, скільки ж тої мірзенної вати. Всі мають бути жорстко покарані.
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06.11.2023 10:49 Ответить
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06.11.2023 10:31 Ответить
До біса з такими панькатися публічно на палю настромити і рота не затуляти хай верещить від болю а іншим хотільникам Московії буде наука
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06.11.2023 12:11 Ответить
не вийде. Панькатись звісно будуть публічно, через наші криві суди, але навіть пожиттєві терміни не позбавлять суспільство від колаборантів.
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06.11.2023 12:18 Ответить
Цікаво який автомобіль можна купити у нас за 100 тисяч РУБЛІВ?
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06.11.2023 10:34 Ответить
1000 $ корч какой то
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06.11.2023 10:37 Ответить
МЛЯдь,у якій халупі живе цей засранець
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06.11.2023 11:22 Ответить
У 1994 я за 800$ купив 15-річний ВАЗ 2107...
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06.11.2023 10:45 Ответить
У 91 -му я за 900$ купив 7 річний Пежо 305. А за два роки Ауді 100, вже круглу, 87-року за 2 тисячі марок. Але це був інший час і інші гроші.
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06.11.2023 10:58 Ответить
..а воно не тільки дебіл-зрадник але й дебіл-грамотЄй, що й писати не вміє, типовий комуніст або вкрай упоротий зеленіст-какаразніца
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06.11.2023 10:37 Ответить
Просто звичайний шанувальник "русского мира"
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06.11.2023 10:47 Ответить
І це звичайний представник народу, скільки ж тої мірзенної вати. Всі мають бути жорстко покарані.
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06.11.2023 10:49 Ответить
Воно послуговується "чіста парускім ізиком", мовою Пушкіна і Толстоєвского "Вкантактє" і "Аднаґлазнікаф"...
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06.11.2023 10:54 Ответить
Скільки цього колоборанського бидла їх затримують ,а вони все є і є ,ну що робити з такою паскудою під час війни ?
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06.11.2023 10:39 Ответить
Да.........шпигун сильний,з однокласников......Ой мля....)))
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06.11.2023 10:41 Ответить
Огент "Печкин"
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06.11.2023 11:19 Ответить
Не там шукаєте.
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06.11.2023 10:44 Ответить
Агент чекав одного, коли вже відбудяться святкові заходи на цих підприємствах. Коли народ збереться для отримання нагород .... похоронок.
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06.11.2023 10:55 Ответить
"...Отправлено из Mail.ru"(с) "ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу" (с)
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06.11.2023 11:15 Ответить
инициативники будут всегда. бедность и недовольство властями ожидаемо приводят к самым гнусным поступкам.
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06.11.2023 12:00 Ответить
по законам вв в топку *********** неглядя..................................................
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06.11.2023 12:08 Ответить
 
 