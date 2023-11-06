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В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения. ФОТОрепортаж

В результате вражеской атаки на Одессу накануне ночью в национальном художественном музее повреждена почти половина залов.

Об этом в комментарии журналистам сообщила исполняющая обязанности директора ОНХМ Екатерина Кулай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со стороны Софиевской поврежден фасад учреждения, выбиты окна и рамы. Также внутри здания повреждены потолки и стены. Сейчас специалисты проводят обследования по тем повреждениям, которые мы можем не видеть", - сказала Кулай.

В то же время, окна со стороны морского фасада и левого и правого крыльев были защищены еще в 2022 году благодаря поддержке международных фондов. Окна музея со стороны главного фасада защищались ставнями и дополнительными щитами, амортизировавшими взрывную волну и спасшими от многих повреждений экспонаты временных выставок из частных коллекций, отметила глава музея.

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В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 01
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 02
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 03
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 04
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 05
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 06
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 07
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 08
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 09
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 10
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 11
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 12
В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения 13

По ее словам, в течение нескольких дней будет продолжаться фиксация разрушений представителями города и международных организаций для последующей передачи в качестве доказательной базы военных преступлений россии. После завершения процедур по фиксации этого преступления музей срочно обновит защитные конструкции с обоих фасадов.

Относительно пострадавших экспонатов Кулай отметила, что из-за повреждений стен очень запылена частная коллекция Эдуарда Дымщица. Сегодня ею займутся реставраторы.

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"Музей делает все возможное для безопасности экспонатов. У нас произошло несколько волн вывоза. Все, что находилось в залах, - это временные экспозиции. При детальном обзоре мы не обнаружили значительных повреждений экспонатов", - добавила Кулай.

Глава музея сообщила, что будут проведены первоочередные действия по консервации здания, а полная реставрация музея начнется уже после победы. Финансы на срочные работы по восстановлению у учреждения уже есть.

"Мы будем делать все, чтобы как можно быстрее открыть свои двери для посетителей", - сказала Кулай.

музей (724) обстрел (27941) Одесса (7929)


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Топ комментарии
+5
Йо*ані фашистські п*дори!
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06.11.2023 14:02 Ответить
+3
сподівайся, у звіті напишуть, що все згоріло, евакуювати музеї, це не метод скоморохів.
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06.11.2023 14:18 Ответить
+2
Це ще пощастило. Якби сталось те, що біля Політеху, половину колекції можна було б викидати на смітник.
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06.11.2023 14:02 Ответить
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Йо*ані фашистські п*дори!
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06.11.2023 14:02 Ответить
це було рашиське ЮНЕСКО

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО является правительственным координационным органом, обеспечивающим сотрудничество https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Правительства Российской Федерации , федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, а также ученых и специалистов с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E ЮНЕСКО )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E#cite_note-:0-1 [1
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06.11.2023 14:38 Ответить
Це ще пощастило. Якби сталось те, що біля Політеху, половину колекції можна було б викидати на смітник.
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06.11.2023 14:02 Ответить
Сподіваюсь всі цінні експонати давно сховані...
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06.11.2023 14:14 Ответить
сподівайся, у звіті напишуть, що все згоріло, евакуювати музеї, це не метод скоморохів.
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06.11.2023 14:18 Ответить
В Чернігівських музеях все сховано, думаю і в Одесі так, а ти весь на отказах, так важко жити в Нідерландах?
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06.11.2023 15:23 Ответить
Провокаторів ПНХ !
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06.11.2023 14:39 Ответить
він майже порожній, де все поділось?
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06.11.2023 14:39 Ответить
Нічого кращого не придумаєш, щоб розікрасти і списати експонати ("на кацапів")...
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06.11.2023 14:59 Ответить
треба показувати західним любителям культури параши,
як параша відноситься до інших культур
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06.11.2023 15:57 Ответить
Мстители за "наших мальчиков в Одессе" убили в тысячи раз больше русских и русскоязычных, чем сгорело в Доме Профсоюзов. Вот все, что вам нужно знать об официальной идеологии рф - шизофашизме.
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08.11.2023 00:45 Ответить
 
 