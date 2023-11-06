В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения. ФОТОрепортаж
В результате вражеской атаки на Одессу накануне ночью в национальном художественном музее повреждена почти половина залов.
Об этом в комментарии журналистам сообщила исполняющая обязанности директора ОНХМ Екатерина Кулай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Со стороны Софиевской поврежден фасад учреждения, выбиты окна и рамы. Также внутри здания повреждены потолки и стены. Сейчас специалисты проводят обследования по тем повреждениям, которые мы можем не видеть", - сказала Кулай.
В то же время, окна со стороны морского фасада и левого и правого крыльев были защищены еще в 2022 году благодаря поддержке международных фондов. Окна музея со стороны главного фасада защищались ставнями и дополнительными щитами, амортизировавшими взрывную волну и спасшими от многих повреждений экспонаты временных выставок из частных коллекций, отметила глава музея.
По ее словам, в течение нескольких дней будет продолжаться фиксация разрушений представителями города и международных организаций для последующей передачи в качестве доказательной базы военных преступлений россии. После завершения процедур по фиксации этого преступления музей срочно обновит защитные конструкции с обоих фасадов.
Относительно пострадавших экспонатов Кулай отметила, что из-за повреждений стен очень запылена частная коллекция Эдуарда Дымщица. Сегодня ею займутся реставраторы.
"Музей делает все возможное для безопасности экспонатов. У нас произошло несколько волн вывоза. Все, что находилось в залах, - это временные экспозиции. При детальном обзоре мы не обнаружили значительных повреждений экспонатов", - добавила Кулай.
Глава музея сообщила, что будут проведены первоочередные действия по консервации здания, а полная реставрация музея начнется уже после победы. Финансы на срочные работы по восстановлению у учреждения уже есть.
"Мы будем делать все, чтобы как можно быстрее открыть свои двери для посетителей", - сказала Кулай.
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