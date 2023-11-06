ГСЧС получила от правительства Канады 6 роботов для дистанционного разминирования территорий. ФОТО
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила от Канады роботизированные комплексы DIGITAL VANGUARD-S для дистанционного разминирования территорий в рамках очередной партии технической помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
Новые роботизированные комплексы помогут обезвреживать боеприпасы в населенных пунктах.
"Роботизированные комплексы DIGITAL VANGUARD-S переданы пиротехническим подразделениям Николаевской, Запорожской областей и саперам Луганского гарнизона, ныне работающим в Херсонской области. А также Мобильному спасательному центру быстрого реагирования, Межрегиональному центру быстрого реагирования ГСЧС Украины и 2 Специальному центру быстрого реагирования ГСЧС", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГСЧС, сейчас 30% (или 174 тыс. кв. км) от общей площади Украины потенциально опасны. Новое оборудование поможет быстрее и с меньшим риском для здоровья и жизни дистанционно проводить разведку и обезвреживать боеприпасы.
Благодаря беспроводному и проводному соединению роботы могут работать до 5 часов и выполнять различные задачи – дистанционно уничтожать взрывоопасные предметы или разведку местности.
"DIGITAL VANGUARD–S имеет три установленные камеры, благодаря которым оператор следит за проведением манипуляций, получает в режиме реального времени четкое и качественное изображение места проведения работ. Такие технологические возможности позволяют ему не подходить близко к взрывоопасным предметам. А благодаря небольшим габаритам и маневровности , работы могут использоваться в труднодоступных местах", – пояснили в пресс-службе.
Всего с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 450 тыс. 998 ед. взрывоопасных предметов и 2 тыс. 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тыс. 122 ед. авиационные бомбы. Обследована территория, площадью более 107 тыс. 920 гектаров.
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з яким небудь, аби наш уряд зчез накуй з україни
навіть переслідувати не треба
лиш заберіть їх разом з тими хто його призначив
Нужно больше 700 лет
Спасибо украинцам за их офигенный выбор в 2019!
Так развлекательно живем !
Уж так прикололись- дальше некуда!