В результате непогоды обесточены 153 населенных пункта в 7 областях Украины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По информации "Укрэнерго", в настоящее время из-за непогоды обесточены 153 населенных пункта в 7 областях Украины. Обесточивание фиксируется в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, за прошедшие сутки спасатели 48 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях:

- распилено и убрано 48 поваленных деревьев;

- отбуксировано 6 транспортных средств;

– откачано 3 тыс. 635 куб. м. воды.

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