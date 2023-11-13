РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10080 посетителей онлайн
Новости Фото
5 936 20

Задержаны двое вражеских приспешников, которые "охотились" на Patriot и фиксировали последствия воздушных атак рф в Киеве и Черкассах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала еще двух приспешников агрессора, которые собирали разведданные о дислокации Сил обороны и последствиях воздушных атак рф в Киеве и Черкассах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot".

Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских "прилетов". Скрытые фотографии делали с разных ракурсов и привязкой к местности", - говорится в сообщении.

Установлено, что после ракетной атаки рф по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину рф, проживающему в Киеве.

Читайте: К 15 годам за решеткой приговорен агент фсб, который провел с Сумщины в окрестности Киева более 120 единиц техники оккупантов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По имеющимся данным, после получения "отчета" с соответствующими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался выехать в россию. Поездку планировал через территорию ЕС как личность непризывного возраста.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.

"Как установило расследование, задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт. Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения рф начал скрыто отслеживать места базирования Сил обороны в столице", - отметили в пресс-службе.

Также читайте: Разоблачены две коллаборантки, заставлявшие херсонцев голосовать на псевдореферендуме рф, - СБУ

Впоследствии к взрывной деятельности он привлек свою знакомую из Черкасс.

Как уточнили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, женщина признавала правомерность вооруженной агрессии рф и желала, чтобы скорее в Черкассы зашли российские войска. Также она сравнивала украинцев с фашистами, которых нужно уничтожать и восхищалась взятием врагом украинских городов.

Сотрудники СБУ задокументировали ее преступные действия и задержали по месту жительства.

Во время обысков в помещениях фигурантов была обнаружена: запрещенная символика страны-агрессора; сувенирная продукция с фотографиями путина; паспорт гражданина рф; мобильные телефоны с поличным.

Также смотрите: Разоблачен автоперевозчик, работавший на оккупационный "минтранспорт РФ" после захвата Херсона, - СБУ. ФОТОрепортаж

Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ); чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет за решеткой.

Задержаны двое вражеских приспешников, которые охотились на Patriot и фиксировали последствия воздушных атак рф в Киеве и Черкассах, - СБУ 01
Задержаны двое вражеских приспешников, которые охотились на Patriot и фиксировали последствия воздушных атак рф в Киеве и Черкассах, - СБУ 02
Задержаны двое вражеских приспешников, которые охотились на Patriot и фиксировали последствия воздушных атак рф в Киеве и Черкассах, - СБУ 03
Задержаны двое вражеских приспешников, которые охотились на Patriot и фиксировали последствия воздушных атак рф в Киеве и Черкассах, - СБУ 04
Задержаны двое вражеских приспешников, которые охотились на Patriot и фиксировали последствия воздушных атак рф в Киеве и Черкассах, - СБУ 05
Задержаны двое вражеских приспешников, которые охотились на Patriot и фиксировали последствия воздушных атак рф в Киеве и Черкассах, - СБУ 06
Задержаны двое вражеских приспешников, которые охотились на Patriot и фиксировали последствия воздушных атак рф в Киеве и Черкассах, - СБУ 07

Автор: 

Киев (25791) СБУ (20116) Черкассы (854) коллаборационизм (890)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
На телеграм-каналах их рожи уже показали - швабра и старый козёл !
показать весь комментарий
13.11.2023 10:28 Ответить
+14
афуєть можна, справжні кацапи спокійно живуть і подорожують по країні, роблять фотки, я вже мовчу про їхніх кацапорилих чмирів!!!! А точно йде війна з рососією????
показать весь комментарий
13.11.2023 10:32 Ответить
+10
Виходячи з віку цього колаборанта навряд він помре на волі!
показать весь комментарий
13.11.2023 10:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На телеграм-каналах их рожи уже показали - швабра и старый козёл !
показать весь комментарий
13.11.2023 10:28 Ответить
Контррозвідці Служби Божої - Гранд Респект!
Давіть уродів Браття!
показать весь комментарий
13.11.2023 10:28 Ответить
афуєть можна, справжні кацапи спокійно живуть і подорожують по країні, роблять фотки, я вже мовчу про їхніх кацапорилих чмирів!!!! А точно йде війна з рососією????
показать весь комментарий
13.11.2023 10:32 Ответить
Ні, з Мордером, у котрому громадяни МОРДВИ.
показать весь комментарий
13.11.2023 10:35 Ответить
Виходячи з віку цього колаборанта навряд він помре на волі!
показать весь комментарий
13.11.2023 10:33 Ответить
Цю мерзоту треба знищувати і навіть якщо вони потрапляють до вязниці треба такі умови створити що б ця погань щоденно благала про смерть.
показать весь комментарий
13.11.2023 10:47 Ответить
Які пріспєшнікі? навіщо писать дурню? ДИВЕРСАНТИ
показать весь комментарий
13.11.2023 10:48 Ответить
Офигеть! Патроны Хубертус производства еще ГДР!
показать весь комментарий
13.11.2023 10:49 Ответить
Запасливий философ, с-ка.
показать весь комментарий
13.11.2023 11:21 Ответить
Таких докторів наук в нас половина, працюють з доплатами за наукові ступені, пенсія більше 7к.
Одним словом які професори така й освіта, нічогісінько не змінилось.
А ще є академія наук, де тисячам трутнів платять величезні гроші за те що вони бухають і дрімають по 8 год. в кабінетах.
Де здобутки вузів та академій ?
показать весь комментарий
13.11.2023 10:58 Ответить
ЖДУНИ чекали в Україні > 30 років на парад ***** в Києві!
Це такіж, як і у Секретаріаті КМУ чекали на ПОСАДАХ, Бай А., Мехеда А., Вони, зкацаплені агенти, там так сидять, починаючи з керівництва, Кадрів, та держСекретарів!

Кари, московітам *****, страшної кари, а не посад в секретаріатах КМУ, ОДА,ВРУ, РНБОУ, ОПУ!!
показать весь комментарий
13.11.2023 11:01 Ответить
В Черкаси,як і Київ у 90-х роках переїзддали кацапи з росії . Їм безкоштовно видавали квартири і прилаштовували на заводи. І вони не українізувались за ці роки взагалі. Це вата,яка тихенько сидить в Україні і ненавидить її. Тому не дивно,що ось таке трапляється. Потрібно їх депортувати додому,бо діла не буде. Рідну мамку здадуть за ідеї кацапії
показать весь комментарий
13.11.2023 11:22 Ответить
Это все следствия недалекой политики - там же наши люди. Сколько лет эти "наши люди" ездили в Крым за паспортами. Долго еще будем это гавно разгребать.
показать весь комментарий
13.11.2023 11:24 Ответить
Щодо недолугої політики згоден, а щодо паспортів, гадаю, у статті неточність. Отримати у Криму 'паспорт' рфії не маючи кримської прописки в українському паспорті було неможливо, принаймні, майже неможливо. Якісь окремі випадки за прямою вказівкою тамтешніх чиновників могли бути, але масово - точно ні. І судячи з паспорту цієї істоти, він його отримав у моск.області, а не в Криму.
показать весь комментарий
13.11.2023 12:05 Ответить
Для фсбшників все можливо🙁
показать весь комментарий
13.11.2023 12:22 Ответить
для них у маскви навіть окремий паспортньій стол є.
показать весь комментарий
13.11.2023 17:10 Ответить
Так про це я і написав, що за вказівкою це можливо, а масово ніхто паспорти рф-ії там не роздавав. Навіть зараз. На окупованих територіях тепер роздають, але якщо, наприклад, у тебе лугандонська прописка і ти вирішив поїхати до Криму і разом там паспорт собі оформити, то навряд це вдасться, адже відправлять отримувати за місцем прописки, тобто у лугандоні.
показать весь комментарий
13.11.2023 17:29 Ответить
Цих двох мерзотників , які працювали на агресора , придушать на зоні 100% 😠
показать весь комментарий
13.11.2023 12:21 Ответить
А лучше обменять их на украинских военнопленных..
показать весь комментарий
13.11.2023 12:35 Ответить
бажане за дійсне, хто їх придушить їм ще й платну камеру дадуть.
показать весь комментарий
13.11.2023 12:39 Ответить
 
 