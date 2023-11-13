Задержаны двое вражеских приспешников, которые "охотились" на Patriot и фиксировали последствия воздушных атак рф в Киеве и Черкассах, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала еще двух приспешников агрессора, которые собирали разведданные о дислокации Сил обороны и последствиях воздушных атак рф в Киеве и Черкассах.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot".
Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских "прилетов". Скрытые фотографии делали с разных ракурсов и привязкой к местности", - говорится в сообщении.
Установлено, что после ракетной атаки рф по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину рф, проживающему в Киеве.
По имеющимся данным, после получения "отчета" с соответствующими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался выехать в россию. Поездку планировал через территорию ЕС как личность непризывного возраста.
Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.
"Как установило расследование, задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт. Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения рф начал скрыто отслеживать места базирования Сил обороны в столице", - отметили в пресс-службе.
Впоследствии к взрывной деятельности он привлек свою знакомую из Черкасс.
Как уточнили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, женщина признавала правомерность вооруженной агрессии рф и желала, чтобы скорее в Черкассы зашли российские войска. Также она сравнивала украинцев с фашистами, которых нужно уничтожать и восхищалась взятием врагом украинских городов.
Сотрудники СБУ задокументировали ее преступные действия и задержали по месту жительства.
Во время обысков в помещениях фигурантов была обнаружена: запрещенная символика страны-агрессора; сувенирная продукция с фотографиями путина; паспорт гражданина рф; мобильные телефоны с поличным.
Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ); чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет за решеткой.
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Давіть уродів Браття!
Одним словом які професори така й освіта, нічогісінько не змінилось.
А ще є академія наук, де тисячам трутнів платять величезні гроші за те що вони бухають і дрімають по 8 год. в кабінетах.
Де здобутки вузів та академій ?
Це такіж, як і у Секретаріаті КМУ чекали на ПОСАДАХ, Бай А., Мехеда А., Вони, зкацаплені агенти, там так сидять, починаючи з керівництва, Кадрів, та держСекретарів!
Кари, московітам *****, страшної кари, а не посад в секретаріатах КМУ, ОДА,ВРУ, РНБОУ, ОПУ!!