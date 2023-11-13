Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП. ФОТОрепортаж

За прошлые сутки вражеским атак подверглись города Авдеевка, Торецк, поселок Пивничне, села Ласточкино, Орловка

Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты под утро нанесли массированный артобстрел по Авдеевскому коксохимическому заводу, обстреляли Красногоровку, Новомихайловку и Константиновку.

В результате обстрелов в Соледарской громады повреждены 4 дома в Никифоровке, обстреляны Раздолевка, Васюковка и Миньковка. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома и промышленное здание. В Торецке повреждены 6 домов, админздание и инфраструктурный объект.

"Враг продолжает уничтожать Авдеевку. Город выдержал 16 атак, из них 11 - это авиаудары. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, цех. Из артиллерии россияне накрыли Торецк. Разрушениям подверглись 5 частных домов", - сообщили в полиции Донецкой области.

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