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Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП. ФОТОрепортаж

За прошлые сутки вражеским атак подверглись города Авдеевка, Торецк, поселок Пивничне, села Ласточкино, Орловка

Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты под утро нанесли массированный артобстрел по Авдеевскому коксохимическому заводу, обстреляли Красногоровку, Новомихайловку и Константиновку.

В результате обстрелов в Соледарской громады повреждены 4 дома в Никифоровке, обстреляны Раздолевка, Васюковка и Миньковка. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома и промышленное здание. В Торецке повреждены 6 домов, админздание и инфраструктурный объект.

"Враг продолжает уничтожать Авдеевку. Город выдержал 16 атак, из них 11 - это авиаудары. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, цех. Из артиллерии россияне накрыли Торецк. Разрушениям подверглись 5 частных домов", - сообщили в полиции Донецкой области.

Смотрите: Сутки на Донетчине: удары по 8 населенным пунктам, три человека погибли. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП 01
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП 02
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП 03
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП 04
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП 05
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП 06
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП 07
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП 08
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области, повреждены жилые дома, цех, ЛЭП 09

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а де справи які не можуть розходитись з обіцянками????
ЗЕ казав що відповідь буде адекватною....
я не бачу щоб обстрілювались населені пункти брянської, курської, білгородської та ростовської областей.
до 100 км західного озброєння не треба.
але треба щоб орки знали
як що в їх області є військові, то будуть прильоти
як що ******* б"ють по цивільній інфраструктурі то й у них будуть знищені електрики, НПЗ
цивільні будинки та ТЦ...
око за око ніхто не відміняв...
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13.11.2023 11:32 Ответить
Що просили у рускава міра, те і отримали
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13.11.2023 12:55 Ответить
 
 