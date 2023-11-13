Предатель, наведший вражескую ракету на здание Харьковской ОВА, получил пожизненное заключение с конфискацией имущества. ФОТО

Сегодня, 13 ноября, Киевский районный суд Харькова признал виновным 37-летнего мужчину, который 1 марта 2022 года навел российскую ракету на здание Харьковской ОВА.

Предатель получил пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что последствием этого удара стала гибель 31 человека. Здание ХОВА было почти полностью разрушено.

"Следствие полностью доказало факты сотрудничества подозреваемого с российскими спецслужбами, которым он через соцсети сливал информацию об ВСУ и инфраструктуре Харьковщины и распространял российские пропагандистские нарративы", - отмечает Синегубов.

По его словам, следствие по делу вело следственное управление Нацполиции под надзором прокуратуры области и с оперативным сопровождением отдела спецполиции.

"Всем им большое спасибо. Ни один человек, который сотрудничает с оккупантами, не избежит ответственности и получит надлежащую правовую оценку своих действий!", - резюмирует глава региона.

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