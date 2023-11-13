Предатель, наведший вражескую ракету на здание Харьковской ОВА, получил пожизненное заключение с конфискацией имущества. ФОТО
Сегодня, 13 ноября, Киевский районный суд Харькова признал виновным 37-летнего мужчину, который 1 марта 2022 года навел российскую ракету на здание Харьковской ОВА.
Предатель получил пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что последствием этого удара стала гибель 31 человека. Здание ХОВА было почти полностью разрушено.
"Следствие полностью доказало факты сотрудничества подозреваемого с российскими спецслужбами, которым он через соцсети сливал информацию об ВСУ и инфраструктуре Харьковщины и распространял российские пропагандистские нарративы", - отмечает Синегубов.
По его словам, следствие по делу вело следственное управление Нацполиции под надзором прокуратуры области и с оперативным сопровождением отдела спецполиции.
"Всем им большое спасибо. Ни один человек, который сотрудничает с оккупантами, не избежит ответственности и получит надлежащую правовую оценку своих действий!", - резюмирует глава региона.
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У меня заодно вопрос - как он наводил ракету на здание ОВА - фонариком светил, или красными флажками сигналили. Для справки - координаты любого здания в любой стране можно определить одним щелчком мышки на экране Google Maps! Там же можно и увидеть распорядок работы. Разве шо этот конь-разведчик передавал данные, когда совещание чиновников состоится.
коли Європа скосовувала смертну кару, навряд чи вона чекала, що Пуйло почне найбільшу війну у Європі з 1945 року,
коли хворий Рузвельт підтримував створення ООН, навряд чи він очікував, що війну за перерозподіл Європи почне Сралінщина,
до речі, війна у Кореї почалася, коли Сралін впевнився, що у нього є атомна бомба.
Реалії 1945 року застаріли,
зараз для тих хто винний у наведенні бомб на наших громадян, поки триває війна, має застосовуватися смертна кара. Чим швидше, тим краще, бо ми не знаємо, коли помре хворе на голову Пуйло, а поки він живе, війна триватиме,
треба приймати жорсткіші методи для виживання українства.
Що надає Вам впевненості що координати отримані таким чином співпадають з реальними? А також що надає Вам впевненості що система розрахунку свого місцерозташування ракети співпадає з системою застосованою у Google Maps?
Я так розумію що відповіддю буде: "Бо я хочу щоб так було!"
Поэтому тяжело с вами спорить! А летят баллистические ракеты, которыми стреляют по Харькову по рассчитанной траектории из одной точки земной поверхности (точка пуска) до другой точки на земной поверхности (цель). И управляет ракетой в полете машинка под названием гироскоп.
И вообще, в Google Earth нет нарисованных карт с квадратиками и кружочками - там спутниковые фотографии земной поверхности, причем геопозиционированные, т.е. привязанные к широте и долготе.
Блин, тяжело начпроду вдолбить как артиллерист из пушки попадает куда надо!
Поэтому тяжело с вами спорить!"
Я так понимаю что это Вы о себе?
" А летят баллистические ракеты, которыми стреляют по Харькову по рассчитанной траектории из одной точки земной поверхности (точка пуска) до другой точки на земной поверхности (цель). И управляет ракетой в полете машинка под названием гироскоп."
И не влияют на ее полет ни ветер, ни влажность, ни давление, ни температура? И поэтому как расчитали - так и попали точно в ту точку.
"И вообще, в Google Earth нет нарисованных карт с квадратиками и кружочками - там спутниковые фотографии земной поверхности, причем геопозиционированные, т.е. привязанные к широте и долготе."
Может Вы просветите каким же таким образом они - "геопозиционированные" и назовете точность позиционирования? А ничего что фото плоские, а поверхность сферическая? Никаких искажений не происходит? А про то что объективы камер могут вносить искажения в фотоизображения - не..., не слыхали? И что несовпадение одной сотой милиметра на таких фото приводит к отличию от реальности - на десятки метров, не..., тоже не заумывались?
"Блин, тяжело начпроду вдолбить как артиллерист из пушки попадает куда надо!"
Во, во... Артелерист с нескольких километров попасть не может. При этом использует специальные таблицы, приборы, теперь уже и планшеты со специальным программным обеспечением и все равно ему все также почему-то нужны корректировщики на месте или дроны в небе.
А у Вас все просто - нажал кнопочку и ракета посмотрев на спутниковые снимки в Google Earth и пролетев 1500 км плюхается туда куда ей указали пальчиком.
Единственный вывод который я могу сделать из ваших ответов, что ни с геодезией, ни с картографией, ни с измерениями и ориентированием на месности Вы в живую не сталкивались. Все это Вы знаете - в теории, и то в разарезе - "я так думаю".
Я не училка - запишись в ВСУ, в аэрофоторазведку артиллерии и получишь все ответы на свои вопросы от сержанта, приняв положение упор лежа.
А на полет ракеты больше всего влияет влажность воздуха на высоте более 10000 метров...
Гниль, где бы она не неходилась всегда вылезет наружу.
Ракети ще зруйнували два дома по вул. Міроносицька поза ОВА. Десятки людей лишилися житла…
Цего покидька, який навів ракети треба не закреслювати на фото, а зробить «показовим».
Ніщо не поавинно бути забуто.
Ніякоі толерантності до зрадників/ це е запорука Перемоги.
(с. Л. Подерев'янський)
І після обміну, чому вони залишаються громадянами України?
Сюр якийсь!!!
Здохни падло
Тому що кожен такий обмін це чіткий сигнал расіянським ждунам: вбивайте, зраджуйте, наводьте ракети на лікарні в житлові будинки - а в разі провалу ми вас потім поміняємо і поїдете в рідня бярьозки.
Не треба бути профессором права щоб це зрозуміти. І тільки антиукраїнське падло буде ******** що обмін цього біосміття нам вигідний.
максимум месяц - и белковое отравление
Чому невідомий? Готуйте обміняти?