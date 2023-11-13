РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9918 посетителей онлайн
Новости Фото
832 1

Враг обстрелял поселок на Бериславщине, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

Утром 13 ноября войска рф обстреляли Шляховое Бериславской громады на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, вражеским огнем повреждены дома местных жителей, автомобили, а также хозяйственные постройки.

Пострадавших среди гражданских нет.

Также читайте: Оккупанты за прошедшие сутки 53 раза обстреляли Херсонщину, один человек погиб

Враг обстрелял поселок на Бериславщине, повреждены дома и автомобили 01
Враг обстрелял поселок на Бериславщине, повреждены дома и автомобили 02
Враг обстрелял поселок на Бериславщине, повреждены дома и автомобили 03
Враг обстрелял поселок на Бериславщине, повреждены дома и автомобили 04

Автор: 

обстрел (28195) Херсонская область (4946)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.11.2023 16:35 Ответить
 
 