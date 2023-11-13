Враг обстрелял поселок на Бериславщине, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж
Утром 13 ноября войска рф обстреляли Шляховое Бериславской громады на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, вражеским огнем повреждены дома местных жителей, автомобили, а также хозяйственные постройки.
Пострадавших среди гражданских нет.
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Чайка Київ
показать весь комментарий13.11.2023 16:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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