Враг обстрелял поселок на Бериславщине, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

Утром 13 ноября войска рф обстреляли Шляховое Бериславской громады на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, вражеским огнем повреждены дома местных жителей, автомобили, а также хозяйственные постройки.

Пострадавших среди гражданских нет.

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