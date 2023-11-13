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Рашисты ударили по больнице в Херсоне: Уничтожена скорая и другие авто. ФОТО

Российские оккупационные войска обстреляли одну из больниц в Херсоне.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела уничтожены скорая и другие автомобили. Пока информация уточняется.

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Рашисты ударили по больнице в Херсоне: Уничтожена скорая и другие авто 01

Автор: 

обстрел (28195) Херсон (2917)


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то хай *********** верховний пояснить нам
чому наша лікарня пошкоджена і чому лікарня під бєлгородом чи брянськом ціла?
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13.11.2023 15:19 Ответить
1. пошкоджена, бо своє з-під асфальту не збиває,
2. не пошкоджені бо асфальт так далеко не долітає.
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13.11.2023 15:26 Ответить
Бо бити по лікарні- воєнний злочин. Московській орді плювати на міжнародне гуманітарне право, права людини та людяність, а країна, яка хоче стати частиною цивілізованого світу мусить дотримуватися законів та методів війни визначених міжнародними угодами і конвенціями .
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13.11.2023 15:59 Ответить
а є підстанції, тес, нпз, заправки.
те чим користуються військові орки
і пишу я загалом а не конкретно по лікарні бити..
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13.11.2023 16:06 Ответить
 
 