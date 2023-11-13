Рашисты ударили по больнице в Херсоне: Уничтожена скорая и другие авто. ФОТО
Российские оккупационные войска обстреляли одну из больниц в Херсоне.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела уничтожены скорая и другие автомобили. Пока информация уточняется.
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чому наша лікарня пошкоджена і чому лікарня під бєлгородом чи брянськом ціла?
2. не пошкоджені бо асфальт так далеко не долітає.
те чим користуються військові орки
і пишу я загалом а не конкретно по лікарні бити..