Двое корректировщиков, которые наводили российские ракеты на Краматорск и окрестности Бахмута, приговорены к 8 годам за решеткой, - СБУ. ФОТО
По материалам Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще два информатора спецслужб россии. Они корректировали воздушные атаки россии на боевые позиции и военную инфраструктуру Сил обороны в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Среди основных "целей" врага были укрепрайоны, а также места возможного базирования украинских подразделений ПВО и реактивных систем залпового огня в районе Краматорска.
Также по координатам от фигурантов российские захватчики пытались нанести удары по огневым позициям ВСУ под Бахмутом.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали обоих злоумышленников в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах и на передовой в Донецкой области.
Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил обоим задержанным до 8 лет лишения свободы.
"Одним из осужденных является 20-летний житель Краматорска, который активно распространял прокремлевские нарративы в разных соцсетях. Таким образом он попал в поле зрения оккупантов, впоследствии дистанционно привлекших его к сотрудничеству.
Еще одним осужденным является также местный житель. Злоумышленник связывался с оккупантами через боевика подконтрольной им "народной милиции лнр", - говорится в сообщении пресс-службы.
По материалам Службы безопасности суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).
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тільки 8 років замало для вбивць 😠
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На пальцах:
СБУ расследовало дело. СБУ пришило и доказало дело по 114-2.
Там от пяти до восьми. Суд дал на полную катушку.
А почему? Да потому сто судья агент ФСБ.
Почему судья не влепил по статье пожизненное?
У меня нет слов.
Дескать, вы чистенькие в Европу собрались, а нам за вас убирать?
Яка влада, такі і покарання для убивць Укрпхаїнців!
Стефанчук+Зеленський та Шмигаль, так і не внесли за СКІЛЬКИ ЧАСУ, відповідних ЗМІН до ПОСИЛЕННЯ покарання таких осіб!! Мабуть, портнов з єлдаком-козирем, недозволяють!!
Така вона, кріпосна влада з Оманщини!