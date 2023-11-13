Двое корректировщиков, которые наводили российские ракеты на Краматорск и окрестности Бахмута, приговорены к 8 годам за решеткой, - СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще два информатора спецслужб россии. Они корректировали воздушные атаки россии на боевые позиции и военную инфраструктуру Сил обороны в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди основных "целей" врага были укрепрайоны, а также места возможного базирования украинских подразделений ПВО и реактивных систем залпового огня в районе Краматорска.

Также по координатам от фигурантов российские захватчики пытались нанести удары по огневым позициям ВСУ под Бахмутом.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали обоих злоумышленников в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах и на передовой в Донецкой области.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил обоим задержанным до 8 лет лишения свободы.

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"Одним из осужденных является 20-летний житель Краматорска, который активно распространял прокремлевские нарративы в разных соцсетях. Таким образом он попал в поле зрения оккупантов, впоследствии дистанционно привлекших его к сотрудничеству.

Еще одним осужденным является также местный житель. Злоумышленник связывался с оккупантами через боевика подконтрольной им "народной милиции лнр", - говорится в сообщении пресс-службы.

По материалам Службы безопасности суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).



