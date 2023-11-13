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Двое корректировщиков, которые наводили российские ракеты на Краматорск и окрестности Бахмута, приговорены к 8 годам за решеткой, - СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще два информатора спецслужб россии. Они корректировали воздушные атаки россии на боевые позиции и военную инфраструктуру Сил обороны в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди основных "целей" врага были укрепрайоны, а также места возможного базирования украинских подразделений ПВО и реактивных систем залпового огня в районе Краматорска.

Также по координатам от фигурантов российские захватчики пытались нанести удары по огневым позициям ВСУ под Бахмутом.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали обоих злоумышленников в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах и на передовой в Донецкой области.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил обоим задержанным до 8 лет лишения свободы.

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"Одним из осужденных является 20-летний житель Краматорска, который активно распространял прокремлевские нарративы в разных соцсетях. Таким образом он попал в поле зрения оккупантов, впоследствии дистанционно привлекших его к сотрудничеству.

Еще одним осужденным является также местный житель. Злоумышленник связывался с оккупантами через боевика подконтрольной им "народной милиции лнр", - говорится в сообщении пресс-службы.

По материалам Службы безопасности суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Двое корректировщиков, которые наводили российские ракеты на Краматорск и окрестности Бахмута, приговорены к 8 годам за решеткой, - СБУ 01
Двое корректировщиков, которые наводили российские ракеты на Краматорск и окрестности Бахмута, приговорены к 8 годам за решеткой, - СБУ 02

Автор: 

Краматорськ (2333) СБУ (20116) Бахмут (1605) корректировщик (80)


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Топ комментарии
+11
Жирних падлюк зловили ,
тільки 8 років замало для вбивць 😠
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13.11.2023 16:58 Ответить
+10
Суддя агент ФСБ. 8 років - це смішно
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13.11.2023 16:58 Ответить
+9
Мало. Це масові вбивці.
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13.11.2023 17:07 Ответить
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Жирних падлюк зловили ,
тільки 8 років замало для вбивць 😠
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13.11.2023 16:58 Ответить
Суддя агент ФСБ. 8 років - це смішно
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13.11.2023 16:58 Ответить
За матеріалами Служби безпеки суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану)
..
На пальцах:
СБУ расследовало дело. СБУ пришило и доказало дело по 114-2.
Там от пяти до восьми. Суд дал на полную катушку.
А почему? Да потому сто судья агент ФСБ.
Почему судья не влепил по статье пожизненное?
У меня нет слов.
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13.11.2023 21:41 Ответить
Мало. Це масові вбивці.
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13.11.2023 17:07 Ответить
Отпавьте из на правильную зону , чтоб с ними там плотно поработали . Глядишь они и самоубится захотят.
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13.11.2023 17:09 Ответить
Нет, уж бродяги скажут ваши бока, вы и разбирайтесь.
Дескать, вы чистенькие в Европу собрались, а нам за вас убирать?
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13.11.2023 21:30 Ответить
Це посміховище над СМЕРТЯМИ УКРАЇНЦІВ!
Яка влада, такі і покарання для убивць Укрпхаїнців!
Стефанчук+Зеленський та Шмигаль, так і не внесли за СКІЛЬКИ ЧАСУ, відповідних ЗМІН до ПОСИЛЕННЯ покарання таких осіб!! Мабуть, портнов з єлдаком-козирем, недозволяють!!
Така вона, кріпосна влада з Оманщини!
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13.11.2023 17:10 Ответить
я - ФУЄЮ!! А сЦуді - хто???? Це за дтп стільки ж дають!!!!
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13.11.2023 17:16 Ответить
Я х*їю,іншого слова немає.Кацапня по 30 р дає,а тут...бояться,що ><уйло прийде?
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13.11.2023 17:29 Ответить
Російські загарбники в тимчасово окупованому Донецьку засудили до 30 років позбавлення волі командира окремого інженерно-саперного взводу морської піхоти ЗСУ Олега Завалецького.
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13.11.2023 17:35 Ответить
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13.11.2023 20:04 Ответить
Самогубство, прикре, для убивць Українців, ніхто не заперечує!
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14.11.2023 20:14 Ответить
ЧОМУ...ВОНИ...ЩЕ...ЖИВІ?
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15.11.2023 06:46 Ответить
 
 