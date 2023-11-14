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Пашинский о "деле Майдана": Точка будет поставлена, когда мы в этой клетке увидим Януковича и его приспешников. ВИДЕО

Война в Украине началась на Майдане, когда Россия решила уничтожить украинцев как народ, как государство. И точка по делу, что касается событий на Майдане, будет поставлена, когда за решеткой окажется бывший президент Виктор Янукович и его пособники.

Такое мнение высказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ экс-нардеп, глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский, который пришел на допрос в качестве свидетеля по "делу Майдана".

"Мы знаем предмет судебного следствия – исследование доказательств. Хоть и с опозданием почти на 10 лет, но мы дожили до этого момента. Не все, к сожалению. Но я надеюсь, что справедливость восторжествует и будет поставлена точка в первом эпизоде кровавой войны против Украины и украинского народа. Эта война началась на Майдане, когда россия решила уничтожить нас как народ, как государство. Никто из нас не ожидал, что это будет начало такое, удивляет только, что это происходит через 10 лет, точнее через 9. Но хоть так", – рассказал Пашинский.

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На вопрос, когда, по его мнению, по этому делу будет поставлена точка, он ответил: "Когда мы в этой клетке увидим Януковича и его приспешников".

"Потому что сейчас мы судим исполнителей. А все, кто это организовывали, сидят в москве и проживают тех 13 "серебряников", которые им путин заплатил за геноцид украинского народа", - подчеркнул Пашинский.

Пашинский о деле Майдана: Точка будет поставлена, когда мы в этой клетке увидим Януковича и его приспешников 01
Пашинский о деле Майдана: Точка будет поставлена, когда мы в этой клетке увидим Януковича и его приспешников 02
Пашинский о деле Майдана: Точка будет поставлена, когда мы в этой клетке увидим Януковича и его приспешников 03

Пашинский о деле Майдана: Точка будет поставлена, когда мы в этой клетке увидим Януковича и его приспешников 04

Автор: 

Пашинский Сергей (756) преступления против Майдана (293)


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Топ комментарии
+20
Майдан був не тільки проти Януковича ! Подоляк, Левченко, Бойко, Верещук (муж), Татаров, Портнов, деякі судді та поліціянти були поруч з ним.
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14.11.2023 15:28 Ответить
+6
А коли за гратами опиняться вбивці та співучасники вбивства Георгія Гонгадзе,бо вони відомі???
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14.11.2023 15:33 Ответить
+6
Давай, починай брехати, видавай чергову кремлівсько-татаровську версію.
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14.11.2023 16:02 Ответить
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опзжо и приход МП
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14.11.2023 15:22 Ответить
Майдан був не тільки проти Януковича ! Подоляк, Левченко, Бойко, Верещук (муж), Татаров, Портнов, деякі судді та поліціянти були поруч з ним.
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14.11.2023 15:28 Ответить
Деякі судді? 90%! Згадайте 11, 12, 13 роки, коли Янукович з Портновим в Раді з поспіхом затверджували, клепали суддів. Вся ця "суддівська" мафія лишилася, яка ще й до того пов'язана через майно (в кожного переоформлений вже в окупантів будиночок в Криму). Цей щурятник після війни треба знищувати.
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14.11.2023 16:34 Ответить
Єрмак, Смірнов, Татаров, Гетманцев
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14.11.2023 19:02 Ответить
Євнухович має пишатися: недоладний жлоб, винесений долею нагору, став уособленням!
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14.11.2023 15:32 Ответить
А коли за гратами опиняться вбивці та співучасники вбивства Георгія Гонгадзе,бо вони відомі???
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14.11.2023 15:33 Ответить
Достатньо буде і гнуснявого з єрмачмом.
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14.11.2023 15:56 Ответить
нашо ховав гвинтівку і чия вона була?
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14.11.2023 15:58 Ответить
Давай, починай брехати, видавай чергову кремлівсько-татаровську версію.
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14.11.2023 16:02 Ответить
Шоб таку кацапню відстрілювати
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14.11.2023 16:55 Ответить
Так это половину ОПы нужно туда, неужели так будет 😁
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14.11.2023 16:00 Ответить
І 70% ВзР та рад "всіх рівнів".
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14.11.2023 16:06 Ответить
Мг...пАпереники майже все "замяли"..
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14.11.2023 16:14 Ответить
якщо зам'яли, то це окремий злочин; тому тепер ви, 73/43%-тні, розслідуйте. А чого навіть не починали?
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14.11.2023 17:03 Ответить
Дитинко, Ми - Українці.. Ми дивимось як ви і вони ділять Україну якимись цифрами.. дивимось і робимо висновки.. ви обидва негожі..
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14.11.2023 17:08 Ответить
ви 73/43%дебіли, можете щазивати себе українцями; а насправді ви всі - гниди.
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14.11.2023 17:16 Ответить
Може тобі нову країну і Державу собі підшукати..
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14.11.2023 17:38 Ответить
І ти дурилка "не обобщай" якщо я проти вас, це взагалі не значить що я за них..
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14.11.2023 17:39 Ответить
Підприємство «Житомирські ласощі», пашинський пам'ятає!! Не чуже ТЕПЕР…
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14.11.2023 16:28 Ответить
А хто заважав пашинському коли він був при владі за п'ять років, хоча б що рослідувати? Всі докази були знищені, а зараз знаходять цапів відбувайлів.
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14.11.2023 16:58 Ответить
як перехожого, я тебе запитаю: Пашинський - бандит?
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14.11.2023 17:05 Ответить
не бандит, злочинець..
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14.11.2023 17:09 Ответить
Хоча б за того, що разом з По, злили Революцію Гідності.
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14.11.2023 17:11 Ответить
ага, зрозуміло.
Який зебільний логін в тебе був ще минулого місяця? І чи його деактивували, чи просто забанили?
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14.11.2023 17:15 Ответить
Ось це


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Реєстрація:13.11.2023

і це

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Реєстрація:08.11.2023

з'явилися на гілці ЦН, щоб проводити московитько-шарієвські наративи.
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14.11.2023 17:21 Ответить
Чепушило, а це показник чого?? Твоєї обмеженості??
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14.11.2023 17:43 Ответить
Завтра перелякане шобло з ОПи знову спробує щось пришити Пашинському? Наприклад за погрози.
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14.11.2023 17:06 Ответить
Ні! Пашинський тепер за " большевіков"!
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14.11.2023 17:41 Ответить
Не, вітьок зараз при штабі в ростові, срок мотає, невиїзний. Які там крапки
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14.11.2023 18:06 Ответить
Гнусавому та його пятірні зараз не до Пашинського. Ночей не спить Дерьмак, все ввижається, що Руді Джуліані піде на угоду з прокурором і розкаже про кастинги на дачах під Києвом наприкінці 19 року, якраз перед Оманом.
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14.11.2023 18:10 Ответить
У тій же клітці повинні сидіти неоРиги Єрмак, Татаров, Смірнов, Гетманцев.

А вони сидять під дахом ЗЄ на вершині влади.
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14.11.2023 18:59 Ответить
 
 