Пашинский о "деле Майдана": Точка будет поставлена, когда мы в этой клетке увидим Януковича и его приспешников. ВИДЕО

Война в Украине началась на Майдане, когда Россия решила уничтожить украинцев как народ, как государство. И точка по делу, что касается событий на Майдане, будет поставлена, когда за решеткой окажется бывший президент Виктор Янукович и его пособники.

Такое мнение высказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ экс-нардеп, глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский, который пришел на допрос в качестве свидетеля по "делу Майдана".

"Мы знаем предмет судебного следствия – исследование доказательств. Хоть и с опозданием почти на 10 лет, но мы дожили до этого момента. Не все, к сожалению. Но я надеюсь, что справедливость восторжествует и будет поставлена точка в первом эпизоде кровавой войны против Украины и украинского народа. Эта война началась на Майдане, когда россия решила уничтожить нас как народ, как государство. Никто из нас не ожидал, что это будет начало такое, удивляет только, что это происходит через 10 лет, точнее через 9. Но хоть так", – рассказал Пашинский.

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На вопрос, когда, по его мнению, по этому делу будет поставлена точка, он ответил: "Когда мы в этой клетке увидим Януковича и его приспешников".

"Потому что сейчас мы судим исполнителей. А все, кто это организовывали, сидят в москве и проживают тех 13 "серебряников", которые им путин заплатил за геноцид украинского народа", - подчеркнул Пашинский.









