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В течение дня россияне 11 раз били по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии. ФОТОрепортаж

В течение дня оккупанты наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Под обстрелы попали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня враг 11 раз бил по Никопольщине. Применил дроны-камикадзе и артиллерию.

Больше всего атаковал районный центр… Повреждены девятиэтажка, 4 частных дома, 2 автомобиля и линия электропередачи", - говорится в сообщении.

Также Лысак сообщил, что мужчине, погибшему днем в Никополе, когда российские террористы ударили по городу тремя дронами-камикадзе, было 26 лет.

Кроме того, целили оккупанты и по Марганецкой, Мировской и Покровской сельской громадах. В последней изуродованы 4 двухэтажки и линия электропередачи. Оболшлось без пострадавших.

Смотрите также: Войска рф ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе, 1 человек погиб, 1 ранен. ФОТО

В течение дня россияне 11 раз били по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии 01
В течение дня россияне 11 раз били по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии 02
В течение дня россияне 11 раз били по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии 03

Автор: 

обстрел (28239) Никополь (1095) Днепропетровская область (4160)


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тіпа вчора кацапи на всіх напрямках веселку малювали...
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14.11.2023 19:01 Ответить
 
 