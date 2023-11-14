В течение дня россияне 11 раз били по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии. ФОТОрепортаж
В течение дня оккупанты наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Под обстрелы попали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня враг 11 раз бил по Никопольщине. Применил дроны-камикадзе и артиллерию.
Больше всего атаковал районный центр… Повреждены девятиэтажка, 4 частных дома, 2 автомобиля и линия электропередачи", - говорится в сообщении.
Также Лысак сообщил, что мужчине, погибшему днем в Никополе, когда российские террористы ударили по городу тремя дронами-камикадзе, было 26 лет.
Кроме того, целили оккупанты и по Марганецкой, Мировской и Покровской сельской громадах. В последней изуродованы 4 двухэтажки и линия электропередачи. Оболшлось без пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль