В течение дня россияне 11 раз били по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии. ФОТОрепортаж

В течение дня оккупанты наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Под обстрелы попали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня враг 11 раз бил по Никопольщине. Применил дроны-камикадзе и артиллерию.

Больше всего атаковал районный центр… Повреждены девятиэтажка, 4 частных дома, 2 автомобиля и линия электропередачи", - говорится в сообщении.

Также Лысак сообщил, что мужчине, погибшему днем в Никополе, когда российские террористы ударили по городу тремя дронами-камикадзе, было 26 лет.

Кроме того, целили оккупанты и по Марганецкой, Мировской и Покровской сельской громадах. В последней изуродованы 4 двухэтажки и линия электропередачи. Оболшлось без пострадавших.

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