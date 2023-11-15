Ночью россияне нанесли удар по Селидово Донецкой области, есть погибшая, спасены 5 человек, среди них - ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"На месте обстрела спасатели совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, их доставили в медицинское учреждение. Также из поврежденной квартиры на 4-м этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых - ребенок", - говорится в сообщении.
Клименко отметил, что под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами остается еще по меньшей мере один человек.
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