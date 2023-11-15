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Ночью россияне нанесли удар по Селидово Донецкой области, есть погибшая, спасены 5 человек, среди них - ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"На месте обстрела спасатели совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, их доставили в медицинское учреждение. Также из поврежденной квартиры на 4-м этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых - ребенок", - говорится в сообщении.

Клименко отметил, что под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами остается еще по меньшей мере один человек.

Также смотрите: Последствия обстрелов Донетчины рашистами: Ранения получили 3 человека. ФОТОрепортаж

Ночью россияне нанесли удар по Селидово Донецкой области, есть погибшая, спасены 5 человек, среди них - ребенок 01
Ночью россияне нанесли удар по Селидово Донецкой области, есть погибшая, спасены 5 человек, среди них - ребенок 02
Ночью россияне нанесли удар по Селидово Донецкой области, есть погибшая, спасены 5 человек, среди них - ребенок 03
Ночью россияне нанесли удар по Селидово Донецкой области, есть погибшая, спасены 5 человек, среди них - ребенок 04
Ночью россияне нанесли удар по Селидово Донецкой области, есть погибшая, спасены 5 человек, среди них - ребенок 05

Автор: 

обстрел (28239) Донецкая область (10132) Клименко Игорь (417)


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15.11.2023 08:56 Ответить
Прийшов срускай мір у Мирну Україну! РигоАналів таке радує, нарешті вони дочекалися, миатін рот!
Льовочкіни та єфремов з азіровими і ЯкунОвощ, нарешті ощасливили нарот Дамбасу! А дурні їм вірили, як і зеленському
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15.11.2023 10:03 Ответить
А може та сім'я хотіла поїхати за кордон, але пан Зеленський не випустив їхнього батька і сім'я залишилась в Україні, а пізніше потрапила під обстріл.
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15.11.2023 10:48 Ответить
 
 