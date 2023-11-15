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Россияне заявили об атаке БПЛА на пороховой завод в Котовске Тамбовской области. ФОТО

Неизвестный беспилотник снова атаковал Тамбовский пороховой завод

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.

"Беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области. Попытка атаки произошла около 7 утра 14 ноября. Неизвестный дрон упал на территорию "Тамбовского порохового завода". В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось быстро локализировать и погасить", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 ноября на этом предприятии уже был пожар. До этого на территории завода слышали взрывы.

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Россияне заявили об атаке БПЛА на пороховой завод в Котовске Тамбовской области 01
Россияне заявили об атаке БПЛА на пороховой завод в Котовске Тамбовской области 02

Автор: 

беспилотник (3856) пожар (5983) россия (96446)


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Топ комментарии
+12
Раз кацапи визнали НП - значить наші "хряснули" "супервдало" І матеріальні збитки значні і "труженикав пабеды" підсмажили! Якщо ще й завод стане на тривалий ремонт (як "Умирал Кузя") - теж непогано!
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15.11.2023 08:26 Ответить
+10
малчык едет в тамбов
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15.11.2023 08:27 Ответить
+6
Порох палить порох!
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15.11.2023 08:09 Ответить
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Порох палить порох!
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15.11.2023 08:09 Ответить
Тамбовський Єнот курільщікам в поміч
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15.11.2023 08:32 Ответить
сподіваюсь успішна...
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15.11.2023 08:10 Ответить
трєвожна !
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15.11.2023 08:16 Ответить
Та який там безпілотник! Скільки можна курити де попало, куріть(паліть) де не попало.
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15.11.2023 08:17 Ответить
Раз кацапи визнали НП - значить наші "хряснули" "супервдало" І матеріальні збитки значні і "труженикав пабеды" підсмажили! Якщо ще й завод стане на тривалий ремонт (як "Умирал Кузя") - теж непогано!
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15.11.2023 08:26 Ответить
малчык едет в тамбов
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15.11.2023 08:27 Ответить
А чікі-чікі-чікі-та 😭
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15.11.2023 08:30 Ответить
...пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Джерело:

Будуть тепер гівно під дощем замішувати...
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15.11.2023 08:33 Ответить
Ще є завод по виготовленню ракетних двигунів у Ростовській області - хімкомбінат "Каменский".
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15.11.2023 09:02 Ответить
это повтор?
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15.11.2023 10:51 Ответить
Котовськ у Тамбовської області:

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16.11.2023 01:38 Ответить
 
 