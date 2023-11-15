Россияне заявили об атаке БПЛА на пороховой завод в Котовске Тамбовской области. ФОТО
Неизвестный беспилотник снова атаковал Тамбовский пороховой завод
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.
"Беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области. Попытка атаки произошла около 7 утра 14 ноября. Неизвестный дрон упал на территорию "Тамбовского порохового завода". В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось быстро локализировать и погасить", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 11 ноября на этом предприятии уже был пожар. До этого на территории завода слышали взрывы.
Топ комментарии
+12 Яр Холодний
показать весь комментарий15.11.2023 08:26 Ответить Ссылка
+10 Vadim Izumov #511001
показать весь комментарий15.11.2023 08:27 Ответить Ссылка
+6 Огусто
показать весь комментарий15.11.2023 08:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будуть тепер гівно під дощем замішувати...