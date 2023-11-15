Россияне заявили об атаке БПЛА на пороховой завод в Котовске Тамбовской области. ФОТО

Неизвестный беспилотник снова атаковал Тамбовский пороховой завод

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.

"Беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области. Попытка атаки произошла около 7 утра 14 ноября. Неизвестный дрон упал на территорию "Тамбовского порохового завода". В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось быстро локализировать и погасить", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 ноября на этом предприятии уже был пожар. До этого на территории завода слышали взрывы.

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