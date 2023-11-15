С пограничником Сергеем Шелковниковым, погибшим в бою с врагом в Луганской области, простились в Измаиле. ФОТОрепортаж
В бою за Украину погиб пограничник Сергей Шелковников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Сержант Сергей Шелковников родился 07 октября 2001 в городе Измаиле. Свой военный путь начал в 2021 году, а присягу на верность Украинскому народу дал на острове Змеиный. До выполнения боевых задач в Луганской области он вместе со своими побратимами из пограничной комендатуры быстрого реагирования воевал под Херсоном.
12 октября 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Макеевка Сватовского района Луганской области Сергей Шелковников погиб. Живым коридором на коленях Измаил почтил павшего воина.
"Для меня была большая честь иметь такого подчиненного. Он выполнял боевые задания на высоком профессиональном уровне, был общительным. Его гибель - безграничная боль. Искренне сочувствую его родным и близким. Он всегда останется в нашей памяти", - отметил начальник пограничной заставы на псевдо "Шейх".
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