С пограничником Сергеем Шелковниковым, погибшим в бою с врагом в Луганской области, простились в Измаиле. ФОТОрепортаж

В бою за Украину погиб пограничник Сергей Шелковников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Сержант Сергей Шелковников родился 07 октября 2001 в городе Измаиле. Свой военный путь начал в 2021 году, а присягу на верность Украинскому народу дал на острове Змеиный. До выполнения боевых задач в Луганской области он вместе со своими побратимами из пограничной комендатуры быстрого реагирования воевал под Херсоном.

12 октября 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Макеевка Сватовского района Луганской области Сергей Шелковников погиб. Живым коридором на коленях Измаил почтил павшего воина.

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"Для меня была большая честь иметь такого подчиненного. Он выполнял боевые задания на высоком профессиональном уровне, был общительным. Его гибель - безграничная боль. Искренне сочувствую его родным и близким. Он всегда останется в нашей памяти", - отметил начальник пограничной заставы на псевдо "Шейх".