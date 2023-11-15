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Новости Фото Война
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С пограничником Сергеем Шелковниковым, погибшим в бою с врагом в Луганской области, простились в Измаиле. ФОТОрепортаж

В бою за Украину погиб пограничник Сергей Шелковников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Сержант Сергей Шелковников родился 07 октября 2001 в городе Измаиле. Свой военный путь начал в 2021 году, а присягу на верность Украинскому народу дал на острове Змеиный. До выполнения боевых задач в Луганской области он вместе со своими побратимами из пограничной комендатуры быстрого реагирования воевал под Херсоном.

12 октября 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Макеевка Сватовского района Луганской области Сергей Шелковников погиб. Живым коридором на коленях Измаил почтил павшего воина.

Смотрите: Пограничник Иван Прислупский погиб в Харьковской области, защищая Украину от оккупантов. ФОТО

С пограничником Сергеем Шелковниковым, погибшим в бою с врагом в Луганской области, простились в Измаиле 01
С пограничником Сергеем Шелковниковым, погибшим в бою с врагом в Луганской области, простились в Измаиле 02
С пограничником Сергеем Шелковниковым, погибшим в бою с врагом в Луганской области, простились в Измаиле 03
С пограничником Сергеем Шелковниковым, погибшим в бою с врагом в Луганской области, простились в Измаиле 04
С пограничником Сергеем Шелковниковым, погибшим в бою с врагом в Луганской области, простились в Измаиле 05
С пограничником Сергеем Шелковниковым, погибшим в бою с врагом в Луганской области, простились в Измаиле 06

"Для меня была большая честь иметь такого подчиненного. Он выполнял боевые задания на высоком профессиональном уровне, был общительным. Его гибель - безграничная боль. Искренне сочувствую его родным и близким. Он всегда останется в нашей памяти", - отметил начальник пограничной заставы на псевдо "Шейх".

Автор: 

Госпогранслужба (6642) потери (4466)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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15.11.2023 09:24 Ответить
Низький уклін Герою, Захиснику України!
Пробачте мамо і тато, що влада не готувалася до ВІЙНИ!
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15.11.2023 09:25 Ответить
Нестерпний біль за Воїном нашої краіни 😪😪😪
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15.11.2023 09:41 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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15.11.2023 10:46 Ответить
22 роки... ще дитина

кацапи будуть поколіннями відповідати за ці злочини
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15.11.2023 10:53 Ответить
Вічна пам'ять усім загиблим українцям у цій війні. Після перемоги, щоби навіть останків загиблих росіян не залишилося на нашій, политій кров'ю українців, землі. Все сміття за поребрик.
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15.11.2023 11:38 Ответить
 
 