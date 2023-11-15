Последствия обстрелов Донетчины российскими захватчиками: Ранения получили 3 человека. ФОТОрепортаж
В течение суток российские захватчики в Донецкой области ранили трех жителей области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. главы ОВА Игорь Мороз.
Так, на Донецком направлении около полуночи россияне ударили по Селидову, в результате чего ранения получили 3 человека, повреждены 16 домов и 8 многоэтажек, еще 1 частный дом разрушен.
Дважды оккупанты обстреляли Кураховскую ТГ: в Курахово в зоне поражения промзона, в Кураховке повреждены 4 дома. В Марьинской ТГ есть попадания на трех улицах Красногоровки, обстреляны Екатериновка и Елизаветовка. В Очеретинской ТГ повреждено сельхозпредприятие в Соловьеве. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.
"На Горловском направлении повреждены 6 объектов в Яблоновке Ильиновской ТГ и 4 частных дома в Николаевке Константиновской ТГ. В Торецкой ТГ поврежден дом и 2 инфраструктурных объекта в Торецке, а также 4 дома в Железном.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском, 2 объекта социальной сферы в Торском Лиманской ТГ", - говорится в сообщении.
Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донбасса.
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Нарешті вони щасливі, оті герої без України - бойки та їм подібні!