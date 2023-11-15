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Последствия обстрелов Донетчины российскими захватчиками: Ранения получили 3 человека. ФОТОрепортаж

В течение суток российские захватчики в Донецкой области ранили трех жителей области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. главы ОВА Игорь Мороз.

Так, на Донецком направлении около полуночи россияне ударили по Селидову, в результате чего ранения получили 3 человека, повреждены 16 домов и 8 многоэтажек, еще 1 частный дом разрушен.

Дважды оккупанты обстреляли Кураховскую ТГ: в Курахово в зоне поражения промзона, в Кураховке повреждены 4 дома. В Марьинской ТГ есть попадания на трех улицах Красногоровки, обстреляны Екатериновка и Елизаветовка. В Очеретинской ТГ повреждено сельхозпредприятие в Соловьеве. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.

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"На Горловском направлении повреждены 6 объектов в Яблоновке Ильиновской ТГ и 4 частных дома в Николаевке Константиновской ТГ. В Торецкой ТГ поврежден дом и 2 инфраструктурных объекта в Торецке, а также 4 дома в Железном.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском, 2 объекта социальной сферы в Торском Лиманской ТГ", - говорится в сообщении.

Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донбасса.

Последствия обстрелов Донетчины российскими захватчиками: Ранения получили 3 человека 01
Последствия обстрелов Донетчины российскими захватчиками: Ранения получили 3 человека 02
Последствия обстрелов Донетчины российскими захватчиками: Ранения получили 3 человека 03
Последствия обстрелов Донетчины российскими захватчиками: Ранения получили 3 человека 04
Последствия обстрелов Донетчины российскими захватчиками: Ранения получили 3 человека 05
Последствия обстрелов Донетчины российскими захватчиками: Ранения получили 3 человека 06
Последствия обстрелов Донетчины российскими захватчиками: Ранения получили 3 человека 07

Автор: 

обстрел (28239) Донецкая область (10132)


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Реальний сруськай мір в Україні! РигоАналів, з ВРУ, від щастя ПУЧИТЬ!!
Нарешті вони щасливі, оті герої без України - бойки та їм подібні!
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15.11.2023 10:06 Ответить
 
 