Последствия авиаудара рф по Бериславу: Попали в предприятие, уничтожен один из цехов. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска вчера нанесли удар из авиации по Бериславу на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Попали в предприятие. Из-за попадания один из цехов уничтожен полностью", - говорится в сообщении.
В результате обстрела люди не пострадали.
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