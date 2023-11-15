Последствия авиаудара рф по Бериславу: Попали в предприятие, уничтожен один из цехов. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска вчера нанесли удар из авиации по Бериславу на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Попали в предприятие. Из-за попадания один из цехов уничтожен полностью", - говорится в сообщении.

В результате обстрела люди не пострадали.

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