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Новости Фото Война
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Силы обороны ликвидировали на фронте провокатора происшествий возле Дома профсоюзов в Одессе Войцеховского, - Штефан. ФОТО

На фронте ликвидировали провокатора событий возле одесского Дома профсоюзов Владислава Войцеховского, воевавшего на стороне россии.

Об этом сообщил блоггер, полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.

"Один из провокаторов событий возле Дома профсоюзов, одессит Войцеховский Владислав "Одиссей", после обмена 2014 года долго бегал на Донбассе в составе 4-й омсбр, но 12.11.2023 успешно демобилизован", - написал он.

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Владислав Войцеховский был активистом леворадикальной организации "Борьба", участвовал в событиях 2 мая 2014 года возле Дома профсоюзов в Одессе.

Был задержан в сентябре 2014 года сотрудниками СБУ. Во время обыска в квартире Войцеховского обнаружили взрывчатые вещества.

Сепаратиста обменяли, и он вступил в отдельную механизированную бригаду "призрак новороссии". Впоследствии перешел в "народную милицию" так называемой "ЛНР". После вторжения воевал в рядах оккупантов.

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Силы обороны ликвидировали на фронте провокатора происшествий возле Дома профсоюзов в Одессе Войцеховского, - Штефан 01
Силы обороны ликвидировали на фронте провокатора происшествий возле Дома профсоюзов в Одессе Войцеховского, - Штефан 02
Силы обороны ликвидировали на фронте провокатора происшествий возле Дома профсоюзов в Одессе Войцеховского, - Штефан 03
Силы обороны ликвидировали на фронте провокатора происшествий возле Дома профсоюзов в Одессе Войцеховского, - Штефан 04
Силы обороны ликвидировали на фронте провокатора происшествий возле Дома профсоюзов в Одессе Войцеховского, - Штефан 05
Силы обороны ликвидировали на фронте провокатора происшествий возле Дома профсоюзов в Одессе Войцеховского, - Штефан 06

Автор: 

ликвидация (3768) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+45
здохло падло...
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15.11.2023 10:42 Ответить
+43
До пекла побіг виродок і клятий колаборант 😠
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15.11.2023 10:42 Ответить
+36
Земля бетоном.
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15.11.2023 10:47 Ответить
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здохло падло...
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15.11.2023 10:42 Ответить
До пекла побіг виродок і клятий колаборант 😠
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15.11.2023 10:42 Ответить
Земля бетоном.
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15.11.2023 10:47 Ответить
Краще віддати його собакам або свиням.
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15.11.2023 13:15 Ответить
У якому місці це тіло звільняло землю від американської окупації?
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15.11.2023 10:49 Ответить
У Гадюкіно, де постійно йдуть дощі!
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15.11.2023 10:58 Ответить
В українській мові є таке слово : ЗАПРОДАНЦІ...
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15.11.2023 10:51 Ответить
Видатне падло... Настільки, що кобзон спеціально для нього заспіває.
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15.11.2023 10:53 Ответить
Які ж вони кончені - стоїть у німецькій формі з радянським калашем на прапорі США за вялікую расєюшку.
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15.11.2023 10:54 Ответить
Одесити в Одесі, а не в лайні якомусь ленери чи денери,,,

на прапорі сфоткався з ніжками іксіком-рахіт напевно з малечку, то й не далекий тому все життя був,
добре, що здох - небуде більше смердіти і видавати себе за україньця, гімно кацапське
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15.11.2023 10:54 Ответить
Навіть гидко стало від цього висловлювання "справжній одесит". Він такий же "справжній" як я "французький льотчик"! ******* рашисти й іх прихильники натягувати сову на глобус і власні погляди й дії розтягувати на усіх. Тому й не дуже люблю я лозунги типу "Кияни за те", чи "Харьківщіна за інше", або "Одесити за третє". Давайте казати кожен за себе. І ця відрижка "руССкого мира" за себе відповіла й прибула за призначенням, до Кобзона. Нехай йому там, у Пеклі, розповідає за те як Одеса стала "руССким городом", забувши про Хаджибей та історію земель які зараз є півднем України! Ну а те що ці покидьки пишуть свою "приналежність" до одеситів з великої літери вже каже про їх хворобу мегаломанією, що є неспростовною загальною ознакою будь якого рашиста хворого на усю голову!!!
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15.11.2023 10:57 Ответить
Дембелю міцного здоров'я і гарного настрою.
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15.11.2023 10:57 Ответить
Здох влад - і х@й з ним.
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15.11.2023 10:59 Ответить
Одеса дуже радіє, що здохло чергове колаборантське лайно.
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15.11.2023 11:02 Ответить
ДРУГ ТРАМПА И МАСКА. РАСПРОСТРАНИТЕ СРЕДИ АМЕРИКАНСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
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15.11.2023 11:06 Ответить
Судя по фото он там с Омерикой воевал
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15.11.2023 14:51 Ответить
Омерика даже не догадывается, сколько каZZапов с ней воюет, а сколько уже ее победило.
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16.11.2023 23:30 Ответить
Москалі ним гордяться, а по рожі видно, що дебіл. Дебілом був, дебілом і здох.
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15.11.2023 11:07 Ответить
Пацан пришел таки к успеху.
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15.11.2023 11:16 Ответить
Іуда.
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15.11.2023 11:23 Ответить
Але, якби його ще ТОДІ нейтралізували, то воно б не "бігало" всі роки десь там в складі банди, та не вбивало б наших! Таким взагалі не можна давати шансу вижити, бо вони стають ще більше скаженими кровожерами!
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15.11.2023 11:45 Ответить
А як нашіх хлопців з полону витягувати?
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15.11.2023 11:48 Ответить
А то вже кацапськими полоненними покидьками вирішується. А цей подонок був українським громадянином!
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15.11.2023 11:52 Ответить
по херу каких пидаров мы будем менять на наших героев, хоть одеситов, хоть львовян, самое главное шоб наших хлопцив з плена забрать, а кацапского дерьма у нас хватает(
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15.11.2023 12:47 Ответить
нет не *****. Уже сто раз говорено: обмен этой падали только провоцирует безнаказанность у падали еще не выявленной. Ублюдина можен навести ракету на школу или детский сад, убить десятки наших солдат или просто мирных людей - а ему вместо пожизненной шконки у параши - обмен и билет в родные бярьозки. Это порочный круг который НЕОБХОДИМО разорвать. Граждан Украины можно менять только на граждан параши. Точка.
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17.11.2023 03:24 Ответить
Долго иго накбздон ждал....
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15.11.2023 12:27 Ответить
"До пааслхднєй каплі єго доброй (?) і патріотічєской (??) крофі»- WTF!?
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15.11.2023 12:56 Ответить
Хробаки бенкетують 😁
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15.11.2023 14:45 Ответить
Собаке собачья смерть. Многие придут нагадить на его могилу.
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15.11.2023 16:07 Ответить
атваевалась ишо ачередная ********** тварь --- жаль шта в доме прафсаюзов любитель ..узкага мира .. не подох падла
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16.11.2023 14:03 Ответить
Сразу видно , что это полное ******* ..
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16.11.2023 20:34 Ответить
Он не только демобилизован, но и дерусифицирован.
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16.11.2023 23:31 Ответить
 
 