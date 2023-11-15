Силы обороны ликвидировали на фронте провокатора происшествий возле Дома профсоюзов в Одессе Войцеховского, - Штефан. ФОТО

На фронте ликвидировали провокатора событий возле одесского Дома профсоюзов Владислава Войцеховского, воевавшего на стороне россии.

Об этом сообщил блоггер, полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.

"Один из провокаторов событий возле Дома профсоюзов, одессит Войцеховский Владислав "Одиссей", после обмена 2014 года долго бегал на Донбассе в составе 4-й омсбр, но 12.11.2023 успешно демобилизован", - написал он.

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Владислав Войцеховский был активистом леворадикальной организации "Борьба", участвовал в событиях 2 мая 2014 года возле Дома профсоюзов в Одессе.

Был задержан в сентябре 2014 года сотрудниками СБУ. Во время обыска в квартире Войцеховского обнаружили взрывчатые вещества.

Сепаратиста обменяли, и он вступил в отдельную механизированную бригаду "призрак новороссии". Впоследствии перешел в "народную милицию" так называемой "ЛНР". После вторжения воевал в рядах оккупантов.

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