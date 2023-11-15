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Удар по Селидово: под завалами могут быть четыре человека. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара по Селидово разрушены и повреждены жилые многоквартирные и частные дома, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Селидовской ГВА, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, повреждено 16 частных жилых домовладений, разрушен 1 частный дом, также частично разрушен 4-этажный многоквартирный дом, повреждено 7 многоквартирных домов", - говорится в сообщении

В результате обстрела один человек погиб, 3 человека получили ранения, 4 - могут находиться под завалами.

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Удар по Селидово: под завалами могут быть четыре человека 01
Удар по Селидово: под завалами могут быть четыре человека 02
Удар по Селидово: под завалами могут быть четыре человека 03
Удар по Селидово: под завалами могут быть четыре человека 04

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